महिला ने सिर पर बच्चा रखकर किया ‘बाहुबली’ स्टाइल डांस, वीडियो देख यूजर्स बोले- ये खिलौना नहीं

यह वीडियो तब वायरल हुआ जब एक महिला ने रील बनाने के लिए अपने छोटे बच्चे को सिर पर रखकर डांस किया. लोगों ने इसे खतरनाक और गैर-जिम्मेदार हरकत बताते हुए कड़ी आलोचना की. कई यूजर्स ने इसे चाइल्ड एब्यूज बताया और महिला पर कार्रवाई की मांग की.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 26, 2025, 12:23 PM IST
महिला ने सिर पर बच्चा रखकर किया ‘बाहुबली’ स्टाइल डांस, वीडियो देख यूजर्स बोले- ये खिलौना नहीं

आज की डिजिटल दुनिया में लोग इंटरनेट पर वायरल होने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं. कुछ अपनी क्रिएटिविटी से लोगों का दिल जीतते हैं, तो कुछ ऐसे खतरनाक स्टंट करते हैं जो दूसरों की जान तक जोखिम में डाल देते हैं. ऐसा ही एक चौंकाने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है. एक महिला ने इंस्टाग्राम रील बनाने के चक्कर में ऐसी हरकत कर दी कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. वीडियो में महिला सिर्फ डांस नहीं करती, बल्कि वह अपने छोटे बच्चे को सिर पर रखकर ठुमके लगाती नजर आती है. इस लापरवाही ने इंटरनेट पर तूफान खड़ा कर दिया.

बच्चे को सिर पर रखकर किया डांस

यह वीडियो तब विवादों में आया जब महिला ने खुद को “क्रिएटिव" दिखाने की कोशिश में बेहद खतरनाक कदम उठा लिया. वीडियो में महिला उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने ‘रब करे’ पर डांस करती दिखती है, लेकिन उसका बच्चा उसके सिर पर संतुलित रखा हुआ है. अगर वह अकेली डांस करती तो बात सामान्य थी, मगर बच्चे को सिर पर रखकर ठुमके लगाने से लोग हैरान रह गए. एक पल की चूक से बच्चा गिर सकता था और उसे गंभीर चोट भी लग सकती थी. इस लापरवाही को देखकर सोशल मीडिया पर लोग नाराज हो गए.

 सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा

जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर फैलने लगा, यूजर्स बच्चे की सुरक्षा को लेकर भड़क उठे. कई लोगों ने महिला को गैर-जिम्मेदार बताया और कहा कि वायरल होने की चाहत इंसान से बड़े-बड़े गलत फैसले करवा देती है. एक यूजर ने लिखा, “रील बनाने के चक्कर में कुछ ‘मां’ लोग भूल जाते हैं कि बच्चा खिलौना नहीं होता.” उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे स्टंट से बच्चे की रीढ़ तक को नुकसान पहुंच सकता है. एक अन्य यूजर ने इसे ‘सीधा-सीधा चाइल्ड एब्यूज’ बताया और महिला की गिरफ्तारी की मांग कर डाली.

 

वीडियो देख यूजर्स कर रहे कमेंट

एक अन्य व्यक्ति ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “अगर ये AI नहीं है, तो कृपया कोई इस महिला को रिपोर्ट करे. यह बेहद खतरनाक है.” उनकी राय में ऐसी हरकतें सिर्फ असावधानी नहीं, बल्कि बच्चे की सुरक्षा के प्रति गंभीर उदासीनता दिखाती हैं. उन्होंने यहां तक कहा कि हो सकता है महिला मानसिक रूप से तनाव में हो और बच्चे की देखभाल करने की स्थिति में न हो. कुल मिलाकर, हजारों यूजर्स ने इस वीडियो को गैरजिम्मेदारी की हद बताया और इसे रोकने के लिए कार्रवाई की अपील की.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Viral Video

Trending news

