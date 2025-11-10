मैंने प्यार नहीं, पैसे से शादी की... पति के सामने पत्नी ने क्यों कहा ऐसा? लोग कहने लगे- Gold Digger Wife

Gold Digger Marriage Story: एक वायरल वीडियो में एक महिला खुलेआम यह स्वीकार करती दिखी कि उसने अपने पति से केवल उसके पैसे के लिए शादी की थी. वीडियो में जब इस कपल से उनकी शादी की कहानी बताने को कहा गया तो महिला का बेबाक जवाब सुनकर हर कोई हैरान रह गया. किसी को ये बात मजाक लगी तो किसी को अपमानजनक.

क्या पति-पत्नी एक-दूसरे के लिए ‘अच्छे’ नहीं दिखते?

वीडियो में महिला कहती है, “मुझे नहीं लगता कि मैं और मेरे पति साथ में अच्छे लगते हैं. लेकिन मुझे यह भी लगता है कि मैं अच्छी दिखती हूं और उसका वॉलेट क्यूट है और यही मेरे लिए काफी है.” उसके इस बयान ने माहौल को हल्का-फुल्का बनाया, लेकिन इंटरनेट पर चर्चा का तूफान ला दिया. महिला आगे कहती है, “अगर कोई लड़का अच्छा नहीं दिखता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस उसका वॉलेट क्यूट होना चाहिए.”

इस दौरान वह ठहाके लगाती है और पास बैठे उसके पति चुपचाप मुस्कराते हैं. यह बयान सुनने के बाद दर्शक यह तय नहीं कर पाए कि वह मजाक कर रही थी या सच बोल रही थी. जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर इस खबर को बनाई गयी है.

15 साल के रिश्ते में क्या हमेशा पैसे का रोल रहा?

वीडियो में महिला बताती है कि उनका रिश्ता 15 साल पुराना है और उनके पति हमेशा उन्हें खुश रखते हैं. वह कहती है, “हर बार जब मुझे कुछ चाहिए होता है, वह कहते हैं ‘ठीक है बेबी, मैं तुम्हें इससे बेहतर दिला दूंगा.’ यही हमारे रिश्ते की सबसे अच्छी बात है.” महिला का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया. कई यूजर्स ने कहा कि वह अपने पति का अपमान कर रही हैं, जबकि कुछ ने उनकी ईमानदारी की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, “कम से कम वह झूठ नहीं बोल रही.” वहीं, दूसरे ने कहा, “बेचारा आदमी, उसने खुद को गोल्ड डिगर कह दिया.”