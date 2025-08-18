जब पति ने पूरी की पत्नी की ख्वाहिश, बेडरूम की छत पर बना दिया कांच का स्विमिंग पूल, लोग बोले- 'भूकंप आया तो...'
जरा हटके

Amazing Swimming Pool Viral Video: एक पति ने अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ ऐसा किया, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. पति ने अपनी पत्नी के लिए बेडरूम की छत पर एक शानदार स्विमिंग पूल बनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 18, 2025, 08:32 PM IST
Beautiful Swimming Pool Above Bedroom: सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी की ऐसी ख्वाहिश पूरी कर दी, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं. दरअसल महिला को छत पर स्विमिंग करनी थी. ऐसे में आदमी के पास उसे खुश करने का यही तरीका था कि वो कैसे भी करके बस उसकी ख्वाहिश को पूरी कर दे. हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि पति ने अपने बेडरूम की छत पर इतना सुंदर स्विमिंग पूल बनवाया कि वाइफ भी देखकर बस देखते ही रह गई. यह वीडियो अब इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है और लोग अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं. 

बेडरूम के ऊपर बनवाया स्विमिंग पूल
दरअसल यह कहानी एक ऐसे पति की है, जिसने अपनी पत्नी की ख्वाहिश इस तरह पूरी की, जिसे देख आप भी चौंक जाएंगे. दरअसल शख्स की वाइफ छत पर स्विमिंग करना चाहती थी. जहां उसने बेहतरीन स्विमिंग पूल ठीक अपने बेडरूम के ऊपर बनाया. बेडरूम से ही पूल का शानदार नजारा दिखाई देता है. यह स्विमिंग पूल नॉर्मल नहीं है. इसकी खूबसूरती देख आप भी खुद को तारीफ करने से नहीं रोक पाएंगे. दरअसल वीडियो में दिख रहा है कि पूल की बनावट ऐसी है कि इसका नीचे का हिस्सा पारदर्शी है, यानी जब कोई बेडरूम में होता है तो उसे ऊपर तैरते हुए लोग साफ दिखाई देते हैं. यह डिजाइन घर को एक लग्जरी और मॉडर्न लुक दे रही है. वायरल वीडियो में पत्नी को पूल में तैरते हुए भी दिखाया गया है. 

वीडियो यहां देखें- "https://www.instagram.com/reel/DNGSsc-MFee/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=eDhwZTk0YndhdGM1"

लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने इसकी जमकर तारीफ करना शुरू कर दिया. दरअसल वायरल वीडियो को jrsfurniture22 नाम के अकाउंट से इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. जहां खबर लिखे जाने तक वीडियो को 4 लाख 75 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. वायरल वीडियो पर एक शख्स ने लिखा-  पत्नी की इतनी ज्यादा बात भी नहीं सुननी चाहिए. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- यदि यह भूकंप के कारण गिर गया तो. कई यूजर ने इसे फाइनल डेस्टिनेशन मूवी वाला सीन बताया. 

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

swimming pool on roofViral Video

