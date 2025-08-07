शादी का कार्ड लेकर पहुंची महिला, रिसेप्शन में मिली बेइज्जती, फिर जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं!

Wedding Invitation Drama: पहले के जमाने में जब भी किसी की शादी होती थी, तो मोहल्ले से लेकर दूर के रिश्तेदारों तक सभी को बुलाया जाता था. लेकिन अब हालात बदल गए हैं. महंगाई और खर्चों से बचने के लिए लोग अब सीमित मेहमानों को ही बुलाते हैं. कुछ लोग तो ऐसा तरीका अपनाते हैं कि मेहमानों को बाद में जाकर समझ आता है कि उन्हें असल में किस हिस्से के लिए बुलाया गया था. एक महिला के साथ कुछ ऐसा ही अजीब वाकया हुआ.

क्या हुआ जब महिला शादी में पहुंची?

इस महिला को एक सहकर्मी की शादी में न्यौता मिला था. वो बड़े उत्साह से अपने एक और ऑफिस वाले दोस्त के साथ शादी में पहुंची. वहां चर्च सेरेमनी हुई, तस्वीरें खींचीं और सब कुछ अच्छा चल रहा था. लेकिन जब दोनों ने वेन्यू पर लगे टेबल प्लान को देखा, तो उनका नाम वहां नहीं था.

किसने बताया कि वे रिसेप्शन के लिए नहीं बुलाए गए थे?

थोड़ी देर बाद 'मास्टर ऑफ सेरेमनी' उनके पास आया और उनसे कार्ड दिखाने को कहा. जब उन्होंने कार्ड दिखाया तो उसने बताया कि वे सिर्फ चर्च समारोह और ड्रिंक्स के लिए आमंत्रित थे, डिनर के लिए नहीं. कार्ड में यह बात बहुत छोटे अक्षरों में लिखी थी, जिसे पहले किसी ने नहीं पढ़ा था.

अपमान के बाद उन्होंने क्या किया?

अपमानित महसूस करते हुए दोनों दोस्त चुपचाप वहां से निकल गए. उन्होंने पास के एक कैफे में जाकर चाय और स्नैक्स खाए और फिर अपने बेड एंड ब्रेकफास्ट लौट गए. वहीं की एक मेहरबान होस्ट ने उन्हें फिर शाम की पार्टी के लिए वेन्यू तक छोड़ा, लेकिन वहां का माहौल बहुत अजीब था, ज्यादातर लोग नशे में थे और वे दोनों ही सिर्फ 'ईवनिंग गेस्ट' थे.

स्कॉटलैंड में ऐसा व्यवहार आम है?

महिला ने बताया कि वहां मौजूद लोकल लोग काफी अच्छे थे. उन्होंने समझाया कि स्कॉटलैंड में ऐसा बर्ताव आम नहीं है और उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए. लोकल बार में उन्होंने अच्छा समय बिताया. महिला ने कहा कि उन्होंने दुल्हन को गिफ्ट रजिस्ट्री से महंगा गिफ्ट और कार्ड में £50 भी दिया था. लेकिन अपमानित होने के बाद उन्होंने कार्ड से पैसे वापस ले लिए और सिर्फ गिफ्ट ही दिया. इस पूरे अनुभव ने उन्हें सिखाया कि अब वो हर शादी के कार्ड को ध्यान से पढ़ती हैं.