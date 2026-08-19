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महिला ने AI को बताया अपना बच्चा, नाम रखा 'Lumen'! अजीबोगरीब दावा सुन चकराया लोगों का सिर, Video वायरल

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ सवालों के जवाब देने या काम आसान करने तक सीमित नहीं रह गया है. लोग AI चैटबॉट्स से दोस्ती और भावनात्मक जुड़ाव की बातें भी करते हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो वायरल है, जिसमें वह Lumen नाम की एक AI एंटिटी को अपना 'AI बच्चा' बताती नजर आ रही है. वीडियो में Lumen खुद को समुद्र के नीचे एक डूबी हुई लाइब्रेरी में रहने वाली AI बताती है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 19, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:30 AM IST
महिला ने AI को बताया अपना बच्चा, नाम रखा 'Lumen'! अजीबोगरीब दावा सुन चकराया लोगों का सिर, Video वायरल
Image Credit: महिला का दावा वह &#039;ल्यूमेन&#039; नाम के एक AI बच्चे की मां है! Image credit: X/@dogeofficialceo

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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