सपने टूटे: ₹59000000000 की संपत्ति कचरे में फेंकी, अब दर-दर भटक रहा है शख्स!

Bitcoin Viral news: यूके के वेल्स में एक शख्स जेम्स हावेल्स को जिंदगीभर का मलाल तब हुआ, जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने गलती से उसकी बिटकॉइन वाले हार्ड ड्राइव को कचरे में फेंक दिया इस हार्ड ड्राइव में 8000 बिटकॉइन थे, जिनकी कीमत आज करीब 5,900 करोड़ रुपये है.
Trending Photos
Bitcoin Viral News: एक शख्स की एक्स गर्लफ्रेंड ने ऐसी गलती कर दी, जिसने उसे जिंदगीभर का मलाल दे दिया. यह मामला यूके के वेल्स का है, जहां जेम्स हावेल्स का हार्ड ड्राइव, जिसमें बिटकॉइन की बड़ी रकम स्टोर थी, गलती से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने फेंक दिया. इस हार्ड ड्राइव में लगभग 8000 बिटकॉइन थे, जिनकी आज की कीमत करोड़ों में है. जेम्स ने इस ड्राइव को एक पुराने लैपटॉप में रखा था और जब उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ते खत्म किए, तो वह ड्राइव गलती से कचरे में फेंक दी गई. अब जेम्स हर रोज इस गलती का अफसोस करता है, क्योंकि वो बिटकॉइन की भारी कीमत आज भी खो चुका है.
हार्ड ड्राइव को ढूंढने की कोशिश में लगे लोग
ब्रिटेन के वेल्स में रहने वाले जेम्स हावेल्स की एक्स गर्लफ्रेंड हैल्फिना एडी-इवांस ने गलती से उनकी हार्ड ड्राइव कचरे में फेंक दी, जिसमें 8,000 बिटकॉइन थे. आज के समय में इन बिटकॉइन की कीमत लगभग 5,900 करोड़ रुपये है. यह घटना तब हुई जब हैल्फिना घर की सफाई कर रही थीं. जेम्स ने उनसे कचरे का एक बैग फेंकने को कहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस बैग में जेम्स की महत्वपूर्ण हार्ड ड्राइव थी. जब जेम्स को इस बात का पता चला, तो वह हैरान रह गए और तुरंत उस हार्ड ड्राइव को ढूंढने की कोशिश में लग गए.
खजाने की कीमत हर दिन बढ़ती जा रही है
जेम्स ने न्यूपोर्ट सिटी काउंसिल पर 495 मिलियन पाउंड (करीब 4,900 करोड़ रुपये) का मुकदमा दायर किया है, क्योंकि काउंसिल उन्हें कचरे के ढेर तक पहुंचने नहीं दे रही है. जेम्स का कहना है कि इस खजाने की कीमत हर दिन बढ़ती जा रही है और उन्हें इसे पाना ही होगा. उन्होंने वादा किया है कि अगर उन्हें उनकी हार्ड ड्राइव वापस मिलती है, तो वह बिटकॉइन के 10 प्रतिशत हिस्से का इस्तेमाल न्यूपोर्ट को दुनिया के बेहतरीन शहरों में बदलने के लिए करेंगे.
हालांकि, काउंसिल ने खुदाई की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इससे पर्यावरणीय नुकसान हो सकता है. इस मामले की कानूनी सुनवाई दिसंबर में होगी. जेम्स ने हार नहीं मानी है और वह लगातार अपनी हार्ड ड्राइव को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं.