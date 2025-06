बनाएगा वीडियो? चल बना... चप्पल से लड़की ने ऑटोवाले को धुना, पुलिस ने छुआए ड्राइवर के पैर

Pankhuri Mishra Viral Video: बेंगलुरु में एक महिला को रविवार को एक ऑटो-रिक्शा ड्राइवर पर चप्पल से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. महिला का नाम पंखुड़ी मिश्रा है और उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें वह ऑटो ड्राइवर लोकेश को चप्पल से मारती हुई नजर आ रही है. यह घटना शनिवार को हुई जब पंखुड़ी अपने पति के साथ दोपहिया वाहन पर यात्रा कर रही थी.

क्या थी झगड़े की वजह?

पंखुड़ी का आरोप था कि ऑटो ड्राइवर लोकेश ने उसकी टांग पर गाड़ी चढ़ा दी थी, लेकिन लोकेश ने इस आरोप से साफ इनकार किया. जब लोकेश ने बहस के दौरान इस पूरी घटना का वीडियो बनाना शुरू किया तो पंखुड़ी ने गुस्से में आकर उस पर हमला कर दिया. वीडियो में पंखुड़ी को कहते सुना जा सकता है, “बनाएगा वीडियो? चल बना वीडियो.” और इसके बाद वह बार-बार उसे चप्पल से मारती है.

A #Hindi-speaking woman slapped a #Kannadiga auto driver with a slipper in #Bengaluru.

According to auto driver's claim, "She was coming from the wrong side, but she started scolding & hitting me. Please check the nearby CCTV footage to see who is actually at fault!" he added. pic.twitter.com/bSRZV9Eg5W

