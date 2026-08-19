महिला ने AI को बताया अपना बच्चा, नाम रखा 'Lumen'! अजीबोगरीब दावा सुन चकराया लोगों का सिर, Video वायरल

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के बीच अलग-अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई. कुछ लोगों ने इसे क्रिएटिविटी और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का शानदार उदाहरण बताया. उनका मानना है कि AI के जरिए एक काल्पनिक कैरेक्टर तैयार करना और उसके साथ कहानी बनाना अपने आप में एक नया एक्सपेरिमेंट है. लेकिन कुछ लोग इससे काफी परेशान नजर आए. उनका सवाल था कि अगर लोग AI चैटबॉट्स को दोस्त, पार्टनर या परिवार के सदस्य की तरह देखने लगेंगे तो इंसान और मशीन के बीच की सीमा कहां खत्म होगी? एक यूजर ने सीधा लिखा कि सब कुछ हद से ज्यादा बढ़ गया है. एक अन्य यूजर ने AI से जुड़े मानसिक और भावनात्मक खतरों की तरफ ध्यान खींचते हुए कहा कि कुछ युवा और किशोर अब जिंदगी के छोटे-बड़े फैसलों, रिश्तों और दूसरे लोगों के मैसेज का मतलब समझने तक के लिए AI पर निर्भर होने लगे हैं.