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Uber ड्राइवर चला रहा था 'सीक्रेट ऐप'? महिला ने लगाया पाकिस्तानियों से चैट का आरोप, Video वायरल

एक Uber राइड के दौरान हुई बातचीत का मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. एक महिला यूजर ने दावा किया कि उसने कैब ड्राइवर को एक चैट ऐप पर पाकिस्तान के कुछ लोगों से धर्म से जुड़ी बातचीत करते सुना. महिला ने इस पूरी घटना के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, जिसके बाद लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 23, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:27 AM IST
Uber ड्राइवर चला रहा था 'सीक्रेट ऐप'? महिला ने लगाया पाकिस्तानियों से चैट का आरोप, Video वायरल

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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