ट्रेन में हूं तो क्या, वट सावित्री पूजा तो होकर रहेगी? 3AC कोच में महिला ने पूरे किए सारे रिवाज, हक्के-बक्के रह गए लोग

Woman Celebrated Vat Savitri Puja in Train: भारतीय महिलाओं में अपनी संस्कृति, त्योहारों और व्रतों को लेकर कितना महत्व होता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक महिला चाहे देश के किसी भी कोने में हो या सफर कर रही हो, वह अपने नियमों और रिवाजों से समझौता नहीं करती. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शादीशुदा महिला ने चलती हुई ट्रेन के कोच के अंदर ही वट सावित्री पूजा (Vat Savitri Puja) संपन्न कर ली. बरगद का पेड़ न मिलने पर महिला ने जो 'देसी जुगाड़' लगाया, उसे देखकर लोग उनकी श्रद्धा को सलाम कर रहे हैं. इसके साथ ही कई लोग महिला के ट्रेन में पूजा करने के इस काम को गलत भी बता रहे हैं.

क्या होती है वट सावित्री पूजा?

आज 16 मई 2026 को देश भर में वट सावित्री का व्रत बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. वट सावित्री का व्रत उत्तर भारत में सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए बरगद (वट) के पेड़ की परिक्रमा करती हैं और कच्चा धागा लपेटती हैं. अमूमन यह पूजा घर के पास किसी पार्क या मंदिर में होती है, लेकिन सफर कर रही इस महिला ने ट्रेन की बोगी को ही मंदिर बना दिया और अपनी पूजा कर ली.

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ट्रेन में थी महिला, सामने आ गई बड़ी मुश्किल

बताया जा रहा है कि महिला ट्रेन से यात्रा कर रही थी. वट सावित्री का दिन था और पूजा का समय भी निकलता जा रहा था. परंपरा के अनुसार बरगद के पेड़ की पूजा करनी होती है, लेकिन ट्रेन के अंदर यात्रा कर रही महिला के सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वह पेड़ कहां से लाए. ऐसे में उसने जो तरीका निकाला, उसे देखकर लोग भी चौंक गए. महिला ने सूझबूझ दिखाते हुए पहले से ही बरगद के पेड़ की एक छोटी सी टहनी अपने पास रख ली थी. ट्रेन के अंदर उसने पानी की एक खाली प्लास्टिक की बोतल में उस टहनी को लगाया, जिससे वह एक छोटे पौधे की तरह खड़ी हो गई.

सीट के पाइप को ही मान लिया बरगद का पेड़

वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि महिला ने ट्रेन के थर्ड एसी (3AC) डिब्बे की सीट को ही पूजा का स्थान बना लिया. लाल साड़ी और पूरा सोलह श्रृंगार किए हुए महिला ने बकायदा फल, फूल और चना उस टहनी पर अर्पित किया. सबसे मजेदार और भावुक कर देने वाला पल वह था, जब महिला ने ट्रेन की लोअर बर्थ (सीट) के इर्द-गिर्द घूमकर अपनी परिक्रमा की रस्म पूरी की और बोतल में लगी टहनी पर बकायदा सूत लपेटा. इस काम में महिला की मदद परिवार करता दिख रहा है. महिला के आसपास बैठे कुछ यात्री भी यह नजारा देखकर मुस्कुराते नजर आए. वहीं, कई लोग हैरानी से उसे देखते रहे. ट्रेन के अंदर पूजा करने का यह तरीका अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

वीडियो ने इंटरनेट पर मचा दिया शोर

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर हुआ, देखते ही देखते वायरल हो गया. हजारों लोग इसे देख चुके हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोगों ने महिला की आस्था और समर्पण की तारीफ की, तो कुछ ने इसे भारतीय जुगाड़ और परंपरा का अनोखा मेल बताया. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह से लोगों को परेशान करना ठीक नहीं है. ट्रेन में सिर्फ आप नहीं होते, आपके साथ कई और लोग भी होते हैं. ऐसे में इस तरह का आयोजन लोगों के लिए मुश्किल बन सकता है. एक यूजर ने लिखा कि पूजा का मजाक बना दिया है. एक यूजर ने लिखा कि श्रद्धा हो तो रास्ता खुद मिल जाता है. वहीं, कुछ लोग मजाकिया अंदाज में लिख रहे हैं कि अब ट्रेन की सीटें भी पूजा का हिस्सा बन गई हैं.

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