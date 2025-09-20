ये 100 रुपये देना... कार खरीदने के लिए महिला ने अपनाया अनोखा तरीका, ऑनलाइन मांग रही चंदा और...

Viral News: आजकल भीख मांगने का तरीका भी बदल गया है. सड़कों या मॉल में आम तौर पर लोग भीख मांगते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अब लोग अपनी जरूरतें सीधे ऑनलाइन साझा कर रहे हैं. ब्रिटेन की जेम्मा केली ने इसी ट्रेंड को अपनाते हुए अपने लिए कार खरीदने के लिए 100-100 रुपये का चंदा मांगना शुरू कर दिया. उनकी यह अपील सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोगों के लिए मनोरंजन और हैरानी का कारण बन गई.

दरअसल, ग्लॉसेस्टरशायर की रहने वाली जेम्मा केली ने टिकटॉक पर लोगों से केवल £1 (करीब 118 रुपये) चंदा मांगना शुरू किया. उनका कहना है कि उन्हें कोई लग्जरी कार नहीं चाहिए, बस एक साधारण कार ताकि वह और उनके बच्चे आराम से सफर कर सकें. जेम्मा ने अपने वीडियो में बताया कि उन्होंने किसी महिला को देखा था जो 40,000 लोगों से £1 मांग रही थी. इसे देखकर उन्हें भी प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने छोटे लक्ष्य के लिए ऑनलाइन चंदा मांगने का फैसला किया.

48 घंटे में वायरल अपील

जेम्मा की अपील को सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली. महज 48 घंटों में उन्हें £200 (लगभग 23 हजार रुपये) की रकम मिल गई. वीडियो में उन्होंने फॉलोअर्स का धन्यवाद किया और बताया कि कई लोगों ने उदारतापूर्वक दान दिया. अब जेम्मा का लक्ष्य है कि उनका टिकटॉक पेज 10,000 फॉलोअर्स तक पहुंचे, ताकि वे प्लेटफॉर्म के क्रिएटर फंड से अतिरिक्त मदद और कमाई प्राप्त कर सकें.

टिकटॉक क्रिएटर फंड से मदद की उम्मीद

टिकटॉक क्रिएटर फंड योग्य क्रिएटर्स को उनके कंटेंट के आधार पर भुगतान करता है. इसमें कोई सीमा नहीं है कि कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं. जेम्मा मानती हैं कि अगर उनका पेज 10k फॉलोअर्स तक पहुंच गया, तो वे कार जल्दी खरीद पाएंगी. उन्होंने बताया कि दो साल पहले उनकी कार खराब हो गई थी और उन्हें उसे बदलने या ठीक करने का मौका नहीं मिला. इस वजह से उन्हें अपनी पसंदीदा नौकरी भी छोड़नी पड़ी.