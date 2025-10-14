Advertisement
सिर्फ दो पेपर की वजह से अपमान... लड़की ने बताया कैसे सीनियर ने किया सबके सामने नीचा? फूट-फूटकर रो पड़ी

Woman Scolded At Work: एक महिला ने अपने ऑफिस में पेपर वेस्ट करने पर सीनियर स्टाफ द्वारा सबके सामने डांटे जाने का दर्द साझा किया. यह घटना सिर्फ कागज की नहीं बल्कि कार्यस्थल पर बढ़ती ‘टॉक्सिक कल्चर’ की एक झलक बन गई है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 14, 2025, 07:57 AM IST
सिर्फ दो पेपर की वजह से अपमान... लड़की ने बताया कैसे सीनियर ने किया सबके सामने नीचा? फूट-फूटकर रो पड़ी

Indian Workplace Reddit: एक महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर अपनी कहानी शेयर करते हुए बताया कि कैसे उनके ऑफिस में एक सीनियर स्टाफ मेंबर ने उन्हें सबके सामने डांट दिया क्योंकि उन्होंने गलती से एक गलत PDF प्रिंट कर दिया था. यह घटना इतनी अपमानजनक थी कि महिला की आंखों में आँसू आ गए.

छोटी गलती या सीनियर का पावर शो?

महिला ने बताया कि वह एक छोटी फार्मा कंपनी में काम करती हैं जहां कोई कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर नहीं है. उनका कहना था कि सीनियर जनरल स्टाफ मेंबर (लगभग 38 साल का) उनके डेस्क पर आया और दो A4 पेपर वेस्ट करने पर उन्हें डांटने लगा. उन्होंने लिखा, “मैं बस खड़ी रह गई, सोच रही थी कि इतनी बड़ी बात क्या है लेकिन उनके लिए यह ‘रिसोर्स वेस्ट’ था.”

यह भी पढ़ें: ये रशियन कामवाली बाई को बेंगलुरु में देती है इतने पैसे, सुनकर बौखला उठे लोग; हर महीने का खर्च है 3 लाख

क्या यह पहली बार हुआ या रोज का ड्रामा है?

महिला ने बताया कि यह पहली घटना नहीं थी. वह सीनियर अक्सर छोटी-छोटी बातों पर टारगेट करता था जैसे कॉमन पेन बॉक्स से पेन लेना. उन्होंने लिखा, “अगर आप कॉमन पेन उठा लें तो पूछते हैं अपना पेन नहीं ला सकतीं क्या? रिसोर्स वेस्ट कर रही हो.”. उन्होंने आरोप लगाया कि वह अपने दोस्तों के लिए ऐसे नियम कभी लागू नहीं करता. महिला ने बताया कि पिछले हफ्ते वह पूरी तरह टूट गईं. उन्होंने लिखा, “मैं बाथरूम में जाकर रोने लगी. पूरा दिन मैं खुद पर शक करती रही, हर कदम दो बार सोचकर उठाया.” उन्होंने कहा कि यह प्रतिक्रिया एक दिन की नहीं थी, बल्कि कई महीनों के अपमान का नतीजा थी.

 

यह भी पढ़ें: ट्रेन में थी मेरी डरावनी रात... लड़की ने शेयर किया चौंकाने वाला Video, रिजर्व सीट पर धमा-चौकड़ी

क्या रेडिट यूजर्स ने दिया साथ?

महिला की पोस्ट वायरल हो गई और सैकड़ों यूजर्स ने उनकी हिम्मत की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, “आपकी गलती नहीं है, बस एक बार हिम्मत दिखाइए और रिकॉर्डिंग रखिए ताकि जरूरत पड़ने पर साक्ष्य मिल सके.” दूसरे ने कहा, “वह आदमी अपनी हद पार कर चुका है.” इस पोस्ट ने टॉक्सिक वर्क कल्चर और ऑफिस बुलीइंग पर बहस छेड़ दी है. कई यूजर्स ने कहा कि भारत के कई छोटे ऑफिसों में ऐसी मानसिकता आम हो गई है, जहां सीनियर्स अपनी शक्ति दिखाने के लिए जूनियर्स को शर्मिंदा करते हैं. महिला की यह कहानी सिर्फ एक कर्मचारी की नहीं बल्कि उन सभी की आवाज है, जो चुपचाप वर्कप्लेस ह्यूमिलिएशन झेलते हैं.

