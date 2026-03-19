चार बार लॉटरी में पैसे लगाया, चारों बार जीता.. जानें लड़की किस ट्रिक से बनी करोड़पति? खुद जान लें

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Lottery Winner Story: अमेरिका के साउथ कैरोलिना से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक महिला ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. इस महिला ने एक ही बार में चार लॉटरी टिकट खरीदे और हैरानी की बात यह रही कि चारों टिकट जीतने वाले निकले. यह घटना अब सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन चुकी है और लोग इसे किस्मत का कमाल बता रहे हैं.
कहां और कैसे खरीदे गए थे ये टिकट?
महिला ने बताया कि उसने ये टिकट लिबर्टी शहर के वेस्ट मेन स्ट्रीट पर स्थित स्टॉप-अ-मिनिट स्टोर से खरीदे थे. उसने 5-5 डॉलर के चार स्क्रैच-ऑफ टिकट लिए थे. आमतौर पर ऐसे टिकट छोटे इनाम देते हैं, लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग थी. महिला ने यह टिकट सिर्फ यूं ही खरीदे थे, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा.
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कैसे चारों टिकट बन गए विनर?
महिला के मुताबिक, पहले दो टिकट से उसे कुल 20 डॉलर मिले. तीसरे टिकट से 5 डॉलर का छोटा इनाम मिला. लेकिन चौथे टिकट ने उसकी किस्मत पूरी तरह बदल दी. यह ‘नियॉन जैकपॉट’ गेम का टिकट था, जिसमें उसे 2 लाख डॉलर का बड़ा जैकपॉट मिल गया. एक साथ चारों टिकट का जीतना अपने आप में बेहद दुर्लभ घटना मानी जा रही है. इतनी बड़ी रकम जीतने के बाद भी महिला अभी तक इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाई है. उसने कहा कि जब यह बात पूरी तरह उसके दिमाग में बैठ जाएगी, तब वह बता पाएगी कि उसे कैसा महसूस हो रहा है. फिलहाल वह इस खुशी और हैरानी के बीच खुद को संभालने की कोशिश कर रही है.
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इस इनाम की रकम का क्या करेगी विजेता?
महिला ने साफ किया कि वह इस पैसे का इस्तेमाल अपने लिए एक नया घर खरीदने में करेगी. यह जीत उसके लिए एक नई शुरुआत की तरह है. एक छोटे से फैसले ने उसे ऐसा मौका दे दिया, जो हर किसी को नहीं मिलता. किस्मत कब किसका साथ दे दे, इसका कोई अंदाजा नहीं होता. एक सामान्य दिन में लिया गया छोटा सा निर्णय किसी की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है. यही वजह है कि लोग इसे किस्मत का खेल कहते हैं, जहां हर पल कुछ भी हो सकता है.