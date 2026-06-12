/दामाद ने निभाया बेटे का फर्ज, तो पत्नी ने जज साहब के सामने ही फाड़ दी तलाक की अर्जी! खुलेआम लगाया गले

Delhi Court Divorce Case: दिल्ली के एक फैमिली कोर्ट से सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही भावुक कहानी वायरल हो रही है, जिसने हर किसी की आंखों को नम कर दिया है. साल 2020 में हुई एक शादी जब टूटने की कगार पर थी और कोर्ट में तलाक की सुनवाई चल रही थी, तभी किस्मत ने एक ऐसा यू-टर्न लिया कि सब देखते रह गए. एक तरफ अदालत में वकीलों की दलीलें तैयार थीं, तो दूसरी तरफ अस्पताल के आईसीयू में एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जिसने इस उजड़ते रिश्ते को हमेशा के लिए बचा लिया. आइए जानते हैं कि इस दामाद ने ऐसा क्या किया कि पत्नी ने कोर्ट रूम में ही पति को गले लगा लिया.
इस कहानी की शुरुआत साल 2020 में हुई थी, जब दोनों की शादी बड़े अरमानों के साथ हुई थी. लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच मतभेद और विवाद इतने बढ़ गए कि बात कोर्ट-कचहरी तक पहुंच गई. पिछले काफी समय से दोनों के बीच कानूनी लड़ाई चल रही थी. इस अदालती चक्कर और पारिवारिक तनाव का सबसे बुरा असर महिला के बुजुर्ग पिता की सेहत पर पड़ा. बेटी के घर को टूटता देख पिता का दिल बैठ गया और वह इस गहरे तनाव को बर्दाश्त नहीं कर पाए.
जब अस्पताल में ससुर के लिए देवदूत बना दामाद
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के दावे के मुताबिक, कानूनी लड़ाई के बीच ही अचानक महिला के पिता की तबीयत बेहद गंभीर हो गई और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. पूरा परिवार इस संकट की घड़ी में असहाय महसूस कर रहा था. जब इस बात की भनक दामाद को लगी, तो उसने अपनी पुरानी सारी कड़वाहट और दुश्मनी को एक तरफ रख दिया. वह बिना एक पल गंवाए अस्पताल पहुंचा और आगे बढ़कर ससुर के इलाज की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली. उसने न सिर्फ पैसों का इंतजाम किया बल्कि डॉक्टरों से बात करके बेहतर से बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराई.
अस्पताल से शुरू हुआ रिश्तों का नया सफर
दामाद के इस रूप को देखकर लड़की और उसके परिवार की आंखों से नफरत का चश्मा उतर गया. जो दामाद कल तक कोर्ट में विरोधी बनकर खड़ा था, वह आज संकट के समय एक बेटे की तरह ढाल बनकर खड़ा था. दामाद के इस नेक कदम ने लड़की के दिल में बैठी सारी कड़वाहट को पल भर में पिघला दिया. परिवार को समझ आ गया कि भले ही आपसी मतभेद कितने भी हों, लेकिन इस इंसान के दिल में आज भी अपने परिवार के लिए बेहद इज्जत और प्यार है.
कोर्ट रूम में फाड़े कागज और पति को लगाया गले
जब इस मामले की अगली सुनवाई कोर्ट में हुई, तो वहां का नजारा पूरी तरह बदल चुका था. जैसे ही जज साहब के सामने फाइल आई, महिला ने अचानक एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद किसी वकील या जज को नहीं थी. महिला ने आगे बढ़कर तलाक के उन कागजातों को अपने ही हाथों से फाड़ दिया. उसने कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोगों के सामने अपने पति को गले लगा लिया. कोर्ट परिसर में यह भावुक नजारा देखकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें भर आईं.
सोशल मीडिया पर इस कहानी की खूब चर्चा हो रही है. लोग कह रहे हैं कि यह घटना इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है कि अगर इंसान अपने गुस्से और ईगो को छोड़कर सही समय पर समझदारी दिखाए, तो टूटते हुए रिश्तों को भी बचाया जा सकता है. मुश्किल वक्त में दामाद द्वारा निभाए गए इस फर्ज ने न सिर्फ एक बुजुर्ग की जान बचाई, बल्कि दो परिवारों को फिर से एक कर दिया.
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