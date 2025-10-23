Advertisement
बिना टिकट AC कोच में चढ़ी महिला! TTE को दी धमकी, बोली- रेलमंत्री को...

Loco Pilot Wife And TTE Clash: बिना रिजर्व सीट के AC कोच में बैठी महिला ने खुद को लोको पायलट की वाइफ बताया और सीट छोड़ने से साफ मना कर दिया. अब TTE और महिला की बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आप भी देखें.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 23, 2025, 07:20 PM IST
Loco Pilot Wife And TTE Clash: एक महिला बिना रिजर्व सीट के AC कोच में आकर बैठ गई. जब TTE ने टिकट मांगा तो खुद को लोको 'पायलट की वाइफ' बताया और सीट छोड़ने से साफ इंकार कर दिया. उसके बाद एक टिकट को लेकर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ. जिससे पता चलता है कि एक टिकट कितना जरूरी है और एक टिकट कितनी बड़ी बहस और हंगामे का कारण बन सकता है. वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

महिला ने दी धमकी
बिना रिजर्व सीट के एसी कोच में बैठी महिला जब टीटीई से बहस कर रही थी तो इस दौरान महिला ने धमकी भी दी. जब टीटीई ने कार्रवाई की बात की तो महिला भड़क गई और बोली, "जो आएगा उसका सिर फोड़ देंगे." महिला की धमकी सुनकर सब सहम गए. वीडियो में दिखता है कि टीटीई महिला को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन महिला लगातार गुस्से में जवाब दे रही है. 
यह भी पढ़ें: ये है पाकिस्तान रेलवे की हालत! टूटी सीट, उखड़ा फर्श, दिवारों पर जंग... वीडियो देख लोगों ने काटी मौज

 

रेल मंत्री से बोल दो?
जब टीटीई महिला को समझाने की कोशिश करता है तो वो महिला चिल्लाकर कहती है, "चले जाइए यहां से हमारा बीपी हाई मत कीजिए." इसके बाद जब टीटीई सीट छोड़ने को कहता है तो महिला तनकर कहती है, "आप वीडियो बनाकर रेल मंत्री को भेज दीजिए, हमको डर नहीं पड़ा है."

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @RailSamachar नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. इस पोस्ट में दो वीडियो शामिल हैं. आप भी नीचे क्लिक करके ये वीडिया देखें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

without ticketindian railway

