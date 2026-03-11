Advertisement
trendingNow13137569
Hindi Newsजरा हटकेAC कैब में रॉयल सफर, लेकिन किराया देने की बारी आई तो बदला रंग! महिला की हरकत पर भड़के लोग

AC कैब में रॉयल सफर, लेकिन किराया देने की बारी आई तो बदला रंग! महिला की हरकत पर भड़के लोग

सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला मामला वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ने ₹600 की एसी कैब बुक की, सफर का मजा लिया लेकिन मंजिल पर पहुंचने के बाद किराया देने से इनकार कर दिया. ड्राइवर के पैसे मांगने पर वह बहाने बनाने लगी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 11, 2026, 11:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AC कैब में रॉयल सफर, लेकिन किराया देने की बारी आई तो बदला रंग! महिला की हरकत पर भड़के लोग

सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाली घटना चर्चा का विषय बन गई है. बताया जा रहा है कि एक महिला ने एसी कैब बुक की और करीब ₹600 किराया तय हुआ. सफर के दौरान सब कुछ सामान्य रहा और महिला ने आराम से यात्रा का आनंद लिया. लेकिन जैसे ही कैब अपनी मंजिल पर पहुंची, मामला अचानक बदल गया. ड्राइवर ने जब किराया मांगा तो महिला ने पैसे देने से इनकार कर दिया और वहां से जाने की कोशिश करने लगी. इस घटना ने कई लोगों को चौंका दिया. खासकर इसलिए क्योंकि कैब ड्राइवरों की कमाई अक्सर यात्रियों के भुगतान पर ही निर्भर होती है.

क्या पैसे मांगने पर महिला बनाने लगी बहाने?

रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ड्राइवर ने महिला से तय किराया देने के लिए कहा, तो उसने अलग-अलग बहाने बनाना शुरू कर दिया. ड्राइवर ने बार-बार समझाने की कोशिश की कि यह उसका काम है और उसे अपनी मेहनत का पैसा चाहिए. लेकिन महिला कथित तौर पर भुगतान करने से बचती रही. बताया जाता है कि वह वहां से निकलने की कोशिश भी करने लगी. यह स्थिति ड्राइवर के लिए असहज हो गई क्योंकि उसने पूरी यात्रा पूरी की थी और उसे उम्मीद थी कि उसे उसका किराया मिल जाएगा. इस तरह की घटनाएं अक्सर कैब ड्राइवरों के लिए आर्थिक परेशानी का कारण बन जाती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

 

क्या इस घटना पर सोशल मीडिया पर भड़के लोग?

यह मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस पर नाराजगी जताई. कई यूजर्स ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति एसी कैब में आराम से सफर कर सकता है, तो उसे ड्राइवर को उसका मेहनताना भी देना चाहिए. कुछ लोगों ने इसे गरीब मेहनतकश लोगों के साथ गलत व्यवहार बताया. सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में यह भी कहा गया कि ड्राइवर रोज मेहनत करके अपनी कमाई करते हैं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है. इसी वजह से यह घटना ऑनलाइन बहस का विषय बन गई है.

क्या ऐसे मामलों से बढ़ रही है बहस?

यह घटना एक बार फिर उस मुद्दे को सामने लाती है कि सेवा लेने के बाद भुगतान करना हर ग्राहक की जिम्मेदारी होती है. कैब ड्राइवर जैसे कई पेशों में लोग अपनी रोजी-रोटी के लिए दिनभर मेहनत करते हैं. अगर यात्री किराया देने से इनकार कर दें, तो इसका सीधा असर उनकी आय पर पड़ता है. इसलिए कई लोग यह भी कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में सख्त नियम और जागरूकता जरूरी है. सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर चर्चा जारी है और लोग इसे ग्राहक जिम्मेदारी और सामाजिक व्यवहार से जोड़कर देख रहे हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

AC Cab Fare DisputeWoman Refuses To Pay Cab FareCab Driver Viral IncidentCab Fare ₹600 StoryPassenger Fare Argument

Trending news

बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर
vidhan sabha chunav
बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
LPG Crisis
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
Delhi blast
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
कश्मीर में पैनिक बाइंग, प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'
Kashmir Fuel Shortage
कश्मीर में पैनिक बाइंग, प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
India News
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की
Aruna Shanbaug
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की
'सदन कोई मेला नहीं है...,' स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में क्या बोले शाह?
amit shah
'सदन कोई मेला नहीं है...,' स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में क्या बोले शाह?
कैसे पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प, जगद्गुरु स्वामी सतिशाचार्य जी महाराज ने बताया
Jagadguru Satishacharya Ji
कैसे पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प, जगद्गुरु स्वामी सतिशाचार्य जी महाराज ने बताया
'जब बोलने का मौका होता है, तब इंग्लैंड में होते हैं...', राहुल गांधी पर भड़के शाह
amit shah
'जब बोलने का मौका होता है, तब इंग्लैंड में होते हैं...', राहुल गांधी पर भड़के शाह
'पहले हटाया जाएगा फूड पाइप, फिर...' इच्छामृत्यु मिलने पर छलका हरीश के पिता का दर्द
harish rana case
'पहले हटाया जाएगा फूड पाइप, फिर...' इच्छामृत्यु मिलने पर छलका हरीश के पिता का दर्द