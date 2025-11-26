महिला ने सिर पर बच्चा रखकर किया ‘बाहुबली’ स्टाइल डांस, वीडियो देख यूजर्स बोले- ये खिलौना नहीं

आज की डिजिटल दुनिया में लोग इंटरनेट पर वायरल होने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं. कुछ अपनी क्रिएटिविटी से लोगों का दिल जीतते हैं, तो कुछ ऐसे खतरनाक स्टंट करते हैं जो दूसरों की जान तक जोखिम में डाल देते हैं. ऐसा ही एक चौंकाने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है. एक महिला ने इंस्टाग्राम रील बनाने के चक्कर में ऐसी हरकत कर दी कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. वीडियो में महिला सिर्फ डांस नहीं करती, बल्कि वह अपने छोटे बच्चे को सिर पर रखकर ठुमके लगाती नजर आती है. इस लापरवाही ने इंटरनेट पर तूफान खड़ा कर दिया.

बच्चे को सिर पर रखकर किया डांस

यह वीडियो तब विवादों में आया जब महिला ने खुद को “क्रिएटिव" दिखाने की कोशिश में बेहद खतरनाक कदम उठा लिया. वीडियो में महिला उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने ‘रब करे’ पर डांस करती दिखती है, लेकिन उसका बच्चा उसके सिर पर संतुलित रखा हुआ है. अगर वह अकेली डांस करती तो बात सामान्य थी, मगर बच्चे को सिर पर रखकर ठुमके लगाने से लोग हैरान रह गए. एक पल की चूक से बच्चा गिर सकता था और उसे गंभीर चोट भी लग सकती थी. इस लापरवाही को देखकर सोशल मीडिया पर लोग नाराज हो गए.

सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा

जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर फैलने लगा, यूजर्स बच्चे की सुरक्षा को लेकर भड़क उठे. कई लोगों ने महिला को गैर-जिम्मेदार बताया और कहा कि वायरल होने की चाहत इंसान से बड़े-बड़े गलत फैसले करवा देती है. एक यूजर ने लिखा, “रील बनाने के चक्कर में कुछ ‘मां’ लोग भूल जाते हैं कि बच्चा खिलौना नहीं होता.” उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे स्टंट से बच्चे की रीढ़ तक को नुकसान पहुंच सकता है. एक अन्य यूजर ने इसे ‘सीधा-सीधा चाइल्ड एब्यूज’ बताया और महिला की गिरफ्तारी की मांग कर डाली.

Reel banane ke chakkar mein kuch “maa” log ye bhi bhool jaati hain ki, bachcha khilona nahi hota. Is jahil aurat ko lagta hai ki views ke liye apne बच्चे को सिर पर रखकर नाचना कोई talent है? Aisi stupidity se बच्चा गिर भी सकता है और उसकी रीढ़ तक खराब हो सकती है —

वीडियो देख यूजर्स कर रहे कमेंट

एक अन्य व्यक्ति ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “अगर ये AI नहीं है, तो कृपया कोई इस महिला को रिपोर्ट करे. यह बेहद खतरनाक है.” उनकी राय में ऐसी हरकतें सिर्फ असावधानी नहीं, बल्कि बच्चे की सुरक्षा के प्रति गंभीर उदासीनता दिखाती हैं. उन्होंने यहां तक कहा कि हो सकता है महिला मानसिक रूप से तनाव में हो और बच्चे की देखभाल करने की स्थिति में न हो. कुल मिलाकर, हजारों यूजर्स ने इस वीडियो को गैरजिम्मेदारी की हद बताया और इसे रोकने के लिए कार्रवाई की अपील की.