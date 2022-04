उफ्फ ये गर्मी! महिला ने कार के बोनट पर सेंक दी रोटी, Video देखकर रह जाएंगे सन्न

Shocking Video: उत्तर भारत समेत देश के ज्यादातर इलाकों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. आलम यह है कि कुछ जगह पारा 40 डिग्री को भी पार कर चुका है. देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है. वहीं, उड़ीसा भी तपती धूप की चपेट में है. आपको जानकर हैरानी होगी कि उड़ीसा में इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि वहां बिना चूल्हे के खाना बनाया जा सकता है.

इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक महिला धूप में खड़ी एक गाड़ी के बोनट पर रोटी सेंकती नजर आ रही है. वीडियो देखकर आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा. आप देख सकेंगे कि इतनी अधिक गर्मी पड़ रही होती है कि महिला सच में कार की बोनट पर रोटी सेंक देती है. वीडियो सामने आने के बाद लोगों की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा है.

वीडियो में देख सकते हैं कि दो औरतें आटे के पेड़े को लेकर आती हैं. इसके बाद एक महिला आटे के पेड़े को बेलन चौकी पर बेलती है. इसके बाद उसकी रोटी बनाकर उसे गाड़ी की बोनट पर रख देती है. आप देख सकेंगे कि कुछ ही देर में यह रोटी पूरी तरह से पक जाती है. वीडियो उड़ीसा के सोनपुर का है. वीडियो को @nilamadhabpanda नाम के ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. देखें वीडियो-

Scenes from my town Sonepur. It’s so hot that one can make roti on the car Bonnet pic.twitter.com/E2nwUwJ1Ub

— (@nilamadhabpanda) April 25, 2022