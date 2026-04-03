'मेरी रूह कांप गई'... कपड़े पर ऐसा क्या दिखा, जिसे देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी महिला

अक्सर हम चैरिटी शॉप या पुराने कपड़ों की दुकानों में इसलिए जाते हैं ताकि कम कीमत में कुछ शानदार और 'यूनिक' मिल सके. यह न केवल बजट के अनुकूल है बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी रैक पर टंगा एक साधारण सा शर्ट आपकी आंखों में आंसू ला सकता है? टिकटॉक स्टार केटी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जब वह अपनी सहेली के साथ शॉपिंग कर रही थीं. एक मामूली से दिखने वाले शब्द ने उनके होश उड़ा दिए और वह दुकान के बीचों-बीच फूट-फूटकर रोने लगीं. इंटरनेट पर यह भावुक कहानी अब तेजी से वायरल हो रही है.

क्यों रो पड़ी महिला?

आखिर ऐसा क्या दिखा कि महिला खुद को संभाल नहीं पाई? कपड़े देखते-देखते उसकी नजर कई पुरुषों की शर्ट्स पर गई, जिन पर एक ही तीन अक्षरों का शब्द बार-बार लिखा हुआ था. यह देखकर वह हैरान रह गई और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे. उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या है. महिला का कहना था कि उसने सोचा भी नहीं था कि वह उस दिन रो पड़ेगी. यह पल उसके लिए पूरी तरह अप्रत्याशित और भावनात्मक था.

क्या था वो रहस्यमयी शब्द?

क्या सिर्फ तीन अक्षरों का शब्द इतना असर डाल सकता है? उन सभी शर्ट्स पर “DON” लिखा हुआ था. यह शब्द बार-बार देखकर लोग भी कन्फ्यूज हो गए कि इसका मतलब क्या है. कुछ लोगों ने सोचा कि यह ‘डोनेट’ का छोटा रूप हो सकता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकली. दरअसल, कई नर्सिंग होम्स या केयर सेंटर में बुजुर्गों के कपड़ों पर उनका नाम लिखा जाता है, ताकि उनकी पहचान बनी रहे. ऐसे में यह शब्द किसी व्यक्ति के नाम की ओर इशारा कर रहा था.

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लोगों ने क्या कहा और सच क्या है?

क्या इस कहानी के पीछे कोई दुखद सच्चाई छिपी है? सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने अपनी-अपनी राय दी. कुछ यूजर्स ने बताया कि अक्सर ऐसे कपड़े उन लोगों के होते हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे. यही बात सुनकर कई लोग और ज्यादा भावुक हो गए. हालांकि, कुछ ने यह भी कहा कि ऐसे टैग सिर्फ पहचान के लिए पहले से लगाए जाते हैं और इसका मतलब हमेशा मौत नहीं होता. फिलहाल, यह घटना लोगों को भावुक करने के साथ-साथ सोचने पर मजबूर जरूर कर रही है.