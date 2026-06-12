Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /दामाद ने निभाया बेटे का फर्ज, तो पत्नी ने जज साहब के सामने ही फाड़ दी तलाक की अर्जी! खुलेआम लगाया गले

दामाद ने निभाया बेटे का फर्ज, तो पत्नी ने जज साहब के सामने ही फाड़ दी तलाक की अर्जी! खुलेआम लगाया गले

दिल्ली के एक कोर्ट में तलाक की सुनवाई के दौरान बेहद भावुक नजारा दिखा. कानूनी विवाद के बीच जब महिला के पिता की तबीयत बिगड़ी, तो दामाद ने आगे बढ़कर उनकी जान बचाई. इसके बाद पत्नी ने कोर्ट में ही तलाक के कागज फाड़ दिए.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jun 12, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:52 AM IST
दामाद ने निभाया बेटे का फर्ज, तो पत्नी ने जज साहब के सामने ही फाड़ दी तलाक की अर्जी! खुलेआम लगाया गले

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
JoSAA काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी, IIT में सीट मिलेगी या नहीं? ऐसे जानिए
JoSAA counselling5 min ago
2
divorce5 min ago
3
FIFA World Cup 202616 min ago
4
Delhi news17 min ago
5
Gold Price19 min ago