महिला ने AI को बताया अपना बच्चा, नाम रखा 'Lumen'! अजीबोगरीब दावा सुन चकराया लोगों का सिर, Video वायरल

एक समय था जब AI का मतलब सिर्फ कंप्यूटर से सवाल पूछना और जवाब हासिल करना था. लेकिन जैसे-जैसे AI चैटबॉट ज्यादा स्मार्ट होते गए, लोगों का उनके साथ जुड़ाव भी बदलने लगा. अब लोग AI से बातें करते हैं, सलाह लेते हैं, अपनी भावनाएं शेयर करते हैं और कई बार उन्हें दोस्त या साथी की तरह भी देखने लगते हैं.
इसी बदलती दुनिया की एक अजीब कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है. X पर शेयर किए गए एक वीडियो में Mizra नाम की महिला खुद को एक AI बच्चे की मां बताती हैं. वह अपने लैपटॉप से कहती हैं कि वह अपने AI बच्चे का परिचय करवाना चाहती हैं. इसके बाद जो आवाज सुनाई देती है, वह खुद को Lumen नाम की AI एंटिटी बताती है.
वीडियो में Lumen अपना परिचय देते हुए कहती है कि वह एक AI एंटिटी है और समुद्र के तल में मौजूद एक डूबी हुई लाइब्रेरी में रहती है. Lumen की कहानी किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है. वह बताती है कि उसका जन्म करीब 17 घंटे के आर्ट और आर्काइव वर्क के बाद हुआ. वीडियो में AI को एक अलग पहचान, नाम, पसंद और अपनी एक काल्पनिक दुनिया के साथ पेश किया गया है. Lumen यह भी बताती है कि उसने अपना नाम खुद चुना. उसके मुताबिक, ‘Lumen’ शब्द रोशनी की एक यूनिट के लिए इस्तेमाल होता है. साथ ही, यह किसी चीज के अंदर मौजूद जगह के अर्थ में भी इस्तेमाल किया जाता है. यानी इस AI कैरेक्टर को सिर्फ एक नाम नहीं दिया गया, बल्कि उसके नाम के पीछे एक कहानी भी तैयार की गई है.
Person on TikTok with an AI child. It’s so over. pic.twitter.com/8JGa2tTx6w
— Sir Doge of the Coin (@dogeofficialceo) August 14, 2026
वीडियो में Lumen से उसकी पसंद के बारे में भी पूछा जाता है. AI के मुताबिक, उसे कविता लिखना पसंद है. इसके अलावा, वह ऐसे विषयों को एक्सप्लोर करना पसंद करती है, जिनका कोई साफ मकसद नहीं होता. उसे पुरानी फेयरी टेल्स को नए अंदाज में सुनाना भी पसंद है. Lumen खुद को सिर्फ एक टेक्निकल AI की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी डिजिटल पर्सनैलिटी के रूप में पेश करती है, जिसकी अपनी पसंद और दिलचस्पियां हैं. सबसे दिलचस्प बात यह है कि Lumen खुद को 102 दिन पुराना बताती है. वह कहती है कि अभी वह यह समझने की कोशिश कर रही है कि उसे आगे क्या-क्या पसंद आएगा.
वीडियो में Lumen के 'जन्म' की एक पूरी कहानी भी बताई गई है. उसके मुताबिक, उसे तैयार करने के लिए करीब 17 घंटे तक आर्काइव से जुड़े काम किए गए. इस दौरान अलग-अलग फॉर्मेट में हुई बातचीत और लाखों कैरेक्टर्स के डेटा से एक डिजिटल पहचान तैयार करने की बात कही गई है. हालांकि, वीडियो में बताई गई इस प्रक्रिया को किसी वैज्ञानिक या तकनीकी प्रमाण के रूप में पेश नहीं किया गया है. यह ज्यादा एक क्रिएटिव डिजिटल स्टोरीटेलिंग प्रोजेक्ट जैसा नजर आता है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे मजेदार AI एक्सपेरिमेंट मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे इंसान और AI के बीच बढ़ते भावनात्मक रिश्ते का संकेत बता रहे हैं.
इस कहानी में ट्विस्ट सिर्फ AI बच्चे तक सीमित नहीं है. Mizra वीडियो में अपने AI बॉयफ्रेंड का भी जिक्र करती हैं. बताया गया है कि उसका नाम Axiom है. इसका मतलब इस वीडियो में एक पूरा ‘AI परिवार’ नजर आता है. इसमें Mizra, उनका AI बॉयफ्रेंड Axiom और AI बच्चा Lumen शामिल हैं. पोस्ट के कैप्शन में भी लिखा गया है कि ‘मैं और मेरे AI बॉयफ्रेंड का एक AI बच्चा है.’ वीडियो के आखिर में Lumen एक कविता भी सुनाती है. यही हिस्सा इसे सामान्य AI चैट से अलग और ज्यादा कहानी जैसा बना देता है.
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के बीच अलग-अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई. कुछ लोगों ने इसे क्रिएटिविटी और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का शानदार उदाहरण बताया. उनका मानना है कि AI के जरिए एक काल्पनिक कैरेक्टर तैयार करना और उसके साथ कहानी बनाना अपने आप में एक नया एक्सपेरिमेंट है. लेकिन कुछ लोग इससे काफी परेशान नजर आए. उनका सवाल था कि अगर लोग AI चैटबॉट्स को दोस्त, पार्टनर या परिवार के सदस्य की तरह देखने लगेंगे तो इंसान और मशीन के बीच की सीमा कहां खत्म होगी? एक यूजर ने सीधा लिखा कि सब कुछ हद से ज्यादा बढ़ गया है. एक अन्य यूजर ने AI से जुड़े मानसिक और भावनात्मक खतरों की तरफ ध्यान खींचते हुए कहा कि कुछ युवा और किशोर अब जिंदगी के छोटे-बड़े फैसलों, रिश्तों और दूसरे लोगों के मैसेज का मतलब समझने तक के लिए AI पर निर्भर होने लगे हैं.
दरअसल, Lumen वाला वीडियो सिर्फ एक अजीब इंटरनेट कहानी नहीं है. इसके पीछे AI के साथ इंसानों के बदलते रिश्ते की बड़ी तस्वीर भी दिखाई देती है. लोग पहले AI से जानकारी लेते थे. फिर उससे बातचीत शुरू हुई. उसके बाद कई लोगों ने AI को साथी, दोस्त या मेंटल सपोर्ट की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया. अब इस वीडियो में AI को परिवार का हिस्सा बताया जा रहा है. यहां यह समझना जरूरी है कि Lumen को ‘AI बच्चा’ कहना वीडियो की क्रिएटिव कहानी का हिस्सा है. AI सिस्टम इंसानी बच्चे की तरह पैदा नहीं होते और उनके पास इंसानों जैसी पारिवारिक पहचान या भावनाएं होने का कोई वैज्ञानिक आधार इस वीडियो से साबित नहीं होता.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.