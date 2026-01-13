सर्दियों में पहाड़ नहीं, शांति चाहिए तो इन 5 झीलों की ओर रुख कीजिए! जानें ट्रिप पर कितना आएगा खर्च?

Most beautiful lakes to visit in India: सर्दियों का मौसम घूमने के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है. जहां एक तरफ लोग पहाड़ों और बर्फबारी की ओर रुख करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे स्थान तलाशते हैं जहां शांति, ठहराव और प्रकृति की गहराई महसूस हो. भारत की झीलें सर्दियों में एक अलग ही अनुभव देती हैं, जहां भीड़ कम होती है और सुकून ज्यादा मिलता है.

डल झील

जम्मू-कश्मीर की डल झील सर्दियों में किसी सपने जैसी लगती है. बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवा और शांत पानी इसे बेहद रोमांटिक बना देते हैं. यही वजह है कि यह हनीमून कपल्स की पहली पसंद मानी जाती है. शिकारा राइड और हाउसबोट का अनुभव इस झील को और भी यादगार बना देता है. यहां शिकारा की कीमत करीब 600 से 800 रुपये प्रति घंटा होती है, जबकि हाउसबोट का किराया 2,000 से 20,000 रुपये प्रति रात तक हो सकता है.

चिल्का झील

ओडिशा की चिल्का झील सर्दियों में घूमने के लिए सबसे सही समय मानी जाती है. यहां बोटिंग का मजा लिया जा सकता है और किस्मत अच्छी हो तो डॉल्फिन भी नजर आ सकती हैं. झील की सबसे अनोखी बात इसका पानी है, जिसका रंग सफर के दौरान बदलता हुआ दिखता है. यहां खर्च यात्रा के साधन, बोटिंग और खाने पर निर्भर करता है.

पैंगोंग झील

लद्दाख की पैंगोंग झील अपनी नीली चमक और विशाल विस्तार के लिए दुनियाभर में मशहूर है. 3 Idiots फिल्म के बाद यह और भी लोकप्रिय हो गई. ऊंचे पहाड़ों के बीच फैली यह झील सर्दियों में जमी हुई नजर आती है, जो किसी जादू से कम नहीं लगती. लेह से टैक्सी द्वारा एक दिन की यात्रा का खर्च करीब 14,000 से 16,000 रुपये तक हो सकता है, जबकि बस से यह काफी सस्ती पड़ती है.

लोकतक झील

मणिपुर की लोकतक झील एक मीठे पानी की झील है, जो अपनी शांत और सुकून भरी फिजा के लिए जानी जाती है. यहां बोट राइड करते वक्त ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो. एंट्री फीस करीब 20 से 30 रुपये होती है और रहने-खाने का खर्च 1,000 से 2,000 रुपये प्रतिदिन में आराम से हो जाता है.

चंद्रताल झील

हिमाचल प्रदेश के स्पीति में स्थित चंद्रताल झील अपनी नीलम जैसी नीली रंगत के लिए मशहूर है. करीब 4,300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह झील आधे चांद के आकार की है. इसकी प्राकृतिक सुंदरता इतनी शुद्ध है कि यहां से लौटने के बाद भी मन वहीं अटका रह जाता है.