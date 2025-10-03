Advertisement
बॉयफ्रेंड को एयरपोर्ट पर गले लगा रही थी बीवी, अचानक से आ गया उसका पति और फिर हो गया बड़ा कांड

एयरपोर्ट पर महिला का वीडियो वायरल, जहां वह अपने बॉयफ्रेंड को गले लगाती है लेकिन पति को आते देख तुरंत दूर हो जाती है. लोगों ने इसे ‘ऑस्कर-लेवल एक्टिंग’ कहा और सोशल मीडिया पर मजकिया बहस छिड़ गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 03, 2025, 12:59 PM IST
बॉयफ्रेंड को एयरपोर्ट पर गले लगा रही थी बीवी, अचानक से आ गया उसका पति और फिर हो गया बड़ा कांड

Husband Wife Cheating: सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो की शुरुआत एक आम सीन की तरह होती है. एयरपोर्ट के बैगेज कैरोसेल पर महिला अपने बॉयफ्रेंड को कसकर गले लगाती दिखती है. लग रहा था जैसे लंबे सफर के बाद वह भावुक विदाई ले रही हो. लेकिन कुछ सेकंड बाद ही कहानी ने ऐसा मोड़ लिया, जिसने हर किसी को चौंका दिया.

पति को देखकर महिला का रिएक्शन क्यों बदल गया?

जैसे ही महिला बॉयफ्रेंड से गले मिल रही थी, तभी पीछे से उसका पति फूलों का गुलदस्ता लेकर आता दिखा. महिला के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया. उसने झट से बॉयफ्रेंड से दूरी बनाई और मुस्कुराते हुए पति को गले लगा लिया, जैसे उसे कोई बड़ा सरप्राइज मिल गया हो. कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. महिला ने बड़ी सहजता से दोनों पुरुषों का एक-दूसरे से परिचय भी करवा दिया. इस पल ने पूरे सीन को और ज़्यादा असहज बना दिया. वहीं पास खड़े एक शख्स ने सब कुछ देखा और उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी.

इंटरनेट पर लोगों ने इस वीडियो को कैसे देखा?

वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन चुटकुलों और मीम्स से भर गया. किसी ने लिखा, “यह तो स्टेज्ड वीडियो है.” तो किसी ने कहा, “ऑस्कर-योग्य परफॉर्मेंस.” वहीं एक यूजर ने तंज कसा, “कैसे संयोग है कि CCTV कैमरा सिर्फ इन्हीं पर फोकस कर रहा था.”

क्या यह सच था या सिर्फ सोशल मीडिया के लिए बनाया गया ड्रामा?

कुछ लोगों ने इसे रियल चीटिंग का मामला बताया तो कुछ ने इसे साफ तौर पर नकली वीडियो कहा. एक यूजर ने लिखा, “यह जरूर कोई शो है, वरना इतनी क्लियर ऑडियो कैसे आ सकती है?” वहीं किसी ने निराशा जताई, “धोखा मिलना वाकई दिल तोड़ देने वाला है.” यह साफ नहीं हो पाया है कि वीडियो रियल है या सिर्फ कंटेंट के लिए बनाया गया है. लेकिन इतना तय है कि यह छोटा सा क्लिप बिल्कुल साधारण नहीं था. चाहे एक्टिंग हो या सच्चाई, इस वीडियो ने लोगों को ड्रामा, सस्पेंस और हंसी तीनों का अनोखा कॉम्बिनेशन दे दिया.

