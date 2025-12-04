मैंने भगवान को देखा लेकिन... रोड एक्सीडेंट के बाद महिला की हुई मौत, वापस जिंदा हुई तो बताया 'स्वर्ग' की सच्चाई!

Motorbike Accident: बेवर्ली ब्रॉडस्की फिलाडेल्फिया के एक कंजर्वेटिव यहूदी परिवार में पली-बढ़ीं. बचपन में जब उन्होंने होलोकॉस्ट की डरावनी कहानियां सुनीं, तो उनका विश्वास हिल गया और आठ साल की उम्र में ही उन्होंने भगवान को नकार दिया. साल 1958 से उन्होंने खुद को नास्तिक मान लिया और किसी भी ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करना छोड़ दिया.

मोटरबाइक हादसे ने उनकी जिंदगी कैसे बदल दी?

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 1970 में जब वह सिर्फ 20 साल की थीं, लॉस एंजेलिस के सनसेट बुलेवार्ड के पास एक मोटरबाइक दुर्घटना का शिकार हो गईं. उनके सिर की हड्डी टूट गई और चेहरे का दाहिना हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. UCLA अस्पताल में उन्हें लंबे समय तक आईसीयू में रखा गया. डॉक्टरों ने कहा कि ऐसे जख्म वे अक्सर युद्ध में देखते हैं. बिना दर्दनिवारक दवाओं के उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और निराशा में उन्होंने उसी भगवान को पुकारा जिस पर वह विश्वास ही नहीं करती थीं.

आखिर उन्होंने आसमान में क्या देखा?

बेवर्ली ने बताया कि जैसे ही उन्होंने कहा, “अगर तुम हो तो मुझे अभी ले जाओ.” अचानक उनका दर्द गायब हो गया. उन्होंने खुद को अपने शरीर के ऊपर तैरते हुए देखा. उन्हें छत पर एक देवदूत जैसा आकृति दिखी पुरुष जैसी, चमकदार और शांत. उस देवदूत ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनके मन की सारी बेचैनी गायब हो गई. उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा मानो उन्हें लेने भेजा गया हो.

उन्हें रोशनी की ओर क्यों ले जाया गया?

बेवर्ली के अनुसार, वह देवदूत उन्हें खिड़की के पार ले गया मानो उड़ते हुए. वह एक चमकीली रोशनी की ओर बढ़ रही थीं जो प्रशांत महासागर के ऊपर दिखाई दे रही थी. फिर वह एक संकरे अंधेरे रास्ते से होकर गुजरीं और बहुत देर बाद एक जगह पहुंचीं जो उनके जीवन का सबसे बड़ा अनुभव बनने वाली थी.

क्या सच में उन्होंने भगवान का सामना किया?

बेवर्ली कहती हैं कि उस रोशनी में उन्होंने एक जीवित चेतना महसूस की जिसमें बुद्धि, करुणा, प्रेम और सच्चाई समाई हुई थी. उस सत्ता का कोई रूप नहीं था, न ही कोई लिंग. उन्हें तुरंत ही लगा कि वह भगवान के सामने खड़ी हैं. उन्होंने अपने सारे सवाल एक साथ पूछे- अन्याय, पीड़ा, दुख सब. और भगवान ने बिना बोले, सिर्फ मन के माध्यम से जवाब दिए. वह बताती हैं कि उनका मन जैसे ट्रांसपैरेंट था- हर विचार तुरंत पढ़ा जा रहा था.

इस अनुभव के दौरान उन्हें लगा कि ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान उनके सामने खुल रहा है, जैसे अनगिनत फूल एक साथ खिल रहे हों. लेकिन अचानक सब खत्म हुआ और वह खुद को अपने घायल शरीर में वापस पाईं. इस घटना ने उनका पूरा दृष्टिकोण बदल दिया. अब वह चर्च से जुड़ी हुई हैं और सालों से अपना अनुभव दुनिया के साथ साझा कर रही हैं. लेखक कैनेथ रिंग ने उनकी कहानी को अपनी किताब 'Lessons From The Light' में शामिल किया और इसे अपनी सबसे भावुक करने वाली कहानियों में से एक बताया है.