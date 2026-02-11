Advertisement
trendingNow13105425
Hindi Newsजरा हटकेगोद में बच्चा, आंखों में आंसू... सिर्फ ₹12,000 के लिए पति को सरेआम किया शर्मिंदा, लोग बोले- क्या यही प्यार है?

गोद में बच्चा, आंखों में आंसू... सिर्फ ₹12,000 के लिए पति को सरेआम किया शर्मिंदा, लोग बोले- क्या यही प्यार है?

Husband Wife Fight: 12 हजार रुपये के गिफ्ट को लेकर पति-पत्नी के बीच हुई बहस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें बच्चा गोद में लिए महिला रोती दिख रही है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि यह प्यार है या पैसों की मांग.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 11, 2026, 10:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गोद में बच्चा, आंखों में आंसू... सिर्फ ₹12,000 के लिए पति को सरेआम किया शर्मिंदा, लोग बोले- क्या यही प्यार है?

Husband Wife Fight Video: सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में एक महिला अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए रोती नजर आ रही है. वह अपने पति से कह रही है कि उसे 12 हजार रुपये का एक गिफ्ट पसंद आया था, जिसके लिए वह दुकान में एक घंटे तक रुकी रही. लेकिन पति ने वह गिफ्ट नहीं खरीदा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे. यही बात महिला को सबसे ज्यादा आहत कर देती है.

क्या कह रही है रोती हुई बीवी?

वीडियो में महिला कहती है, “नहीं है पैसा." वह आगे कहती है कि उसे जो चीज पसंद आई थी, उसकी कीमत 12 हजार रुपये थी और वह काफी देर तक उसी दुकान में खड़ी रही. पति के “मुझे नहीं पता था" कहने पर वह भावुक होकर जवाब देती है कि अगर प्यार होता तो उसे पता होता कि उसे क्या पसंद है. महिला के रोने और आरोप लगाने के बीच पति को माफी मांगते हुए सुना जा सकता है. वह खुद को असहाय दिखाता है और कहता है कि उसे इस बारे में जानकारी नहीं थी. वीडियो में पति काफी शांत और थका हुआ लगता है, जबकि पत्नी अपने दर्द और नाराजगी को खुलकर जाहिर कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Love Story: मौत की भविष्यवाणी को भी दे गई मात! डॉक्टरों ने कहा था- 17 में मर जाएगा, फिर जो हुआ उसे देख दुनिया हैरान

लोग महिला को क्यों कर रहे हैं सपोर्ट?

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने महिला का पक्ष लिया. एक यूजर ने लिखा कि वह दिन भर घर का काम करती है, बच्चों की देखभाल करती है और फिर भी उसे 12 हजार का गिफ्ट नहीं मिल रहा. कुछ लोगों ने इसे आर्थिक आजादी से जोड़ा और कहा कि हर इंसान को अपने खर्च खुद उठाने की ताकत होनी चाहिए ताकि ऐसे हालात न झेलने पड़ें. कुछ लोगों ने पति का समर्थन करते हुए कहा कि वह दिन भर काम करता है और थक कर घर आता है, लेकिन उसे समझ और सहानुभूति नहीं मिलती.

एक व्यक्ति ने दावा किया कि यह महिला एक किसान की पत्नी है, जो बार-बार महंगे सामान की मांग करती है. उसके अनुसार पति ने पहले फोन खरीदा था, फिर महिला ने आईफोन मांगा और नाराज होकर फोन तोड़ दिया.

 

 

वीडियो पर शक क्यों?

कुछ लोगों ने इस पूरे वीडियो को स्क्रिप्टेड और ध्यान खींचने के लिए बनाया गया बताया. उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर व्यूज और रिएक्शन पाने के लिए ऐसे ड्रामे रचे जाते हैं. इस वजह से कई यूजर्स को इसकी सच्चाई पर भरोसा नहीं हुआ. फिलहाल, यह वायरल वीडियो सिर्फ एक कपल की लड़ाई नहीं बल्कि आज के रिश्तों में पैसों और उम्मीदों के टकराव को दिखाता है. एक तरफ भावनात्मक जरूरतें हैं, तो दूसरी तरफ आर्थिक सीमाएं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

husband wife fightviraltrending

Trending news

'नेहरू के होंठ पर शक्कर के दाने पोंछे... ' प्रेमपत्र की पोटली साथ रखती थीं ए़डविना
Pandit Jawaharlal Nehru
'नेहरू के होंठ पर शक्कर के दाने पोंछे... ' प्रेमपत्र की पोटली साथ रखती थीं ए़डविना
गीता, कुरान की कसम, फिर भी मंसूबों पर फिरा पानी, राजनीति में कैसे फेल हुए राजपाल
Rajpal Yadav
गीता, कुरान की कसम, फिर भी मंसूबों पर फिरा पानी, राजनीति में कैसे फेल हुए राजपाल
राष्ट्रगान से पहले वंदे-मातरम की ये लाइनें जरूरी, जान लीजिए क्या कहता है नया आदेश
Vande Mataram
राष्ट्रगान से पहले वंदे-मातरम की ये लाइनें जरूरी, जान लीजिए क्या कहता है नया आदेश
भाजपा से मुकाबले को एक 'M' काफी नहीं! ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने की बदली रणनीति
Mamata Banerjee
भाजपा से मुकाबले को एक 'M' काफी नहीं! ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने की बदली रणनीति
रात होते ही चमकती है नीली रोशनी, भटकती है मरे हुए लोगों की आत्मा? ये कौन सी जगह है?
Bengal Ghost Lights
रात होते ही चमकती है नीली रोशनी, भटकती है मरे हुए लोगों की आत्मा? ये कौन सी जगह है?
अल्लाह राजी-खुशी है... आज से बननी शुरू होगी बाबरी मस्जिद, क्या बोले हुमायूं कबीर
Babri Masjid
अल्लाह राजी-खुशी है... आज से बननी शुरू होगी बाबरी मस्जिद, क्या बोले हुमायूं कबीर
Ajit Pawar Death: रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, CID की काबिलियत पर उठाया सवाल
Ajit Pawar
Ajit Pawar Death: रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, CID की काबिलियत पर उठाया सवाल
विधायक 134 और मंत्री 149, कर्नाटक में कांग्रेस का जादुई गणित!
DNA
विधायक 134 और मंत्री 149, कर्नाटक में कांग्रेस का जादुई गणित!
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
Missing Children India
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश? भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा?
DNA
इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश? भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा?