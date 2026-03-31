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Hindi Newsजरा हटकेसोफे पर कत्ल, बाथरूम में धड़ और बैग में सिर! जानिए क्यों एक मां ने अपने ही प्रेमी को उतारा मौत के घाट?

सोफे पर कत्ल, बाथरूम में धड़ और बैग में सिर! जानिए क्यों एक मां ने अपने ही प्रेमी को उतारा मौत के घाट?

ब्राजील के साओ पाउलो में एक 24 वर्षीय महिला ने अपने नए बॉयफ्रेंड की बेरहमी से हत्या कर उसका सिर कलम कर दिया. आरोपी महिला का दावा है कि उसने अपने 2 साल के बेटे को शोषण से बचाने के लिए यह कदम उठाया. पुलिस ने घर के रकसैक से कटा हुआ सिर बरामद किया है. पढ़ें पूरी सनसनीखेज रिपोर्ट.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 31, 2026, 08:59 AM IST
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सोफे पर कत्ल, बाथरूम में धड़ और बैग में सिर! जानिए क्यों एक मां ने अपने ही प्रेमी को उतारा मौत के घाट?

कल्पना कीजिए कि एक मां अपने रिश्तेदारों को फोन करती है और कहती है कि उसने कत्ल कर दिया है और सबूत के तौर पर लाश के फोटो-वीडियो भेजती है. ब्राजील की 24 साल की पाउला एलेन नेवेस दा सिल्वा ने कुछ ऐसा ही किया, जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए. पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो नजारा किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था. बाथरूम में बिना सिर की लाश पड़ी थी और लिविंग रूम में रखे एक बैग के अंदर कटा हुआ सिर मिला.

पाउला एलेन नेवेस दा सिल्वा नाम की 24 वर्षीय महिला को ब्राजील के साओ पाउलो में अपने बॉयफ्रेंड की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. बताया गया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड डेनियल डोस सैंटोस को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया और फिर उसका सिर काटकर एक बैग में रख दिया. यह घटना इतनी खौफनाक थी कि जिसने भी सुना, वह सन्न रह गया.

कैसे खुला इस खौफनाक हत्या का राज?

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डेली स्टार की रिपोर्ट्स के अनुसार, इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला की मां ने पुलिस को फोन किया. दरअसल, आरोपी महिला ने खुद अपने परिवार और एक्स-हसबैंड को कॉल करके इस हत्या की जानकारी दी थी. इतना ही नहीं, उसने कथित तौर पर घटना की तस्वीरें और वीडियो भी भेजे, जिससे मामला और ज्यादा सनसनीखेज बन गया.

महिला का दावा है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड पर हमला इसलिए किया क्योंकि उसे शक था कि वह उसके दो साल के बेटे के साथ गलत करने वाला है. उसने बताया कि वह सोने का नाटक कर रही थी और उसी दौरान उसने अपने पार्टनर को बच्चे के पास संदिग्ध हालत में देखा. इसी शक के चलते उसने यह खौफनाक कदम उठाया.

क्या झगड़े के दौरान हुई हिंसा और बढ़ गई?

आरोपी महिला का कहना है कि जब उसने हमला किया तो उसका बॉयफ्रेंड खुद को बचाने की कोशिश करने लगा, जिससे झगड़ा और हिंसक हो गया. पुलिस के मुताबिक, पीड़ित को कई बार चाकू मारा गया और बाद में उसका सिर भी अलग कर दिया गया. यह पूरी घटना रविवार सुबह करीब 6 बजे हुई, जब दोनों कथित तौर पर रातभर शराब और ड्रग्स लेने के बाद घर लौटे थे.

(देखें: बिना सर्जरी, बिना इंजेक्शन: 145 किलो की इस महिला ने सिर्फ 'एक शब्द' से घटाया 77 किलो)

क्या पुलिस को मिले सबूत और कबूलनामा?

पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्हें लिविंग रूम में बैग में रखा सिर मिला और बाथरूम में शरीर पड़ा हुआ था. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की थी और हथियार व घटनास्थल को साफ किया था. पुलिस ने बताया कि महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और फिलहाल वह हिरासत में है. 

इस घटना के साथ ही एक और पुराने मामले का जिक्र सामने आया, जिसमें एक महिला ने कथित तौर पर अपने पति की हत्या कर दी थी. उसने पुलिस को बताया था कि वह लंबे समय से घरेलू हिंसा झेल रही थी और यह कदम उसने खुद को बचाने के लिए उठाया.

(देखें: 20 साल से सैनिकों की सेवा कर रही इस मां ने पेश की ममता की सबसे बड़ी मिसाल)

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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