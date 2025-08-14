युवाओं को दे रहीं टक्कर! सत्तू पीकर 105 साल की दादी करती हैं स्विमिंग, वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया धमाल
105 Year Old Woman Swimming: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दादी चर्चा का विषय बनी हुई हैं. दरअसल ये 105 साल की उम्र में भी तैराकी करती हैं. इनकी तैराकी की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. जहां दादी को तैरते देख लोग काफी हैरान हैं. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 14, 2025, 10:04 PM IST
105 Year Old Woman Swimming: उम्र सिर्फ एक संख्या है, यह कहावत एक 105 साल की दादी ने सच कर के दिखा दी है. दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें एक 105 साल की महिला पेशेवर तैराकों की तरह तैरती हुई नजर आ रही हैं. जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ तो दादी को देख हर शख्स हैरान हो गया. लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इतनी ज्यादा उम्र होने के बाद भी दादी ऐसा क्या खाती हैं कि वह आराम से पानी में तैर पा रही हैं. लोग उनकी फिटनेस का राज जानने को भी बेताब हैं.

105 साल की उम्र में तैरते दिखी महिला
सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो में देखा जा सकता है कि साड़ी पहने हुए दादी एक बड़े तालाब के किनारे बैठी हैं. वहीं इसके बाद वह आराम से पानी में उतरती हैं और थोड़ी दूर चलती हैं. वहीं पूरी तरह से तैराकी के तरीके से तैरना भी शुरू कर देती हैं. दादी की फुर्ती और तकनीक को देखकर किसी को भी यकीन नहीं होगा कि उनकी उम्र 105 साल है. इतना ही नहीं तैरने के बाद वह तालाब के बीच में गोता भी लगाती हैं, जिससे उनकी हिम्मत और आत्मविश्वास का पता चलता है.

फिटनेस को लेकर दादी का जवाब
जब दादी से उनकी फिटनेस का राज पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वह नॉनवेज नहीं खाती हैं. उनकी फिटनेस का सबसे बड़ा राज है कि वो रोज सत्तू पीता हैं. इससे वह इतनी स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करती हैं.

लोगों ने दी प्रतिक्रिया
वहीं जैसै ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी देना शुरू कर दिया. वीडियो को 2 लाख 70 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. वहीं 8.7 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं. वीडियो पर एक यूजर ने लिखा- भगवान इस दादी को 200 साल जिंदा रखे. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- बुजुर्ग महिला से हमें सीखना चाहिए, हम 30 की उम्र में कमर दर्द से परेशान हो जाते हैं. एक अन्य यूजर ने तो महिला की उम्र ही कम बता दी और लिखा कि वह 105 की नहीं, बल्कि 80 साल की लग रही हैं.

