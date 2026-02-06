भेड़िया बना बेटा! इंसानों ने मारा मां-बाप को, फिर इस लड़की ने ऐसे निभाया 'मां' का धर्म, रोंगटे खड़े कर देगी यह दास्तां

Wildlife Story: करीब एक दशक पहले बनी डॉक्यूमेंट्री "रिटर्न टू द वूल्फ्स" हाल ही में फिर चर्चा में आ गई जब फिल्म इंफ्लुएंसर @bizhanfenghua ने इस पर एक कमेंट्री वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो के बाद ली वेईयी और उनके गोद लिए भेड़िए की कहानी को नई जिंदगी मिल गई. देखते ही देखते यह विषय चीन के सोशल मीडिया पर छा गया और अब तक 2.8 बिलियन से ज्यादा व्यूज़ बटोर चुका है.

ली वेईयी कौन हैं?

ली वेईयी चीन की एक मशहूर वाइल्डलाइफ आर्टिस्ट हैं जो जानवरों को बेहद करीब से समझने और चित्रों में उतारने के लिए जानी जाती हैं. प्रकृति से उनका गहरा जुड़ाव ही उस दिन उनकी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ जब उन्हें सिचुआन प्रांत के घास के मैदानों में एक मरता हुआ भेड़िया शावक मिला. अप्रैल 2010 में ली सिचुआन के जोइगे प्रेयरी में स्केच बना रही थीं, तभी उन्हें घास और पत्थरों के बीच छिपा सिर्फ पांच दिन का एक भेड़िया शावक दिखा. उसके माता-पिता को इंसानों ने मार दिया था और वह अकेला, कमजोर और मौत के करीब था. ली ने उसे वहीं छोड़ने की बजाय अपनी देखभाल में लेने का फैसला किया.

नाम ‘ग्रीन’ क्यों रखा गया?

ली ने उस नन्हे भेड़िए का नाम ‘ग्रीन’ रखा. यह नाम वहां के हरे-भरे मैदानों से प्रेरित था और साथ ही ब्रदर्स ग्रिम की कहानी लिटिल रेड राइडिंग हूड और बिग बैड वुल्फ के गलत अनुवाद से भी जुड़ा हुआ था. यह नाम धीरे-धीरे उनके और उस जानवर के बीच भावनात्मक रिश्ता बन गया. ग्रीन ने बचपन ली और उनके साथ रहने वाले कुत्तों के बीच बिताया. वह इंसानों की संगत में बड़ा हुआ और पालतू जानवरों की तरह व्यवहार करने लगा. ली उसे अपने बेटे की तरह मानती थीं और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती थीं. यही वजह थी कि जब ग्रीन बड़ा हुआ तो उसे जंगल में लौटाना ली के लिए बेहद दर्दनाक फैसला बन गया.

जंगल में लौटना इतना मुश्किल क्यों था?

डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि जब ग्रीन को वापस जंगल में छोड़ा गया तो ली की आंखों में आंसू थे. उन्होंने एक तरफ अपने ‘बेटे’ को आजाद किया और दूसरी तरफ उसे खोने का दुख झेला. यह दृश्य लाखों लोगों के दिल को छू गया और आज भी सोशल मीडिया पर भावनाओं की लहर पैदा कर देता है. ली और ग्रीन की कहानी इस बात का प्रतीक है कि इंसान और जानवर के बीच भी मां-बेटे जैसा रिश्ता बन सकता है. शायद यही वजह है कि 2.8 बिलियन व्यूज़ के साथ यह कहानी एक बार फिर दुनिया को यह याद दिला रही है कि प्रकृति और भावनाओं का रिश्ता शब्दों से कहीं गहरा होता है.