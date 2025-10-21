Advertisement
आधी रात मदद के लिए भटक रहा था शख्स; फिर महिला ऑटो ड्राइवर ने किया ऐसा काम कि लोग बोले- 'एक मां ही ऐसा कर सकती है!

बेंगलुरु में आधी रात मदद के लिए भटक रहे वरुण अग्रवाल की मदद एक महिला ऑटो ड्राइवर ने की. उसने न सिर्फ उन्हें सुरक्षित छोड़ा बल्कि कम किराया लेकर इंसानियत की मिसाल पेश की. सोशल मीडिया पर यह कहानी खूब वायरल हो रही है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 21, 2025, 07:11 PM IST
Woman Auto Driver Helped Man at Night: सोचिए, आधी रात को सुनसान सड़कों पर आप मदद के लिए भटक रहे हों और कोई भी ऑटो या कैब रुकने को तैयार न हो. ऐसे में थकान, डर और बेबसी किसी भी इंसान को तोड़ सकती है. बेंगलुरु के वरुण अग्रवाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब वे इंदिरानगर से कोरमंगला जाने की कोशिश में थे. हर ऑटोवाले ने मना कर दिया, लेकिन तभी उनकी किस्मत ने करवट ली. एक महिला ऑटो ड्राइवर ने न सिर्फ उन्हें सुरक्षित छोड़ा, बल्कि ऐसा व्यवहार किया कि सोशल मीडिया पर लोग बोले, “ऐसी इंसानियत आज भी जिंदा है.” 

 आधी रात की बेबसी और उम्मीद की एक किरण

वरुण अग्रवाल रात के वक्त अपने घर लौट रहे थे, लेकिन लगातार कई ऑटोरिक्शा और कैब ड्राइवरों ने उन्हें मना कर दिया. उन्होंने बताया कि उन्होंने करीब एक किलोमीटर पैदल चलकर ऑटो ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था. तभी उन्हें सड़क किनारे एक महिला ऑटो ड्राइवर नजर आईं. पहले तो उन्होंने कहा कि वो दिनभर काम कर चुकी हैं और अब घर जा रही हैं. वरुण जैसे ही निराश होकर आगे बढ़े, तो वह महिला अचानक बोलीं, “रुको, मैं छोड़ देती हूं तुम्हें.” बस, उस एक लाइन में इतनी इंसानियत थी कि वरुण भावुक हो गए.

‘अब घर जा रही थी… लेकिन तुम्हें यूं नहीं छोड़ सकती’

महिला ड्राइवर के इस जवाब ने वरुण का दिल छू लिया. उन्होंने बताया कि उस वक्त वो इतना थक चुके थे कि उम्मीद छोड़ चुके थे. लेकिन महिला ड्राइवर का यह फैसला मानो किसी फरिश्ते की तरह आया. उन्होंने बिना किसी झिझक के वरुण को बिठाया और कहा “इतनी रात को अकेले जाना ठीक नहीं, मैं छोड़ देती हूं.” यह व्यवहार सिर्फ मदद नहीं था, बल्कि उस ममता और जिम्मेदारी की झलक थी जो शायद सिर्फ एक मां ही दिखा सकती है.

 

 किराया नहीं, दिल जीतने वाली सवारी

वरुण ने बताया कि उन्होंने पहले किराए की बात नहीं की थी, लेकिन जब उन्होंने पूछा तो उबर के हिसाब से किराया करीब ₹300 बनता था. महिला ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा “200 दे दो, बस.” वरुण ने जब 300 देने की कोशिश की, तो उन्होंने मना कर दिया. यह सिर्फ एक ऑटो राइड नहीं, बल्कि इंसानियत की एक सच्ची कहानी थी. उन्होंने कहा कि “पैसा तो फिर आ जाएगा, पर किसी की मदद करने का मौका रोज नहीं मिलता.”

 सोशल मीडिया पर वायरल हुई कहानी

वरुण ने यह पूरी घटना अपने X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर शेयर की. कुछ ही घंटों में यह पोस्ट वायरल हो गई और हजारों लोगों ने उस महिला ड्राइवर की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, “उन्होंने आपकी बेबसी को महसूस किया, ऐसा दिल सिर्फ मां का हो सकता है.” दूसरे ने लिखा, “यह जानकर अच्छा लगा कि यह बेंगलुरु में हुआ, जहां ऑटोवालों की इमेज अक्सर खराब होती है.” सोशल मीडिया पर लोग इस महिला को “नाइट एंजल” और “रियल हीरो” कहकर सलाम कर रहे हैं.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

