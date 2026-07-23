Uber ड्राइवर चला रहा था 'सीक्रेट ऐप'? महिला ने लगाया पाकिस्तानियों से चैट का आरोप, Video वायरल

सोशल मीडिया यूजर स्वाति गोयल शर्मा ने दावा किया कि जब वह Uber कैब में सफर कर रही थीं, तभी उन्हें ड्राइवर की एक बातचीत सुनाई दी. उनके मुताबिक, ड्राइवर फोन पर किसी व्यक्ति से बात कर रहा था और बातचीत के दौरान उसने कथित तौर पर कहा, 'आप पाकिस्तान से हो ना...' महिला ने बताया कि इसी बात के बाद उन्होंने बातचीत रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया.
स्वाति ने X पर अपनी पोस्ट में लिखा कि इसके बाद ड्राइवर ने धर्म से जुड़ी कुछ बातें कहीं, जिन पर उनका ध्यान गया. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपनी मंजिल तक पहुंचने तक बातचीत का कुछ हिस्सा रिकॉर्ड किया. हालांकि, इस बातचीत और दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है.
सोशल मीडिया यूजर स्वाति गोयल शर्मा ने दावा किया कि जब वह Uber कैब में सफर कर रही थीं, तभी उन्हें ड्राइवर की एक बातचीत सुनाई दी. उनके अनुसार, ड्राइवर फोन पर किसी व्यक्ति से बात कर रहा था और बातचीत के दौरान उसने कथित तौर पर कहा, 'आप पाकिस्तान से हो ना...' महिला ने बताया कि इसी बात के बाद उन्होंने बातचीत रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. स्वाति ने X पर अपनी पोस्ट में लिखा कि इसके बाद ड्राइवर ने धर्म से जुड़ी कुछ बातें कहीं, जिन पर उनका ध्यान गया. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपनी मंजिल तक पहुंचने तक बातचीत का कुछ हिस्सा रिकॉर्ड किया.
In the Uber cab I took today, I overheard the driver saying - “aap pakistan se ho na…”
I started recording after that. The driver started - aapki Mecca medina mein pehle shivling thi..”
You can hear the rest of what he said in this video till my destination arrived
Before… pic.twitter.com/c9GbBxwgGz
— Swati Goel Sharma (@swati_gs) July 21, 2026
महिला के अनुसार, जब वह कैब से उतरने लगीं तो उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि वह किससे बात कर रहा था. स्वाति के दावे के मुताबिक, ड्राइवर ने बताया कि वह एक चैट एप्लिकेशन 'Trumeet' के एक ग्रुप में शामिल है, जहां भारत और पाकिस्तान के कुछ लोग बातचीत करते हैं. महिला ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि इस ग्रुप में सामान्य बातचीत के दौरान भी कई बार धर्म से जुड़े सवाल और बहस शुरू हो जाती है. हालांकि, ड्राइवर की ओर से इस मामले पर कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है.
स्वाति ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि ड्राइवर ने बातचीत के दौरान बताया कि कुछ लोग हिंदू धर्म से जुड़े सवाल पूछते हैं. उनके अनुसार, ड्राइवर ने ऐसे सवालों का जिक्र किया, जिनमें हिंदू धर्म की मान्यताओं को लेकर आपत्तिजनक तरीके से चर्चा की जाती थी. महिला ने लिखा कि उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि वह ऐसी बातचीत पर क्या प्रतिक्रिया देता है. उनके मुताबिक, ड्राइवर ने कहा कि वह ऐसे सवालों का विरोध करता है और लोगों से अपनी-अपनी मान्यताओं का सम्मान करने की बात कहता है. स्वाति ने यह भी दावा किया कि ड्राइवर ने उन्हें उस ऐप पर चल रही बातचीत का स्क्रीनशॉट दिखाया था.
अपनी पोस्ट में स्वाति ने ऑनलाइन चैट प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल को लेकर चिंता भी जाहिर की. उन्होंने दावा किया कि कई बार ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर होने वाली बातचीत लोगों को प्रभावित कर सकती है. उन्होंने ड्राइवर से ऑनलाइन गतिविधियों को लेकर सतर्क रहने की बात कही. महिला के मुताबिक, उन्होंने ड्राइवर को कुछ मामलों का भी जिक्र किया, जिनमें ऑनलाइन प्रचार और कट्टरपंथ से जुड़े आरोप सामने आए थे. उन्होंने दावा किया कि ड्राइवर ने उनकी बात सुनी और कहा कि वह अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताएगा.
महिला की पोस्ट वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ यूजर्स ने ऑनलाइन चैट ऐप्स पर नजर रखने और गलत इस्तेमाल रोकने की जरूरत बताई. उनका कहना था कि इंटरनेट पर होने वाली बातचीत का असर युवाओं पर पड़ सकता है. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि किसी भी बातचीत को बिना पूरी जानकारी के किसी बड़े निष्कर्ष से नहीं जोड़ना चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि ऐसे मामलों में पहले तथ्यों की जांच जरूरी है. वहीं, कुछ लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर धार्मिक बहस और विवादित बातचीत को लेकर चिंता जताई.
इस पूरे मामले ने एक बार फिर सोशल मीडिया, ऑनलाइन चैट और धार्मिक बातचीत को लेकर बहस शुरू कर दी है. आज के समय में इंटरनेट ने लोगों को दुनिया के किसी भी हिस्से के लोगों से जुड़ने का मौका दिया है. लेकिन इसके साथ गलत जानकारी, विवादित बातचीत और ऑनलाइन प्रभाव को लेकर चिंताएं भी बढ़ी हैं. फिलहाल यह मामला सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट और महिला के दावों पर आधारित है. ड्राइवर या संबंधित ऐप की ओर से इस घटना को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ऐसी घटनाओं में जरूरी है कि दावों और तथ्यों के बीच अंतर को समझा जाए और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी जानकारी का इंतजार किया जाए.
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