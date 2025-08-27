पत्नी के आंसू, पति की जिद और बदबूदार कूड़े का पहाड़... मिलकर बनी वो इमोशनल स्टोरी जिसने पूरे देश का छू लिया दिल
पत्नी के आंसू, पति की जिद और बदबूदार कूड़े का पहाड़... मिलकर बनी वो इमोशनल स्टोरी जिसने पूरे देश का छू लिया दिल

Husband Finds Wedding Ring: घर पर बगीचे में गिरे हुए पॉपकॉर्न को समेटते समय जेनीन की शादी की अंगूठी और डायमंड सॉलिटेयर गलती से पॉपकॉर्न बैग में गिर गईं. दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं हुआ और उन्होंने वह बैग सीधे कम्पोस्ट डंप में फेंक दिया. 

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 27, 2025, 08:44 AM IST
पत्नी के आंसू, पति की जिद और बदबूदार कूड़े का पहाड़... मिलकर बनी वो इमोशनल स्टोरी जिसने पूरे देश का छू लिया दिल

Canada Ring Story: यह पूरी कहानी कनाडा के मिशन ब्रिटिश कोलंबिया से जुड़ी है. स्टीव वैन यसेल्डिक और उनकी पत्नी जेनीन वैन यसेल्डिक एक दिन लोकल सिनेमा से पॉपकॉर्न लेकर घर आए. घर पर बगीचे में गिरे हुए पॉपकॉर्न को समेटते समय जेनीन की शादी की अंगूठी और डायमंड सॉलिटेयर गलती से पॉपकॉर्न बैग में गिर गईं. दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं हुआ और उन्होंने वह बैग सीधे कम्पोस्ट डंप में फेंक दिया. बाद में जब अंगूठियां नहीं मिलीं तो जेनीन घबरा गईं.

अंगूठियों के गुम होने का राज कैसे खुला?

पहले तो घर में काफी खोजबीन हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. इसके बाद कपल ने अपने घर के सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज देखी. तभी स्टीव को साफ पता चला कि अंगूठियां कब और कैसे पॉपकॉर्न बैग के साथ कचरे में चली गईं. स्टीव को जैसे ही सच्चाई का पता चला, उन्होंने बिना वक्त गंवाए मिशन लैंडफिल डंप यार्ड जाने का फैसला किया. जेनीन को ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि अंगूठियां मिलेंगी, लेकिन स्टीव ने कहा, “पत्नी की अंगूठियां वापस लानी ही होंगी.”

कचरे के ढेर में कैसे मिली अंगूठियां?

लैंडफिल साइट के मालिक डेनी वेबस्टर ने शुरू में इस खोज को असंभव बताया. लेकिन स्टीव की जिद और प्यार देखकर उन्होंने मदद के लिए हामी भर दी. एक-एक करके सड़े हुए कचरे को मशीन से हटाया गया और स्टीव ने हाथों से खोज शुरू की. करीब 40 मिनट की मेहनत के बाद उन्हें पॉपकॉर्न बैग मिला, जिसमें पहली अंगूठी रखी थी. कुछ देर बाद दूसरी अंगूठी भी कम्पोस्ट के ढेर से मिल गई. स्टीव ने इसे डंप मिरेकल कहा.

पत्नी की क्या थी प्रतिक्रिया?

जब जेनीन को यह खुशखबरी मिली तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू झर पड़े. उन्होंने कहा कि स्टीव का इस तरह बदबूदार कचरे में हाथ डालकर खोज करना यह साबित करता है कि वह उनसे कितना गहरा प्यार करते हैं. कनाडा और अमेरिका से ऐसी कुछ और घटनाएं सामने आई हैं। नोवा स्कोटिया में सफाईकर्मियों ने दो घंटे तक कचरे में खोज कर पांच अंगूठियां वापस दिलाईं। वहीं न्यू हैम्पशायर, अमेरिका में कर्मचारियों ने 20 टन कचरे को खंगालकर एक महिला की शादी की अंगूठी ढूंढ निकाली।

;