प्यार के मैसेज भी AI से लिखवा रहा था बॉयफ्रेंड! राज खुला तो गर्लफ्रेंड ने किया ब्रेकअप; लोग बोले- 'लव लाइफ ही आउटसोर्स कर दी'

आज के दौर में AI सिर्फ ऑफिस का काम, ईमेल लिखने या पढ़ाई में मदद करने तक सीमित नहीं रह गया है. लोग इसका इस्तेमाल मैसेज लिखने, ट्रैवल प्लान बनाने और डेली रुटीन के कई छोटे-बड़े कामों में कर रहे हैं. लेकिन अगर यही टेक्नोलॉजी किसी के रिलेशनशिप का बड़ा हिस्सा संभालने लगे, तो मामला थोड़ा अलग हो जाता है.
सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक कहानी ने इसी सवाल को लेकर बहस छेड़ दी है. हालांकि, इस घटना की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पोस्ट वायरल होने के बाद लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि रिश्ते में AI की मदद कहां तक ठीक है और किस मोड़ पर यह पार्टनर की अपनी भावनाओं और कोशिश की जगह लेने लगता है.
यह पूरा मामला X यूजर डेलिया लाजारेस्कु की एक पोस्ट से सामने आया. उन्होंने दावा किया कि उनकी एक करीबी दोस्त ने हाल ही में सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया. लाजारेस्कु के मुताबिक, जब उन्होंने अपनी दोस्त से ब्रेकअप की वजह पूछी तो उसने बताया कि उसे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप के कई हिस्सों को एक AI एजेंट के जरिए मैनेज कर रहा था. उनके दावे के मुताबिक, लड़की को लंबे समय तक लग रहा था कि उसका पार्टनर खुद उसके लिए सोच-समझकर मैसेज करता है, उसका हाल पूछता है और डेट प्लान करता है. लेकिन बाद में उसे कथित तौर पर पता चला कि इन कामों में AI का इस्तेमाल किया जा रहा था.
वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि AI का इस्तेमाल सिर्फ एक-दो मैसेज लिखने के लिए नहीं किया जा रहा था. कथित तौर पर रोज के गुड मॉर्निंग मैसेज, रेगुलर चेक-इन, प्यार भरे टेक्स्ट, बहस के दौरान जवाब तैयार करना और डिनर डेट की प्लानिंग तक में AI शामिल था. इसका मतलब लड़की जिसे अपने बॉयफ्रेंड की तरफ से मिलने वाली पर्सनल केयर समझ रही थी, उसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल था. लाजारेस्कु ने अपनी पोस्ट में इसी बात को मजाकिया अंदाज में बताया. उन्होंने लिखा कि उनकी दोस्त असल में एक ऐसे इंसान से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी, जिसके पीछे एक ऑटोमेटेड सिस्टम काम कर रहा था.
पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने मजाक करते हुए कहा कि शख्स ने पूरा रिलेशनशिप ही आउटसोर्स कर दिया और आखिर में उसे ब्रेकअप का नोटिफिकेशन मिल गया. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि इस शख्स ने 'हर चीज ऑटोमेट करने' वाली बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया. कुछ लोगों ने इस मामले को AI के बढ़ते इस्तेमाल का मजेदार उदाहरण बताया. उनका कहना था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मदद के लिए ठीक है, लेकिन अगर किसी रिश्ते में पार्टनर से बात करने की जिम्मेदारी भी मशीन को दे दी जाए तो रिश्ता कितना पर्सनल रह जाएगा, यह बड़ा सवाल है.
वायरल कहानी ने एक दिलचस्प सवाल खड़ा कर दिया है. अगर किसी व्यक्ति के मन में अपनी पार्टनर के लिए भावनाएं हैं, लेकिन वह उन भावनाओं को शब्दों में बदलने के लिए AI की मदद लेता है, तो क्या उसमें कुछ गलत है? कई लोग मानते हैं कि AI को सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है. जैसे, अगर किसी को अपनी बात अच्छे तरीके से लिखने में परेशानी होती है और वह AI से मैसेज को बेहतर करवाता है, तो इसे पूरी तरह नकली प्यार कहना सही नहीं होगा. लेकिन सवाल तब बदल जाता है जब AI सिर्फ शब्द सुधारने के बजाय यह तय करने लगे कि कब मैसेज करना है, क्या कहना है, कब माफी मांगनी है, कहां डेट पर जाना है और झगड़े के दौरान किस तरह जवाब देना है.
सोशल मीडिया पर सभी लोग बॉयफ्रेंड की आलोचना करते नजर नहीं आए. कुछ यूजर्स ने कहा कि AI एजेंट का इस्तेमाल अपने आप में धोखा नहीं माना जा सकता. एक यूजर ने दावा किया कि वह ऐसे एक कपल को जानता है, जो कॉल शेड्यूल करने, डेट प्लान करने और यहां तक कि कुछ रोमांटिक मैसेज तैयार करने के लिए AI एजेंट का इस्तेमाल करता है. उसके मुताबिक, दोनों पार्टनर बाद में इन चीजों को चेक करते हैं. इस राय के मुताबिक, AI उसी तरह एक डिजिटल असिस्टेंट हो सकता है, जैसे कोई पर्सनल असिस्टेंट किसी के काम मैनेज करता है. फर्क सिर्फ इतना है कि रिलेशनशिप में भावनाओं का सवाल ज्यादा बड़ा हो जाता है.
वायरल पोस्ट के कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने अपना अनुभव भी शेयर किया. उसने दावा किया कि वह ऐसे व्यक्ति को डेट कर चुका है, जो उसके साथ बातचीत के लिए ChatGPT का इस्तेमाल करता था. उस यूजर के अनुसार, उसे इस बात का पता तब चला जब उसने अपने पार्टनर को किसी और व्यक्ति के साथ चैट करते देखा और बाद में कथित तौर पर सामने आया कि वह उसके साथ भी इसी तरह AI की मदद लेता था. इस तरह के कमेंट्स ने बहस को और दिलचस्प बना दिया. लोगों का सवाल है कि अगर पार्टनर के ज्यादातर पर्सनल कम्युनिकेशन के पीछे इंसान की जगह AI हो, तो सामने वाला आखिर किससे जुड़ रहा है?
AI तेजी से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है. ऐसे में रिश्तों में भी इसका इस्तेमाल बढ़ना शायद हैरान करने वाली बात नहीं है. डेट प्लान करने, गिफ्ट आइडिया खोजने या किसी बात को बेहतर तरीके से लिखने में AI मदद कर सकता है. लेकिन रिलेशनशिप में भरोसा सिर्फ सही शब्दों से नहीं बनता. सामने वाले का समय देना, उसकी बात सुनना, मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होना और बिना किसी ऑटोमेशन के छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है. फिलहाल वायरल हुई इस कहानी की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इसे सोशल मीडिया पर किए गए दावे के तौर पर ही देखा जाना चाहिए. लेकिन इसने एक सवाल जरूर छोड़ दिया है- अगर 'आई लव यू' लिखने वाला इंसान नहीं, बल्कि AI हो, तो क्या मैसेज की मिठास वही रहेगी?
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