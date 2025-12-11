घर पर रंगरेलिया मना रहा था चीटर पति, बीवी लौटी घर तो गर्लफ्रेंड को लटका दिया 10वीं मंजिल पर! फिर जो हुआ

Cheating Incident: चीन के गुआंगदोंग प्रांत में एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो गया है जिसमें एक महिला 10वीं मंजिल की बालकनी से लटककर अपनी जान बचाती दिखी. रिपोर्ट के मुताबिक, उसके प्रेमी की पत्नी अचानक घर लौट आई तो प्रेमी घबरा गया और महिला को बाहर बालकनी में छुपा दिया. कुछ ही पल बाद महिला रेलिंग से लटकती दिखाई दी जबकि नीचे खड़े लोग ये दृश्य देखकर सन्न रह गए.

क्या वीडियो में दिख रहा डरावना नजारा?

वायरल वीडियो की शुरुआत में एक शर्टलेस आदमी खिड़की से झांककर महिला से बात करता है और फिर अंदर चला जाता है. इसके बाद महिला सिर्फ एक हाथ से रेलिंग पकड़े हवा में झूलती नजर आती है. हाथ में मोबाइल लिए वह धीरे-धीरे पाइप और खिड़की की दरीज पकड़कर अगले फ्लोर की ओर बढ़ती है. नीचे मौजूद लोगों की धड़कनें थमी रहती हैं क्योंकि जरा-सी फिसलन उसकी जान ले सकती थी.

क्या महिला को किसी ने अंदर खींचकर बचाया?

नीचे उतरते-उतरते वह एक खिड़की तक पहुंचती है और अंदर मदद के लिए दस्तक देती है. एक निवासी ने उसे देखा, तुरंत खिड़की खोली और उसे अंदर खींचकर सुरक्षित कर लिया. सही समय पर मिली इस मदद ने उसकी जान बचा ली वरना कुछ ही सेकंड में उसकी मौत भी हो सकती थी. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोग भड़क उठे. ज्यादातर यूजर्स ने प्रेमी को रेकलैस और कायर बताया. कई लोगों ने माना कि महिला ने जो किया वह बहादुरी थी लेकिन साथ ही बहुत खतरनाक भी. कई यूजर्स ने कहा कि इतनी ऊंचाई से बिना किसी सेफ्टी के उतरना मौत को दावत देने जैसा था.

यूजर्स ने इस घटना पर क्या कहा?

एक यूजर ने लिखा, “कोई आदमी इतना काबिल नहीं कि उसके लिए अपनी जान खतरे में डालो.” दूसरे ने कमेंट किया, “वीडियो देखकर पत्नी को सब पता नहीं चल जाएगा? चीटिंग बुरी चीज है.” तीसरे ने लिखा, “खुद की इज्जत रखो मिस, कोई पुरुष इतना महत्वपूर्ण नहीं कि आपको ऐसे हालात में डाल दे.” इस घटना के बीच चीन का तलाक दर एक बार फिर चर्चा में आ गया.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1998 से 2018 के बीच तलाक मामलों की संख्या चार गुना बढ़ गई. 2023 तक 36 लाख से ज्यादा कपल तलाक के लिए आवेदन कर चुके थे. इसे रोकने के लिए 2021 में सरकार ने ‘कूलिंग-ऑफ पीरियड’ लागू किया जिसमें तलाक फाइल करने के बाद 30 दिन तक कोई भी पक्ष अपना आवेदन वापस ले सकता है.