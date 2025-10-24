सिगरेट की लत छुड़ाने के लिए बीवी ने मुंह पर बांधा पिंजरा और... नरक में भी नहीं मिलती होगी ऐसी सजा!

Smoking Cigarette News: स्मोकिंग छोड़ना आसान नहीं होता और इस मुश्किल काम को करने के लिए तुर्की के एक आदमी ने सबसे ज्यादा चरम कदम उठाया. इब्राहीम युसेल ने सिगरेट की लत छोड़ने के लिए एक ऐसी तरीका अपनाया जो शायद सबसे अजीब और दिलचस्प साबित हुआ. इब्राहिम ने खुद को एक हैड केज यानी सिर में पहने जाने वाले पिंजरे में बंद कर लिया और हर दिन अपनी पत्नी और बेटी को इसकी चाबी सौंप देता है.

सिगरेट छोड़ने की कठिन यात्रा

इब्राहिम युसेल ने 26 साल तक हर दिन दो पैक सिगरेट पीने की आदत डाली थी. कई बार उन्होंने सिगरेट छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह लत हमेशा उनके इरादों से ज्यादा मजबूत रही. लेकिन एक दिन, उन्होंने सिगरेट छोड़ने के लिए एक बहुत ही अलग तरीका अपनाने का सोचा. उन्होंने अपने सिर के चारों ओर एक पिंजरा (केज) बना लिया, जिसे वह हर दिन पहनते थे और इसकी चाबी अपने परिवार को दे देते थे, ताकि वह बिना किसी रास्ते के सिगरेट न पी सकें.

एक कस्टमाइज्ड "हैड केज" बनाया

इब्राहिम ने मोटरसाइकिल के हेलमेट से प्रेरित होकर 40 मीटर तांबे की तार से अपना "हैड केज" तैयार किया. यह पिंजरा पूरी तरह से बंद था, जिससे वह किसी भी हालत में सिगरेट नहीं पी सकते थे. इसका उद्देश्य था कि इब्राहिम को कोई रास्ता न मिले और वह मजबूरन सिगरेट से दूर रहें. यह एक दिन की स्टंट नहीं था, बल्कि इब्राहिम ने इसे अपनी रोजमर्रा की आदत बना लिया था. वह हर दिन यह पिंजरा पहनते और चाबी अपनी पत्नी और बेटी को सौंपते थे. खाने और पीने का तरीका भी थोड़ा कठिन हो गया था, क्योंकि उन्हें पानी पीने के लिए स्ट्रॉ का इस्तेमाल करना पड़ता था और क्रैकर्स खानी पड़ती थी.

हालांकि यह स्थिति कभी-कभी शर्मनाक भी महसूस होती थी, लेकिन इब्राहिम की पत्नी ने उन्हें पूरा सपोर्ट दिया, समझते हुए कि उनके पति अपनी सेहत के लिए यह कदम उठा रहे थे.

इंटरनेट पर फिर से वायरल हुई कहानी

इब्राहिम युसेल की यह कहानी कुछ साल पुरानी है, लेकिन हाल ही में यह फिर से इंटरनेट पर वायरल हो गई. उनकी यह अनोखी कहानी यह साबित करती है कि अगर इंसान ठान ले, तो किसी भी आदत को छोड़ा जा सकता है. इसने यह भी दिखाया कि कभी-कभी, सबसे साधारण तरीकों के बजाय कुछ नया और क्रिएटिव रास्ता अपनाना सबसे प्रभावी हो सकता है.