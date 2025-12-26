Advertisement
Family Court Fight: तलाक की सुनवाई के बाद कोर्ट के बाहर महिला द्वारा पति की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ. एलिमनी विवाद पर सोशल मीडिया पर तीखी बहस शुरु हुई और कानून पर आम जनता के सवाल उठे.

 

Dec 26, 2025, 12:31 PM IST
Video: पति को पीटते हुए खींचे बाल और वो मुस्कुराता रहा... कोर्ट ने एलिमनी से किया इनकार, सुनवाई हुई खत्म तो ऐसे भड़की पत्नी

Alimony Dispute Viral Video: सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है, जिसमें एक महिला सार्वजनिक जगह पर एक पुरुष को बेरहमी से पीटती नजर आ रही है. वीडियो में महिला उस शख्स को थप्पड़ मारती है, घूंसे चलाती है और उसके बाल खींचती दिखती है, जबकि आसपास लोग तमाशबीन बने खड़े हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी मारपीट के बावजूद वह पुरुष न तो पलटकर जवाब देता है और न ही गुस्सा दिखाता है, बल्कि पूरे समय मुस्कुराता रहता है.

क्या यह घटना फैमिली कोर्ट के बाहर हुई थी?

इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि यह घटना भारत के एक फैमिली कोर्ट के बाहर की है, जहां तलाक की सुनवाई खत्म होने के बाद पति-पत्नी आमने-सामने आ गए. कहा जा रहा है कि कोर्ट ने महिला की एलिमनी की मांग को खारिज कर दिया था, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने अपने अलग रह रहे पति पर हमला कर दिया. हालांकि, इस दावे की जी न्यूज आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है. यह खबर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के आधार पर बनाई गई है.

एलिमनी को लेकर क्यों भड़की महिला?

वीडियो के साथ किए जा रहे दावों के मुताबिक, कोर्ट ने महिला को शून्य एलिमनी इसलिए दी क्योंकि पति ने अंतिम फैसले से पहले अपनी सारी संपत्ति अपनी मां के नाम ट्रांसफर कर दी थी. इसी बात से नाराज होकर महिला ने कोर्ट के बाहर ही पति पर हमला कर दिया. यह भी कहा जा रहा है कि महिला ने गाली-गलौज करते हुए सरेआम पति को पीटा. इस पूरे वीडियो में सबसे ज्यादा चर्चा उस शख्स की मुस्कान को लेकर हो रही है, जो मार खाने के बावजूद शांत और मुस्कुराता हुआ नजर आता है. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि यह मुस्कान शायद उस फैसले की खुशी थी, जिसमें उसे एलिमनी नहीं देनी पड़ी.

 

 

सोशल मीडिया पर कैसी प्रतिक्रियाएं आईं?

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ लोगों ने महिला को सजा देने की मांग की और कहा कि कानून को वीडियो का संज्ञान लेना चाहिए. वहीं कुछ यूजर्स ने इसे एलिमनी सिस्टम पर तंज कसते हुए कहा कि अगर एलिमनी की व्यवस्था खत्म कर दी जाए तो तलाक के मामलों में भारी कमी आ जाएगी. कई लोगों ने पति की तारीफ करते हुए लिखा कि हर पुरुष को उससे सीख लेनी चाहिए. इस वायरल वीडियो और उससे जुड़े दावों की जी न्यूज सहित किसी भी विश्वसनीय मीडिया संस्थान ने पुष्टि नहीं की. यह भी साफ नहीं हो पाया है कि वीडियो कब का है और किस जगह का है.

