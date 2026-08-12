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प्यार के मैसेज भी AI से लिखवा रहा था बॉयफ्रेंड! राज खुला तो गर्लफ्रेंड ने किया ब्रेकअप; लोग बोले- 'लव लाइफ ही आउटसोर्स कर दी'

सोशल मीडिया पर एक अजीब रिलेशनशिप स्टोरी तेजी से वायरल हो रही है. इसमें दावा किया जा रहा है कि सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ते के कई हिस्से AI के भरोसे छोड़ दिए थे. रोज के 'गुड मॉर्निंग' मैसेज, हालचाल पूछना, डेट प्लान करना और यहां तक कि झगड़े सुलझाने में भी AI की मदद ली जा रही थी. जब गर्लफ्रेंड को इसकी जानकारी मिली तो उसने रिश्ता खत्म कर दिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 12, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 06:30 AM IST
प्यार के मैसेज भी AI से लिखवा रहा था बॉयफ्रेंड! राज खुला तो गर्लफ्रेंड ने किया ब्रेकअप; लोग बोले- 'लव लाइफ ही आउटसोर्स कर दी'
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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