Viral Video : रक्षाबंधन में मायके जाने के लिए महिला ने अपनाई ऐसी तरकीब, देखकर लोगों को आया पसीना, देखें वीडियो!
Viral Video : भारत में कुछ लोग हर स्थिति में अनोखा समाधान निकालने में माहिर होते हैं. हाल ही में ऐसे ही एक जुगाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. वीडियो में एक महिला ने बस में सीट पाने के लिए चौंकाने वाला तरीका अपनाया.

 

Written By  Shiv Govind Mishra|Last Updated: Aug 08, 2025, 11:16 PM IST
Viral Video
Viral Video

Viral Video : भारत में एक खास किस्म के लोग पाए जाते हैं जिन्हें हर हाल में समाधान ढूंढने की कला आती है. चाहे कैसी भी मुश्किल हो, ये लोग अपने दिमाग से कोई न कोई तरीका निकाल ही लेते हैं. हाल ही में ऐसे ही कुछ जुगाड़ू दिमाग का नमूना एक वीडियो में देखने को मिला, जो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. इसमें एक महिला ने बस में सीट पाने के लिए ऐसा तरीका अपनाया कि देखने वाले हैरान रह गए.

यह भी पढ़ें...लड़की ने मुंह में डालीं तीन तलवारें, देखने वालों की फटी रह गईं आंखें; देखें वीडियो!

खिड़की से बस में चढ़ी महिला!

भारत में भीड़भाड़ का आलम ये है कि बस या ट्रेन में सीट मिलना मानो बड़ी उपलब्धि हो. इसके लिए लोग पैसे से लेकर जुगाड़ तक हर उपाय आजमाते हैं. चूंकि हर कोई अतिरिक्त पैसा खर्च नहीं कर सकता, इसलिए लोग ज्यादातर दिमागी चालें चलकर अपनी जगह पक्की कर लेते हैं. कई बार ये तरकीबें खतरनाक भी हो सकती हैं. लेकिन जब सीट पाने की बात हो, तो लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं. इस वीडियो में महिला ने भीड़ भरे दरवाजे से चढ़ने के बजाय सीधे बस की खिड़की का रास्ता चुना. बस के दरवाजे पर अफरातफरी देख उसने पहले अपने पति को चप्पल थमाई, फिर उसका हाथ पकड़कर छलांग लगाई और खिड़की से अंदर घुस गई. इस वीडियो को लोग रक्षाबंधन से जोड़कर देख रहे हैं, जिसमें महिला अपने मायके जाने के लिए हर तरकीब अपनाने के लिए तैयार है. हालांकि, यह वीडियो सालभर पुराना है, लेकिन रक्षाबंधन की वजह से सोशल मीडिया पर फिर से ट्रेंड कर रहा है. ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि और समर्थन नहीं करता.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(@voice_of_singrauli)

क्या बोले यूजर्स?

बस में सीट हथियाने का यह अनोखा तरीका इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. इसे एक्स यूजर प्रफुल्ल (@ChourePrafull) ने साझा किया है. वीडियो पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "ये तो पूरा टुरु लव है." दूसरे ने टिप्पणी की, "अब ऐसे कपल कम ही देखने को मिलते हैं, जो हर हाल में एक-दूसरे का साथ निभाते हों." वहीं तीसरे यूजर ने मजे लेते हुए कहा, "बस में चढ़ने का अंदाज कुछ ज्यादा ही कैजुअल है."

शिव गोविंद मिश्रा

ज़ी हिंदी डिजिटल के ट्रेंडिंग और ट्रेवल सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 साल से ज़्यादा अनुभव. करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर अख़बार से साल 2015 में की. उसके बाद...और पढ़ें

Viral VideoOff beatOff Beat NewsODD NewsTrending newsViral NewsTrending videoBizarre News

