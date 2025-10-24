Advertisement
trendingNow12973346
Hindi Newsजरा हटके

सिगरेट की लत छुड़ाने के लिए बीवी ने मुंह पर बांधा पिंजरा और... नरक में भी नहीं मिलती होगी ऐसी सजा!

Trending News: स्मोकिंग छोड़ना आसान नहीं होता और इस मुश्किल काम को करने के लिए तुर्की के एक आदमी ने सबसे ज्यादा चरम कदम उठाया. इब्राहीम युसेल ने सिगरेट की लत छोड़ने के लिए एक ऐसी तरीका अपनाया जो शायद सबसे अजीब और दिलचस्प साबित हुआ.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 24, 2025, 11:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिगरेट की लत छुड़ाने के लिए बीवी ने मुंह पर बांधा पिंजरा और... नरक में भी नहीं मिलती होगी ऐसी सजा!

Smoking Cigarette News: स्मोकिंग छोड़ना आसान नहीं होता और इस मुश्किल काम को करने के लिए तुर्की के एक आदमी ने सबसे ज्यादा चरम कदम उठाया. इब्राहीम युसेल ने सिगरेट की लत छोड़ने के लिए एक ऐसी तरीका अपनाया जो शायद सबसे अजीब और दिलचस्प साबित हुआ. इब्राहिम ने खुद को एक हैड केज यानी सिर में पहने जाने वाले पिंजरे में बंद कर लिया और हर दिन अपनी पत्नी और बेटी को इसकी चाबी सौंप देता है.

सिगरेट छोड़ने की कठिन यात्रा

इब्राहिम युसेल ने 26 साल तक हर दिन दो पैक सिगरेट पीने की आदत डाली थी. कई बार उन्होंने सिगरेट छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह लत हमेशा उनके इरादों से ज्यादा मजबूत रही. लेकिन एक दिन, उन्होंने सिगरेट छोड़ने के लिए एक बहुत ही अलग तरीका अपनाने का सोचा. उन्होंने अपने सिर के चारों ओर एक पिंजरा (केज) बना लिया, जिसे वह हर दिन पहनते थे और इसकी चाबी अपने परिवार को दे देते थे, ताकि वह बिना किसी रास्ते के सिगरेट न पी सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: आठ साल की बच्ची ने आखिर लेटर में ऐसा क्या लिखा? खुद भगवान ने भेजा उसके लिए 'खास तोहफा'!

एक कस्टमाइज्ड "हैड केज" बनाया

इब्राहिम ने मोटरसाइकिल के हेलमेट से प्रेरित होकर 40 मीटर तांबे की तार से अपना "हैड केज" तैयार किया. यह पिंजरा पूरी तरह से बंद था, जिससे वह किसी भी हालत में सिगरेट नहीं पी सकते थे. इसका उद्देश्य था कि इब्राहिम को कोई रास्ता न मिले और वह मजबूरन सिगरेट से दूर रहें. यह एक दिन की स्टंट नहीं था, बल्कि इब्राहिम ने इसे अपनी रोजमर्रा की आदत बना लिया था. वह हर दिन यह पिंजरा पहनते और चाबी अपनी पत्नी और बेटी को सौंपते थे. खाने और पीने का तरीका भी थोड़ा कठिन हो गया था, क्योंकि उन्हें पानी पीने के लिए स्ट्रॉ का इस्तेमाल करना पड़ता था और क्रैकर्स खानी पड़ती थी.

हालांकि यह स्थिति कभी-कभी शर्मनाक भी महसूस होती थी, लेकिन इब्राहिम की पत्नी ने उन्हें पूरा सपोर्ट दिया, समझते हुए कि उनके पति अपनी सेहत के लिए यह कदम उठा रहे थे.

यह भी पढ़ें: नो गर्लफ्रेंड, नो खर्चा, सिर्फ पैसा ही पैसा... शख्स ने दिखाया नोटों से ठसाठस भरा वॉलेट, लोगों ने यूं लिए मजे

इंटरनेट पर फिर से वायरल हुई कहानी

इब्राहिम युसेल की यह कहानी कुछ साल पुरानी है, लेकिन हाल ही में यह फिर से इंटरनेट पर वायरल हो गई. उनकी यह अनोखी कहानी यह साबित करती है कि अगर इंसान ठान ले, तो किसी भी आदत को छोड़ा जा सकता है. इसने यह भी दिखाया कि कभी-कभी, सबसे साधारण तरीकों के बजाय कुछ नया और क्रिएटिव रास्ता अपनाना सबसे प्रभावी हो सकता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Husbandcigarettepunishment

Trending news

बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
Bihar Assembly elections
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
West Bengal news
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 12 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
Bus accident
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 12 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
karnataka
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
Weather
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
toothbrush
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
aap
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PM Modi
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
Rajya Sabha elections
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
Manohar Lal Khattar
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई