Video: पति को पीटते हुए खींचे बाल और वो मुस्कुराता रहा... कोर्ट ने एलिमनी से किया इनकार, सुनवाई हुई खत्म तो ऐसे भड़की पत्नी

Alimony Dispute Viral Video: सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है, जिसमें एक महिला सार्वजनिक जगह पर एक पुरुष को बेरहमी से पीटती नजर आ रही है. वीडियो में महिला उस शख्स को थप्पड़ मारती है, घूंसे चलाती है और उसके बाल खींचती दिखती है, जबकि आसपास लोग तमाशबीन बने खड़े हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी मारपीट के बावजूद वह पुरुष न तो पलटकर जवाब देता है और न ही गुस्सा दिखाता है, बल्कि पूरे समय मुस्कुराता रहता है.

यह भी पढ़ें: एक रात, कीमत 4.5 करोड़ रुपये!आखिर क्या होता है इस रहस्यमयी लग्जरी ठिकाने के अंदर? कानून की भी मंजूरी

क्या यह घटना फैमिली कोर्ट के बाहर हुई थी?

Add Zee News as a Preferred Source

इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि यह घटना भारत के एक फैमिली कोर्ट के बाहर की है, जहां तलाक की सुनवाई खत्म होने के बाद पति-पत्नी आमने-सामने आ गए. कहा जा रहा है कि कोर्ट ने महिला की एलिमनी की मांग को खारिज कर दिया था, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने अपने अलग रह रहे पति पर हमला कर दिया. हालांकि, इस दावे की जी न्यूज आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है. यह खबर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के आधार पर बनाई गई है.

एलिमनी को लेकर क्यों भड़की महिला?

वीडियो के साथ किए जा रहे दावों के मुताबिक, कोर्ट ने महिला को शून्य एलिमनी इसलिए दी क्योंकि पति ने अंतिम फैसले से पहले अपनी सारी संपत्ति अपनी मां के नाम ट्रांसफर कर दी थी. इसी बात से नाराज होकर महिला ने कोर्ट के बाहर ही पति पर हमला कर दिया. यह भी कहा जा रहा है कि महिला ने गाली-गलौज करते हुए सरेआम पति को पीटा. इस पूरे वीडियो में सबसे ज्यादा चर्चा उस शख्स की मुस्कान को लेकर हो रही है, जो मार खाने के बावजूद शांत और मुस्कुराता हुआ नजर आता है. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि यह मुस्कान शायद उस फैसले की खुशी थी, जिसमें उसे एलिमनी नहीं देनी पड़ी.

This viral video highlights how women are self obsessed with alimony & get frustrated when they are shown mirror of reality. A woman found physically assaulting her estranged husband outside a family court in India after the divorce hearing concluded. The court rejected her… pic.twitter.com/tPiEUDlprb — The Forgotten Man (@SamSiff) December 25, 2025

यह भी पढ़ें: ये है चलने वाला पेड़! रातोंरात बदल देता है अपनी जगह, जानें आखिर क्या कहता है साइंस?

सोशल मीडिया पर कैसी प्रतिक्रियाएं आईं?

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ लोगों ने महिला को सजा देने की मांग की और कहा कि कानून को वीडियो का संज्ञान लेना चाहिए. वहीं कुछ यूजर्स ने इसे एलिमनी सिस्टम पर तंज कसते हुए कहा कि अगर एलिमनी की व्यवस्था खत्म कर दी जाए तो तलाक के मामलों में भारी कमी आ जाएगी. कई लोगों ने पति की तारीफ करते हुए लिखा कि हर पुरुष को उससे सीख लेनी चाहिए. इस वायरल वीडियो और उससे जुड़े दावों की जी न्यूज सहित किसी भी विश्वसनीय मीडिया संस्थान ने पुष्टि नहीं की. यह भी साफ नहीं हो पाया है कि वीडियो कब का है और किस जगह का है.