AC कैब में रॉयल सफर, लेकिन किराया देने की बारी आई तो बदला रंग! महिला की हरकत पर भड़के लोग

सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाली घटना चर्चा का विषय बन गई है. बताया जा रहा है कि एक महिला ने एसी कैब बुक की और करीब ₹600 किराया तय हुआ. सफर के दौरान सब कुछ सामान्य रहा और महिला ने आराम से यात्रा का आनंद लिया. लेकिन जैसे ही कैब अपनी मंजिल पर पहुंची, मामला अचानक बदल गया. ड्राइवर ने जब किराया मांगा तो महिला ने पैसे देने से इनकार कर दिया और वहां से जाने की कोशिश करने लगी. इस घटना ने कई लोगों को चौंका दिया. खासकर इसलिए क्योंकि कैब ड्राइवरों की कमाई अक्सर यात्रियों के भुगतान पर ही निर्भर होती है.

क्या पैसे मांगने पर महिला बनाने लगी बहाने?

रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ड्राइवर ने महिला से तय किराया देने के लिए कहा, तो उसने अलग-अलग बहाने बनाना शुरू कर दिया. ड्राइवर ने बार-बार समझाने की कोशिश की कि यह उसका काम है और उसे अपनी मेहनत का पैसा चाहिए. लेकिन महिला कथित तौर पर भुगतान करने से बचती रही. बताया जाता है कि वह वहां से निकलने की कोशिश भी करने लगी. यह स्थिति ड्राइवर के लिए असहज हो गई क्योंकि उसने पूरी यात्रा पूरी की थी और उसे उम्मीद थी कि उसे उसका किराया मिल जाएगा. इस तरह की घटनाएं अक्सर कैब ड्राइवरों के लिए आर्थिक परेशानी का कारण बन जाती हैं.

Lady booked AC cab, fare ₹600. Enjoyed ride, then refused to pay & tried to leave. Driver asked for money, she made excuses. Stop acting like a queen in AC cab if you lack class to pay a poor driver!

pic.twitter.com/YSfPBVVc0F — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) March 11, 2026

क्या इस घटना पर सोशल मीडिया पर भड़के लोग?

यह मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस पर नाराजगी जताई. कई यूजर्स ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति एसी कैब में आराम से सफर कर सकता है, तो उसे ड्राइवर को उसका मेहनताना भी देना चाहिए. कुछ लोगों ने इसे गरीब मेहनतकश लोगों के साथ गलत व्यवहार बताया. सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में यह भी कहा गया कि ड्राइवर रोज मेहनत करके अपनी कमाई करते हैं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है. इसी वजह से यह घटना ऑनलाइन बहस का विषय बन गई है.

क्या ऐसे मामलों से बढ़ रही है बहस?

यह घटना एक बार फिर उस मुद्दे को सामने लाती है कि सेवा लेने के बाद भुगतान करना हर ग्राहक की जिम्मेदारी होती है. कैब ड्राइवर जैसे कई पेशों में लोग अपनी रोजी-रोटी के लिए दिनभर मेहनत करते हैं. अगर यात्री किराया देने से इनकार कर दें, तो इसका सीधा असर उनकी आय पर पड़ता है. इसलिए कई लोग यह भी कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में सख्त नियम और जागरूकता जरूरी है. सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर चर्चा जारी है और लोग इसे ग्राहक जिम्मेदारी और सामाजिक व्यवहार से जोड़कर देख रहे हैं.