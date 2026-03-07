Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेखुदाई में निकला 1877 का भूतिया जहाज! खजाना ढूंढते-ढूंढते वैज्ञानिकों के हाथ लगा ये खौफनाक राज

खुदाई में निकला 1877 का 'भूतिया जहाज'! खजाना ढूंढते-ढूंढते वैज्ञानिकों के हाथ लगा ये खौफनाक राज

ऑस्ट्रेलिया के गिप्सलैंड तट के पास वैज्ञानिकों को 1877 में डूबा SS City of Hobart जहाज मिला है, जिसकी तलाश करीब 20 साल से चल रही थी. हालांकि 500 मिलियन डॉलर के सोने से भरा रहस्यमयी जहाज SS Madagascar अब भी समुद्र में लापता है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 07, 2026, 09:56 AM IST
खुदाई में निकला 1877 का 'भूतिया जहाज'! खजाना ढूंढते-ढूंढते वैज्ञानिकों के हाथ लगा ये खौफनाक राज

समुद्र को अक्सर खजानों की दुनिया कहा जाता है, लेकिन इसकी गहराइयों में सिर्फ सोना-चांदी ही नहीं, बल्कि इतिहास की अनगिनत कहानियां भी दफन हैं. कई जहाज ऐसे हैं जो सैकड़ों साल पहले तूफानों या हादसों में गायब हो गए और फिर कभी नहीं मिले. ऑस्ट्रेलिया के तट के पास भी ऐसी ही कई रहस्यमयी जहाजों की कहानियां हैं, जो खोजकर्ताओं को बार-बार यहां खींच लाती हैं. हाल ही में वैज्ञानिकों को एक ऐसा ही 150 साल पुराना ‘भूतिया जहाज’ मिला है, जिसे खोजने की कोशिश करीब दो दशकों से चल रही थी. इस खोज ने समुद्री इतिहास की एक बड़ी पहेली सुलझा दी है, लेकिन अब भी एक और बड़ा खजाना समुद्र की गहराई में कहीं छिपा हुआ माना जा रहा है.

150 साल बाद मिला 1877 में डूबा जहाज

रिपोर्ट्स के मुताबिक वैज्ञानिकों को ऑस्ट्रेलिया के गिप्सलैंड तट के पास SS City of Hobart नाम का जहाज मिला है, जो 1877 में डूब गया था. यह एक लोहे का स्टीमर जहाज था जो न्यूकैसल से मेलबर्न तक कोयला लेकर जा रहा था. सफर के दौरान जहाज का प्रोपेलर शाफ्ट टूट गया और उसने जहाज के ढांचे में छेद कर दिया, जिससे पानी तेजी से अंदर भरने लगा और जहाज डूब गया. हालांकि इस हादसे में एक अच्छी बात यह रही कि जहाज के कप्तान और सभी क्रू मेंबर्स लाइफबोट में बैठकर किसी तरह समुद्र में निकल गए और अगले दिन गुजर रहे एक जहाज ने उन्हें सुरक्षित बचा लिया. इतिहासकारों के अनुसार हादसे के वक्त क्रू के पास बहुत कम समय था, लेकिन उन्होंने तेजी से फैसला लेकर अपनी जान बचा ली. इसके बाद यह जहाज समुद्र की गहराई में खो गया और लगभग 150 साल तक इसका कोई पता नहीं चल पाया.

20 साल की खोज और अचानक मिली सफलता

इस जहाज की तलाश पिछले करीब 20 साल से की जा रही थी. दक्षिणी महासागर एक्सप्लोरेशन टीम के डाइवर मार्क रयान और उनकी टीम 2007 से इस जहाज के सुराग खोज रहे थे. कई बार उन्हें लगा कि वे सही जगह पर पहुंच गए हैं, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटना पड़ा. आखिरकार किस्मत ने तब साथ दिया जब एक विंड फार्म सर्वे जहाज, जो ऑस्ट्रेलिया में Aurora Green प्रोजेक्ट के लिए समुद्र की जांच कर रहा था, उसने समुद्र की सतह से करीब 30 किलोमीटर दूर एक संदिग्ध संरचना का सिग्नल पकड़ा. बाद में जांच करने पर पुष्टि हुई कि यह वही SS City of Hobart का मलबा है. मार्क रयान ने बताया कि किसी जहाज के मलबे पर सबसे पहले गोता लगाना बेहद रोमांचक होता है. उन्होंने कहा कि लगभग 20 साल की मेहनत के बाद यह खोज उनके लिए अविश्वसनीय पल था. इस खोज से ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इतिहास को समझने में भी बड़ी मदद मिलेगी.

अब भी समुद्र में छिपा है 500 मिलियन डॉलर का खजाना

हालांकि यह खोज बड़ी मानी जा रही है, लेकिन खोजकर्ताओं का असली लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है. ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया इलाके में करीब 660 जहाजों के डूबने के रिकॉर्ड मौजूद हैं, लेकिन इनमें से लगभग आधे ही अब तक खोजे जा सके हैं. इनमें सबसे रहस्यमयी जहाज SS Madagascar माना जाता है, जो 1853 में विक्टोरियन गोल्ड लेकर गायब हो गया था. इतिहासकारों का मानना है कि उस जहाज में मौजूद सोने की कीमत आज करीब 500 मिलियन डॉलर यानी हजारों करोड़ रुपये हो सकती है. इसी वजह से इसे समुद्री खोज की दुनिया में “होली ग्रेल” यानी सबसे बड़ा खजाना कहा जाता है. वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को उम्मीद है कि भविष्य में नई तकनीकों और रिसर्च की मदद से इस रहस्यमयी जहाज का भी पता लगाया जा सकेगा. वहीं विंड फार्म प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि ऐसी खोजें सिर्फ रोमांच ही नहीं बढ़ातीं, बल्कि इतिहास को सुरक्षित रखने में भी मदद करती हैं.

