पत्नी विंडो सीट पर बैठी धूप में झुलस रही थी, पति ने लगाया ऐसा जुगाड़, देख हैरान हो गए लोग

पति ने लोकल बस में सो रही पत्नी को धूप से बचाने के लिए पूरे सफर तक खिड़की का पर्दा हाथ से पकड़े रखा. इस छोटे से इशारे ने सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर दिया और सादे, सच्चे प्यार की याद दिला दी.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 29, 2025, 10:41 AM IST
सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाली कहानी वायरल हो रही है.जिसने साबित कर दिया कि प्यार दिखावे में नहीं.बल्कि छोटे-छोटे ख्यालों में बसता है. एक यात्री ने लोकल बस में ऐसा दृश्य देखा.जिसे पढ़कर लोग भावुक हो गए. भीड़भाड़ वाली बस में एक साधारण सा पति-पत्नी सफर कर रहे थे. पत्नी थककर सो गई थी और खिड़की से तेज धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी. यह देखकर पति ने ऐसा कदम उठाया.जिसे पढ़कर लोग बोले, “यही असली प्यार है.जो बिना शब्दों के निभाया जाता है.”

पति का छोटा इशारा बना बड़ा सबक

यात्री के मुताबिक बस में जगह बेहद कम थी और दोनों पति-पत्नी मुश्किल से सीट पा सके थे. सफर के बीच पत्नी गहरी नींद में चली गई.लेकिन खिड़की के पर्दे में बने छोटे से गैप से आती सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं. पत्नी की नींद न टूटे.इसके लिए पति ने बिना कुछ कहे पूरा सफर खड़े होकर पर्दा हाथ से पकड़े रखा. लगभग चालीस मिनट तक वह हाथ उठाए खड़ा रहा.ताकि धूप उसकी पत्नी के चेहरे तक न पहुंच सके. रोजमर्रा के रिश्तों में छोटे ख्याल कैसे बड़ा असर डालते हैं.यह दृश्य उसका जीता-जागता उदाहरण बन गया.

रिश्तों में दिखावा नहीं.सच्चा ख्याल मायने रखता है

उस यात्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लोग आजकल रिश्तों में बड़े सरप्राइज़ और महंगे गिफ्ट्स की तुलना करते हैं.लेकिन असली प्यार बहुत सरल होता है. यह प्यार महंगे इशारों में नहीं.बल्कि ऐसे छोटे त्याग में छिपा होता है.जब कोई बिना बोले आपका ख्याल रखता है. बस की इस छोटी-सी घटना ने सभी को याद दिलाया कि रिश्ते सिर्फ बड़े-बड़े वादों से नहीं चलते.बल्कि रोजमर्रा के छोटे ध्यान और छोटे त्याग ही उन्हें मजबूत बनाते हैं. प्यार का असली रूप अक्सर इसी सादगी में दिखता है.

 सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़

जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई.लोगों ने ढेरों भावुक प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, “यही है शांत और सच्चा प्यार.” दूसरे ने लिखा, “आजकल ऐसा ख्याल रखने वाला प्यार बहुत कम दिखाई देता है.” एक व्यक्ति ने याद करते हुए कहा, “मेरे माता-पिता भी ऐसे ही थे.बिना बोले एक-दूसरे का ख्याल रखने वाले.” इस घटना ने हजारों लोगों को रिश्तों के उस पुराने.सादे और खूबसूरत रूप की याद दिला दी.जिसमें प्यार जताया नहीं जाता.बस निभाया जाता है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Viral Video

Trending news

