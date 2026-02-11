गोद में बच्चा, आंखों में आंसू... सिर्फ ₹12,000 के लिए पति को सरेआम किया शर्मिंदा, लोग बोले- क्या यही प्यार है?

Husband Wife Fight Video: सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में एक महिला अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए रोती नजर आ रही है. वह अपने पति से कह रही है कि उसे 12 हजार रुपये का एक गिफ्ट पसंद आया था, जिसके लिए वह दुकान में एक घंटे तक रुकी रही. लेकिन पति ने वह गिफ्ट नहीं खरीदा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे. यही बात महिला को सबसे ज्यादा आहत कर देती है.

क्या कह रही है रोती हुई बीवी?

वीडियो में महिला कहती है, “नहीं है पैसा." वह आगे कहती है कि उसे जो चीज पसंद आई थी, उसकी कीमत 12 हजार रुपये थी और वह काफी देर तक उसी दुकान में खड़ी रही. पति के “मुझे नहीं पता था" कहने पर वह भावुक होकर जवाब देती है कि अगर प्यार होता तो उसे पता होता कि उसे क्या पसंद है. महिला के रोने और आरोप लगाने के बीच पति को माफी मांगते हुए सुना जा सकता है. वह खुद को असहाय दिखाता है और कहता है कि उसे इस बारे में जानकारी नहीं थी. वीडियो में पति काफी शांत और थका हुआ लगता है, जबकि पत्नी अपने दर्द और नाराजगी को खुलकर जाहिर कर रही है.

लोग महिला को क्यों कर रहे हैं सपोर्ट?

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने महिला का पक्ष लिया. एक यूजर ने लिखा कि वह दिन भर घर का काम करती है, बच्चों की देखभाल करती है और फिर भी उसे 12 हजार का गिफ्ट नहीं मिल रहा. कुछ लोगों ने इसे आर्थिक आजादी से जोड़ा और कहा कि हर इंसान को अपने खर्च खुद उठाने की ताकत होनी चाहिए ताकि ऐसे हालात न झेलने पड़ें. कुछ लोगों ने पति का समर्थन करते हुए कहा कि वह दिन भर काम करता है और थक कर घर आता है, लेकिन उसे समझ और सहानुभूति नहीं मिलती.

एक व्यक्ति ने दावा किया कि यह महिला एक किसान की पत्नी है, जो बार-बार महंगे सामान की मांग करती है. उसके अनुसार पति ने पहले फोन खरीदा था, फिर महिला ने आईफोन मांगा और नाराज होकर फोन तोड़ दिया.

Husband can't afford a ₹12k gift for his beautiful wife. pic.twitter.com/bdDFMHgYbV — Nand@n (@nandantwts) February 8, 2026

वीडियो पर शक क्यों?

कुछ लोगों ने इस पूरे वीडियो को स्क्रिप्टेड और ध्यान खींचने के लिए बनाया गया बताया. उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर व्यूज और रिएक्शन पाने के लिए ऐसे ड्रामे रचे जाते हैं. इस वजह से कई यूजर्स को इसकी सच्चाई पर भरोसा नहीं हुआ. फिलहाल, यह वायरल वीडियो सिर्फ एक कपल की लड़ाई नहीं बल्कि आज के रिश्तों में पैसों और उम्मीदों के टकराव को दिखाता है. एक तरफ भावनात्मक जरूरतें हैं, तो दूसरी तरफ आर्थिक सीमाएं.