एंबुलेंस में मेरी मौत हो गई थी और फिर... महिला ने 'स्वर्ग' में देखा ऐसा नजारा कि अब मौत से भी नहीं लगता डर!

Died In Ambulance Story: यह चौंकाने वाली कहानी 52 साल की लोर्ना हैरिस की है, जो इंग्लैंड के केंट स्थित व्हिटस्टेबल में रहती हैं. गर्मियों 2023 में उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द उठा और सांस लेना मुश्किल हो गया. नींद से उठते ही हालत इतनी खराब थी कि वह बिस्तर से नीचे गिर पड़ीं. किसी तरह लोर्ना ने 999 पर कॉल किया और खुद को घसीटते हुए घर के मुख्य दरवाजे तक पहुंचाया. पैरामेडिक्स ने मौके पर ECG किया और बताया कि उन्हें दिल से जुड़ी गंभीर समस्या हो रही है. इसके बाद उन्हें तुरंत एंबुलेंस में डाल दिया गया. हाथ-पैर सुन्न हो चुके थे और ड्राइवर को जल्दी निकलने के निर्देश दिए गए.

एम्बुलेंस में ऐसा क्या देखा?

लोर्ना के मुताबिक, अचानक उन्हें अपने चारों ओर चमकदार सफेद रोशनी दिखाई देने लगी. उन्होंने खुद को ऊपर से देखा, जैसे कोई ड्रोन हो जो पूरे सीन को ऊपर से रिकॉर्ड कर रहा हो. वह खुद को एंबुलेंस से अस्पताल के कॉरिडोर में तेजी से ले जाते हुए देख रही थीं. उन्होंने बताया कि उन्होंने एक महिला डॉक्टर को CPR देते हुए देखा. फिर एक सर्जन आया, जिसने रंगीन बैंडाना और स्पोर्ट्स शूज पहन रखे थे. लोर्ना ने खुद को आधे कपड़ों में ऑपरेशन टेबल पर देखा और शर्म महसूस की. सर्जन ने उनके गुलाबी पजामे का भी जिक्र किया, जिसे नर्स को संभालकर रखने को कहा गया.

इसके बाद क्या हुआ?

इसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया और लोर्ना को अपनी जिंदगी की सबसे शांत नींद आई. उनका दावा है कि उन्हें पता था कि वह मर चुकी हैं, लेकिन डर बिल्कुल नहीं था. सिर्फ शांति थी. बाद में होश आया तो वह कार्डिएक केयर यूनिट में थीं. डॉक्टरों ने बताया कि दिल से क्लॉट निकाला गया था और उन्हें हार्ट अटैक के साथ दो बार कार्डिएक अरेस्ट भी हुआ था.

डॉक्टरों ने इस अनुभव को कैसे देखा?

द मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, लोर्ना ने अपनी कहानी एक दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट को बताई. डॉक्टर ने कहा कि नियर डेथ एक्सपीरियंस मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी रहस्यमयी चीजों में से एक है. उन्होंने माना कि कई मरीज ऐसे अनुभव साझा करते हैं, जिनमें वे ऐसी चीजें देख लेते हैं जो सामान्य रूप से संभव नहीं होतीं. कुछ महीनों बाद लोर्ना की एक दोस्त उसी सर्जन से मिलने गई. लोर्ना ने कहा था कि उससे पूछे कि क्या वह सच में रंगीन बैंडाना और वही जूते पहनता है. दोस्त ने बाद में बताया कि सर्जन वाकई ऐसे ही बैंडाना और जूते पहनता है, जैसा लोर्ना ने बताया था.

अब मौत को लेकर क्या सोचती हैं?

लोर्ना ने अपनी कहानी द मेल से शेयर करते हुए कहा कि अब उन्हें मौत से कोई डर नहीं लगता. उनके मुताबिक वह अनुभव डरावना नहीं, बल्कि बेहद शांत और सुकून भरा था. ऐसा लगा जैसे वह खुद को नहीं, किसी और को देख रही हों.