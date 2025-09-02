आपने पहले कभी नहीं देखा होगा इतना भीषण युद्ध, मगरमच्छ से भिड़ गया ये जानवर; लोग पूछ रहे- कौन जीता

Wild Animals Viral Video: पेड़ पर चढ़कर पानी में छलांग लगा दी. इस जानवर ने मगरमच्छ पर ऐसा हमला किया कि वीडियो देखकर आपकी भी सांस अटक जाएंगी. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
Viral Video: वाइल्ड एनिमल्स के वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. कभी शिकारी ही शिकार बन जाता है तो कभी शिकारी के साथ ही जानवर मस्ती करते नजर आते हैं. आज हम जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं उसे देखकर आपकी भी सांसें अटक जाएंगी. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक जानवर (शायद जगुआर) पेड़ पर चढ़कर मगरमच्छ पर छलांग लगा देता है. उसके बाद क्या होता है, चलिए विस्तार से समझते हैं.
पेड़ पर क्यों चढ़ा था ये जानवर?
कई बार इंटरनेट पर ऐसे खूंखार वीडियो वायरल होते हैं जिसे देखकर इंसान की सांसें अटक जाएं. ऐसा ही एक और वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पेड़ पर एक बड़ी बिल्ली की प्रजाति का जानवर है. देखने में 'जगुआर' लगता है, लेकिन जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है. जगुआर की जगह ये 'तेंदुआ' भी हो सकता है क्योंकि दोनों की शारीरिक बनावट में ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता है, इसलिए वीडियो से पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है.
कैसे लगाई मगरमच्छ पर छलांग?
ये पेड़ लगभग पानी में ही खड़ा है और इस पेड़ पर ये जानवर मगरमच्छ को शिकार बनाने के मकसद से चढ़ा है. जब जगुआर पेड़ पर चढ़ रहा है उसी समय नीचे से एक खूंखार मगरमच्छ गुजर रहा है. ये जानवर भी छलांग लगाने के लिए अपनी सही पॉजिशन ले रहा है. जब मगरमच्छ पेड़ के नीचे से गुजर रहा था, तब ये जगुआर ठीक मगरमच्छ के ऊपर था. इसके कुछ ही सेकेंड में जैसे ही मगरमच्छ पेड़ को पार करता है ऊपर से जगुआर छलांग लगा देता है. जैसे ही मगरमच्छ पर हमला होता है, वो भी तुरंत इस जानवर पर टूट पड़ता है. इस खतरनाक युद्ध का वीडियो काफी डरावना है. इसके बाद वीडियो यहां पर खत्म हो जाता है. अब लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि कौन जीता.
किस अकाउंट से डाला गया वीडियो?
ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @pubity नाम के वेरिफाइड हैंडल से शेयर किया गया है और इस वीडियो पर अब तक 8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखने के बाद लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि कौन जीता. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "मुझे लगता है हमें पहले से पता है कौन जीतेगा."
