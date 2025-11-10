Advertisement
trendingNow12995488
Hindi Newsजरा हटके

मैंने प्यार नहीं, पैसे से शादी की... पति के सामने पत्नी ने क्यों कहा ऐसा? लोग कहने लगे- Gold Digger Wife

Gold Digger Wife Video: एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसमें उसने खुलेआम कहा कि उसने अपने पति से पैसे के लिए शादी की है. इस बयान ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी, क्या ये ईमानदारी है या गोल्ड डिगर एटीट्यूड?

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 10, 2025, 06:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मैंने प्यार नहीं, पैसे से शादी की... पति के सामने पत्नी ने क्यों कहा ऐसा? लोग कहने लगे- Gold Digger Wife

Gold Digger Marriage Story: एक वायरल वीडियो में एक महिला खुलेआम यह स्वीकार करती दिखी कि उसने अपने पति से केवल उसके पैसे के लिए शादी की थी. वीडियो में जब इस कपल से उनकी शादी की कहानी बताने को कहा गया तो महिला का बेबाक जवाब सुनकर हर कोई हैरान रह गया. किसी को ये बात मजाक लगी तो किसी को अपमानजनक.

यह भी पढ़ें: जिम ट्रेनर ने लिखी ऐसी ट्रेनिंग रूटीन, पढ़कर लाखों लोगों की हंसी ही कंट्रोल नहीं हुई! यूजर्स ने यूं लिए मजे

क्या पति-पत्नी एक-दूसरे के लिए ‘अच्छे’ नहीं दिखते?

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में महिला कहती है, “मुझे नहीं लगता कि मैं और मेरे पति साथ में अच्छे लगते हैं. लेकिन मुझे यह भी लगता है कि मैं अच्छी दिखती हूं और उसका वॉलेट क्यूट है और यही मेरे लिए काफी है.” उसके इस बयान ने माहौल को हल्का-फुल्का बनाया, लेकिन इंटरनेट पर चर्चा का तूफान ला दिया. महिला आगे कहती है, “अगर कोई लड़का अच्छा नहीं दिखता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस उसका वॉलेट क्यूट होना चाहिए.”

इस दौरान वह ठहाके लगाती है और पास बैठे उसके पति चुपचाप मुस्कराते हैं. यह बयान सुनने के बाद दर्शक यह तय नहीं कर पाए कि वह मजाक कर रही थी या सच बोल रही थी. जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर इस खबर को बनाई गयी है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by lots of feed (@lotsoffeed)

 

यह भी पढ़ें: धरती पर ही है दूसरी दुनिया! दरवाजा खुलते ही -62 डिग्री और खून जमा देने वाली ठंड, रूह कंपा देगा ये Video

15 साल के रिश्ते में क्या हमेशा पैसे का रोल रहा?

वीडियो में महिला बताती है कि उनका रिश्ता 15 साल पुराना है और उनके पति हमेशा उन्हें खुश रखते हैं. वह कहती है, “हर बार जब मुझे कुछ चाहिए होता है, वह कहते हैं ‘ठीक है बेबी, मैं तुम्हें इससे बेहतर दिला दूंगा.’ यही हमारे रिश्ते की सबसे अच्छी बात है.” महिला का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया. कई यूजर्स ने कहा कि वह अपने पति का अपमान कर रही हैं, जबकि कुछ ने उनकी ईमानदारी की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, “कम से कम वह झूठ नहीं बोल रही.” वहीं, दूसरे ने कहा, “बेचारा आदमी, उसने खुद को गोल्ड डिगर कह दिया.”

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Gold DiggerWifeHusbandviraltrending

Trending news

हो गई जाड़ों की शुरुआत, ठंडी-सनसनाती हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, यहां होगी बेतहाशा बारिश
Weather
हो गई जाड़ों की शुरुआत, ठंडी-सनसनाती हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, यहां होगी बेतहाशा बारिश
इंजन फेल होने से स्पाइसजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई से कोलकाता तक हड़कंप
SpiceJet flight
इंजन फेल होने से स्पाइसजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई से कोलकाता तक हड़कंप
तिरुवनंतपुरम में प्रसव के बाद महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
Kerala
तिरुवनंतपुरम में प्रसव के बाद महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं...', J&K में BJP-NC की डील के आरोपों पर बोले उमर
Omar Abdullah
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं...', J&K में BJP-NC की डील के आरोपों पर बोले उमर
चीनी पनडुब्बियों से निपटने की तैयारी, जापान के बाद US के अड्डे पर पहुंचा सह्याद्री
Indian Navy
चीनी पनडुब्बियों से निपटने की तैयारी, जापान के बाद US के अड्डे पर पहुंचा सह्याद्री
'त्रिशूल' के साथ अब 'ब्रह्मशिरा' की गरज, रण ऑफ कच्छ में सेनाओं के शौर्य से दहला PAK
India Pakistan News in Hindi
'त्रिशूल' के साथ अब 'ब्रह्मशिरा' की गरज, रण ऑफ कच्छ में सेनाओं के शौर्य से दहला PAK
असम के मूल निवासियों को मिलेगा गन लाइसेंस, विधानसभा चुनाव से पहले फैसला अहम क्यों?
Assam
असम के मूल निवासियों को मिलेगा गन लाइसेंस, विधानसभा चुनाव से पहले फैसला अहम क्यों?
बेंगलुरुः जेल में कैदियों का डांस, ड्रिंक... भड़के गृहमंत्री ने दिए जांच के आदेश
Bengaluru
बेंगलुरुः जेल में कैदियों का डांस, ड्रिंक... भड़के गृहमंत्री ने दिए जांच के आदेश
लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ में ये क्या बोल गए शशि थरूर? कांग्रेस के बाद BJP भी भड़की
Shashi Tharoor
लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ में ये क्या बोल गए शशि थरूर? कांग्रेस के बाद BJP भी भड़की
SIR फॉर्म में एक गलती से वोटर लिस्ट से कट जाएगा नाम? CM स्टालिन का दावा कितना सच?
Sir
SIR फॉर्म में एक गलती से वोटर लिस्ट से कट जाएगा नाम? CM स्टालिन का दावा कितना सच?