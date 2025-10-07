Advertisement
trendingNow12951636
Hindi Newsजरा हटके

महिला ने कुत्ते के नाम से डाल दिया वोट; जब जांच हुई तो खुला ऐसा राज कि पुलिस भी हैरान रह गई!

Us woman casts vote in name of her dog​: कैलिफोर्निया की एक महिला ने अपने कुत्ते “माया” के नाम से दो बार वोट डाल दिया. सोशल मीडिया पोस्ट से मामला खुला और जांच में पता चला कि उसने इसे वोटर के रूप में रजिस्टर भी किया था. पुलिस ने महिला के खिलाफ फर्जीवाड़े और चुनावी नियमों के उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 07, 2025, 04:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महिला ने कुत्ते के नाम से डाल दिया वोट; जब जांच हुई तो खुला ऐसा राज कि पुलिस भी हैरान रह गई!

Viral News: भारत में किसी और के नाम पर वोट डालने की घटनाएं नई नहीं हैं, लेकिन अमेरिका के कैलिफोर्निया से सामने आई यह कहानी हर किसी को हैरान कर रही है. यहां 62 साल की एक महिला ने अपने पालतू कुत्ते को ही वोटर के रूप में रजिस्टर करवाया और दो बार उसके नाम से वोट डाल दिया. यह मामला मजाक से शुरू हुआ, लेकिन अब महिला पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. महिला का नाम लॉरा ली युरेक्स है और उसके कुत्ते का नाम था “माया जीन युरेक्स”. पुलिस की जांच के बाद इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ तो अधिकारी भी दंग रह गए.

दो चुनावों में डाला ‘डॉगी वोट’

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना कैलिफोर्निया के दो अलग-अलग चुनावों से जुड़ी है. पहली बार 2021 के गवर्नर रिकॉल इलेक्शन में और दूसरी बार 2022 के प्राइमरी चुनाव में माया के नाम से वोट डाला गया. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, पहले चुनाव में तो माया का वोट स्वीकार कर लिया गया, लेकिन दूसरे में बैलेट रिजेक्ट कर दिया गया. जांच में पाया गया कि वोटिंग लिस्ट में कुत्ते का नाम शामिल था और सिस्टम ने इसे पहचान नहीं पाया. वहीं अधिकारियों का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी ने पालतू जानवर के नाम पर वोट डलवाया हो.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: ​ अहमदाबाद में बच्चों की 'खतरनाक सवारी'; ऑटो रिक्शा में लटककर स्कूल जाते दिखे मासूम, Video Viral होते ही पुलिस ने कही ये बात!

सोशल मीडिया पोस्ट से खुला पूरा राज

हालांकि, मामला तब सामने आया जब ऑरेंज काउंटी रजिस्ट्रार ऑफ वोटर्स को अक्टूबर 2024 में खुद लॉरा ली ने बताया कि उसने अपने कुत्ते को वोटर के रूप में रजिस्टर किया था. जांच के दौरान यह भी पता चला कि महिला ने सोशल मीडिया पर खुद सबूत पोस्ट किए थे. जनवरी 2022 में उसने माया की एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें कुत्ता “I Voted” का स्टिकर लगाए दिख रहा था. इतना ही नहीं, अक्टूबर 2024 में उसने एक और पोस्ट की, जिसमें माया का डॉग टैग और वोट-बाय-मेल बैलेट लिखा था. 

ये भी पढ़ें: 40 किलो घास का गट्ठर उठाकर चलती बनी 'पहाड़ी शेरनी'! विदेशी टूरिस्ट की आंखें फटी रह गईं, वीडियो देख यूजर्स बोले- ये है सुपरवुमन

अब मुकदमे की तैयारी, पुलिस भी चौंकी

ऑरेंज काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस ने लॉरा ली युरेक्स के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने बताया कि यह न सिर्फ चुनावी नियमों का उल्लंघन है, बल्कि पहचान की धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों का गंभीर अपराध भी है. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस घटना में कोई और शामिल था या नहीं. पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि यह मामला भले ही मजाक में शुरू हुआ हो, लेकिन जब पता चला तो लोगों के होश उड़ गए. सोशल मीडिया पर लोग इसे “डॉगी वोट स्कैंडल” कहकर शेयर कर रहे हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Us woman casts vote in name of her dog

Trending news

वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
Viral Video
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है',बीजेपी MP से मिलकर क्या बोलीं ममता?
khagen murmu
'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है',बीजेपी MP से मिलकर क्या बोलीं ममता?
'बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31000 करोड़ का ऐलान, अन्नदाता ना उठाएं गलत कदम'
Maharashtra news
'बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31000 करोड़ का ऐलान, अन्नदाता ना उठाएं गलत कदम'
'CJI पर जूता उछालना ब्राह्मणवादी मानसिकता' प्रियंका चतुर्वेदी से रहा नहीं गया
Chief Justice of India
'CJI पर जूता उछालना ब्राह्मणवादी मानसिकता' प्रियंका चतुर्वेदी से रहा नहीं गया
जम्मू में डिजिटल अरेस्ट में लूटे गए 4.44 करोड़, पाकिस्तान से हो सकता है कनेक्शन
digital arrest
जम्मू में डिजिटल अरेस्ट में लूटे गए 4.44 करोड़, पाकिस्तान से हो सकता है कनेक्शन
'इंडिया में तो कोई नहीं',विदेशी यूनिवर्सिटीज में राहुल गांधी को कौन देता है न्‍योता?
Rahul Gandhi
'इंडिया में तो कोई नहीं',विदेशी यूनिवर्सिटीज में राहुल गांधी को कौन देता है न्‍योता?
Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा
AIR INDIA
Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा
PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीर को शेयर कर कही 'मन की बात
#Narendra modi
PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीर को शेयर कर कही 'मन की बात
'हमें कोई पछतावा नहीं...'CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
cji gavai
'हमें कोई पछतावा नहीं...'CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे?
Kerala
गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे?