प्यार के मैसेज भी AI से लिखवा रहा था बॉयफ्रेंड! राज खुला तो गर्लफ्रेंड ने किया ब्रेकअप; लोग बोले- 'लव लाइफ ही आउटसोर्स कर दी'

वायरल कहानी ने एक दिलचस्प सवाल खड़ा कर दिया है. अगर किसी व्यक्ति के मन में अपनी पार्टनर के लिए भावनाएं हैं, लेकिन वह उन भावनाओं को शब्दों में बदलने के लिए AI की मदद लेता है, तो क्या उसमें कुछ गलत है? कई लोग मानते हैं कि AI को सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है. जैसे, अगर किसी को अपनी बात अच्छे तरीके से लिखने में परेशानी होती है और वह AI से मैसेज को बेहतर करवाता है, तो इसे पूरी तरह नकली प्यार कहना सही नहीं होगा. लेकिन सवाल तब बदल जाता है जब AI सिर्फ शब्द सुधारने के बजाय यह तय करने लगे कि कब मैसेज करना है, क्या कहना है, कब माफी मांगनी है, कहां डेट पर जाना है और झगड़े के दौरान किस तरह जवाब देना है.