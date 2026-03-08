जुगाड़ नहीं, ये मां का प्यार है! महिला ऑटो ड्राइवर ने बगल वाली सीट पर किया ऐसा इंतजाम, देख आंखों में आ जाएंगे आंसू

कहते हैं कि एक मां अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ सकती है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो इसी बात का जीता-जागता उदाहरण है. आजकल की महिलाएं रूढ़ियों को तोड़कर न सिर्फ आर्थिक रूप से आजाद हो रही हैं, बल्कि परिवार के भरण-पोषण के लिए ऑटो और ट्रेन तक चला रही हैं. लेकिन एक महिला ऑटो ड्राइवर के लिए सड़क पर पैसेंजर ढोना और साथ में नन्हे बच्चे की जिम्मेदारी निभाना किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है. वायरल वीडियो में एक जांबाज मां की कहानी दिखाई गई है, जो अपनी छोटी सी बिटिया को साथ लेकर ऑटो चलाती है. इस मां के जज्बे को देखकर सोशल मीडिया पर हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है.

ऑटो की उस नन्हीं सीट में छिपा है ममता का संसार

संघर्ष को बनाया ताकत और बेटी के लिए बदला ऑटो का हुलिया

इस वायरल वीडियो में दिख रही महिला ऑटो ड्राइवर का नाम कोमल गायकवाड़ है. कोमल की जिंदगी का संघर्ष सड़क के ट्रैफिक से भी ज्यादा उलझा हुआ है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. अपनी बेटी की सुरक्षा और देखभाल के लिए कोमल ने अपने ऑटो की बनावट में एक खास बदलाव किया है. उन्होंने अपनी ड्राइविंग सीट के ठीक बगल में एक छोटी सी सुरक्षित सीट लगवाई है, ताकि उनकी बेटी हमेशा उनकी नजरों के सामने रहे और उसके गिरने का डर भी न रहे. कोमल अपने इंस्टाग्राम पेज (@komal_gaikwad_6763) पर अक्सर अपने काम और बेटी के साथ वीडियो शेयर करती हैं, जो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं.

During a busy day, an auto driver (a mother) stops her auto to feed her little daughter. Love the way she secured her little one Mother’s love can overcome all hurdles. pic.twitter.com/oBrgUXwsLo — Tathvam-asi (@tathvamasi6) March 5, 2026

बीच सड़क पर जब मां ने बेटी को खिलाया निवाला

मजबूरी और प्यार के इस मंजर ने जीत लिया इंटरनेट का दिल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर @tathvamasi6 नाम के अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कोमल ने काम के बीच से छोटा सा ब्रेक लिया है. वह सड़क किनारे ऑटो रोककर बड़े प्यार से अपनी बेटी को खाना खिला रही हैं. पास से गुजर रहे किसी शख्स ने ममता के इस खूबसूरत पल को कैमरे में कैद कर लिया. वीडियो में दिख रही वह 'स्पेशल सीट' यह बताने के लिए काफी है कि एक कामकाजी मां के लिए उसका बच्चा ही उसकी प्राथमिकता है. कोमल जैसी महिलाएं आज समाज को राह दिखा रही हैं कि हालात चाहे जैसे भी हों, हौसले से हर मुश्किल को मात दी जा सकती है.

यूजर्स के कमेंट्स ने बढ़ाया महिला ड्राइवर का हौसला

वीडियो वायरल होते ही लाखों लोगों ने इसे देखा और लाइक किया है. कमेंट सेक्शन में लोग भावुक नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "यह दुनिया का सबसे सुरक्षित ऑटो है क्योंकि इसे एक मां चला रही है." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "मां वाकई भगवान के बराबर होती है." कई लोगों ने कोमल की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत रंग लाएगी और एक दिन उनकी बेटी उन्हें अपनी प्राइवेट कार में घुमाएगी. झांसी से लेकर चंडीगढ़ तक, आज देश की बेटियां मालगाड़ी और एक्सप्रेस ट्रेनें चलाकर दोहरी जिम्मेदारी निभा रही हैं, और कोमल गायकवाड़ उन्हीं वीरांगनाओं की सूची में एक चमकता हुआ नाम हैं.