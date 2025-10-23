जिस लड़के से शादी करने वाली थी, उसने की 'चीटिंग' तो तोड़ दिया रिश्ता और फिर 8 साल तक यूं चूसा खून!

Woman Viral Podcast: प्यार भरोसे पर टिका होता है, लेकिन जब वही भरोसा टूट जाए तो रिश्ता भी बिखर जाता है. कुछ ऐसा ही हुआ एक लड़की के साथ, जिसने शादी से ठीक पहले जाना कि उसका मंगेतर पिछले छह महीनों से किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में है. वो न सिर्फ उसके साथ समय बिता रहा था, बल्कि रातें भी उसी के साथ गुजार रहा था. जैसे ही सच्चाई सामने आई, उसने तुरंत शादी तोड़ दी. लेकिन इसके बाद जो हुआ, वो किसी फिल्म से कम नहीं था लड़की ने अपने एक्स को ऐसे सबक सिखाया कि वो आठ साल तक समझ ही नहीं पाया कि ये सब कौन कर रहा है.

आखिर कैसे लिया बदला बिना पकड़े गए?

लड़की ने अपनी कहानी ‘It’s A Girl Thing’ पॉडकास्ट में शेयर की, जहां उसकी पहचान गुप्त रखी गई. उसने बताया कि उसने बहुत सोच-समझकर, बिना गुस्सा दिखाए बदले की प्लानिंग की और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि उसके साथ इस मिशन में शामिल थी उसके एक्स-मंगेतर की खुद की बहन. ब्रेकअप के बाद जब भी कोई परेशान करने वाला आदमी उसका नंबर मांगता, तो वो अपने एक्स का नंबर दे देती. नतीजा ये हुआ कि लड़के के फोन पर दिन-रात अनजान कॉल और मैसेज आते रहते.

आठ साल तक चला ‘शांत बदले’ का खेल?

धीरे-धीरे ये सिलसिला आठ साल तक चलता रहा. हर बार जब लड़का अपना नंबर बदलता, उसकी बहन चोरी-छिपे वो नया नंबर उस लड़की को भेज देती. और फिर वही कहानी दोहराई जाती. नए नंबर पर कॉल, मैसेज और झुंझलाहट का तूफान! हैरानी की बात यह है कि आज तक वो लड़का नहीं जान पाया कि उसके साथ ये सब कौन कर रहा है. सोशल मीडिया पर यह कहानी खूब वायरल हुई और लोगों ने इसे सबसे साइलेंट और स्मार्ट रिवेंज कहा.

एक और महिला की कहानी भी सोशल मीडिया पर चर्चित रही. उस महिला को पता चला कि उसका पति किसी और से अफेयर कर रहा है और ये तब हुआ जब वह खुद ब्लड कैंसर से जूझ रही थी. इलाज के बाद जब वह ठीक हुई, तो उसने अपने पति को ऐसा सबक सिखाया जो वह जिंदगीभर नहीं भूल सका.