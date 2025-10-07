महिला ने कुत्ते के नाम से डाल दिया वोट; जब जांच हुई तो खुला ऐसा राज कि पुलिस भी हैरान रह गई!

Viral News: भारत में किसी और के नाम पर वोट डालने की घटनाएं नई नहीं हैं, लेकिन अमेरिका के कैलिफोर्निया से सामने आई यह कहानी हर किसी को हैरान कर रही है. यहां 62 साल की एक महिला ने अपने पालतू कुत्ते को ही वोटर के रूप में रजिस्टर करवाया और दो बार उसके नाम से वोट डाल दिया. यह मामला मजाक से शुरू हुआ, लेकिन अब महिला पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. महिला का नाम लॉरा ली युरेक्स है और उसके कुत्ते का नाम था “माया जीन युरेक्स”. पुलिस की जांच के बाद इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ तो अधिकारी भी दंग रह गए.

दो चुनावों में डाला ‘डॉगी वोट’

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना कैलिफोर्निया के दो अलग-अलग चुनावों से जुड़ी है. पहली बार 2021 के गवर्नर रिकॉल इलेक्शन में और दूसरी बार 2022 के प्राइमरी चुनाव में माया के नाम से वोट डाला गया. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, पहले चुनाव में तो माया का वोट स्वीकार कर लिया गया, लेकिन दूसरे में बैलेट रिजेक्ट कर दिया गया. जांच में पाया गया कि वोटिंग लिस्ट में कुत्ते का नाम शामिल था और सिस्टम ने इसे पहचान नहीं पाया. वहीं अधिकारियों का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी ने पालतू जानवर के नाम पर वोट डलवाया हो.

सोशल मीडिया पोस्ट से खुला पूरा राज

हालांकि, मामला तब सामने आया जब ऑरेंज काउंटी रजिस्ट्रार ऑफ वोटर्स को अक्टूबर 2024 में खुद लॉरा ली ने बताया कि उसने अपने कुत्ते को वोटर के रूप में रजिस्टर किया था. जांच के दौरान यह भी पता चला कि महिला ने सोशल मीडिया पर खुद सबूत पोस्ट किए थे. जनवरी 2022 में उसने माया की एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें कुत्ता “I Voted” का स्टिकर लगाए दिख रहा था. इतना ही नहीं, अक्टूबर 2024 में उसने एक और पोस्ट की, जिसमें माया का डॉग टैग और वोट-बाय-मेल बैलेट लिखा था.

अब मुकदमे की तैयारी, पुलिस भी चौंकी

ऑरेंज काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस ने लॉरा ली युरेक्स के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने बताया कि यह न सिर्फ चुनावी नियमों का उल्लंघन है, बल्कि पहचान की धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों का गंभीर अपराध भी है. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस घटना में कोई और शामिल था या नहीं. पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि यह मामला भले ही मजाक में शुरू हुआ हो, लेकिन जब पता चला तो लोगों के होश उड़ गए. सोशल मीडिया पर लोग इसे “डॉगी वोट स्कैंडल” कहकर शेयर कर रहे हैं.