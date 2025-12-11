Advertisement
trendingNow13036738
Hindi Newsजरा हटकेघर पर रंगरेलिया मना रहा था चीटर पति, बीवी लौटी घर तो गर्लफ्रेंड को लटका दिया 10वीं मंजिल पर! फिर जो हुआ

घर पर रंगरेलिया मना रहा था चीटर पति, बीवी लौटी घर तो गर्लफ्रेंड को लटका दिया 10वीं मंजिल पर! फिर जो हुआ

Shocking News: चीन में महिला को प्रेमी की पत्नी से बचने के लिए 10वीं मंजिल की बालकनी से लटककर नीचे उतरते देख लोग हैरान रह गए जबकि वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 11, 2025, 08:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर पर रंगरेलिया मना रहा था चीटर पति, बीवी लौटी घर तो गर्लफ्रेंड को लटका दिया 10वीं मंजिल पर! फिर जो हुआ

Cheating Incident: चीन के गुआंगदोंग प्रांत में एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो गया है जिसमें एक महिला 10वीं मंजिल की बालकनी से लटककर अपनी जान बचाती दिखी. रिपोर्ट के मुताबिक, उसके प्रेमी की पत्नी अचानक घर लौट आई तो प्रेमी घबरा गया और महिला को बाहर बालकनी में छुपा दिया. कुछ ही पल बाद महिला रेलिंग से लटकती दिखाई दी जबकि नीचे खड़े लोग ये दृश्य देखकर सन्न रह गए.

क्या वीडियो में दिख रहा डरावना नजारा?

वायरल वीडियो की शुरुआत में एक शर्टलेस आदमी खिड़की से झांककर महिला से बात करता है और फिर अंदर चला जाता है. इसके बाद महिला सिर्फ एक हाथ से रेलिंग पकड़े हवा में झूलती नजर आती है. हाथ में मोबाइल लिए वह धीरे-धीरे पाइप और खिड़की की दरीज पकड़कर अगले फ्लोर की ओर बढ़ती है. नीचे मौजूद लोगों की धड़कनें थमी रहती हैं क्योंकि जरा-सी फिसलन उसकी जान ले सकती थी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: प्रेग्नेंट बीवी को बिजनेस ट्रिप बताकर थाईलैंड घूमने गया था हस्बैंड, बाढ़ में GF संग फंसा तो खुल गई पोल! खूब हुई बेइज्जती

क्या महिला को किसी ने अंदर खींचकर बचाया?

नीचे उतरते-उतरते वह एक खिड़की तक पहुंचती है और अंदर मदद के लिए दस्तक देती है. एक निवासी ने उसे देखा, तुरंत खिड़की खोली और उसे अंदर खींचकर सुरक्षित कर लिया. सही समय पर मिली इस मदद ने उसकी जान बचा ली वरना कुछ ही सेकंड में उसकी मौत भी हो सकती थी. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोग भड़क उठे. ज्यादातर यूजर्स ने प्रेमी को रेकलैस और कायर बताया. कई लोगों ने माना कि महिला ने जो किया वह बहादुरी थी लेकिन साथ ही बहुत खतरनाक भी. कई यूजर्स ने कहा कि इतनी ऊंचाई से बिना किसी सेफ्टी के उतरना मौत को दावत देने जैसा था.

देखें पोस्ट-

यूजर्स ने इस घटना पर क्या कहा?

एक यूजर ने लिखा, “कोई आदमी इतना काबिल नहीं कि उसके लिए अपनी जान खतरे में डालो.” दूसरे ने कमेंट किया, “वीडियो देखकर पत्नी को सब पता नहीं चल जाएगा? चीटिंग बुरी चीज है.” तीसरे ने लिखा, “खुद की इज्जत रखो मिस, कोई पुरुष इतना महत्वपूर्ण नहीं कि आपको ऐसे हालात में डाल दे.” इस घटना के बीच चीन का तलाक दर एक बार फिर चर्चा में आ गया. 

यह भी पढ़ें: सिर्फ कस्टमर्स की टिप्स से खरीद ली 10 लाख की कार! जानें कैसे पाई-पाई बचाकर बन गया रईस

सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1998 से 2018 के बीच तलाक मामलों की संख्या चार गुना बढ़ गई. 2023 तक 36 लाख से ज्यादा कपल तलाक के लिए आवेदन कर चुके थे. इसे रोकने के लिए 2021 में सरकार ने ‘कूलिंग-ऑफ पीरियड’ लागू किया जिसमें तलाक फाइल करने के बाद 30 दिन तक कोई भी पक्ष अपना आवेदन वापस ले सकता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

viraltrending

Trending news

हिंदू मुन्नानी: मंदिर-दरगाह विवाद में उतरा वो संगठन, जिसकी जड़ें संघ से जुड़ी हैं
tamilnadu news
हिंदू मुन्नानी: मंदिर-दरगाह विवाद में उतरा वो संगठन, जिसकी जड़ें संघ से जुड़ी हैं
शाह vs राहुल डिबेट के बीच कांग्रेस के भीतर उठा सवाल, 'गलत हाथों में है पार्टी'
rahul gandhi news
शाह vs राहुल डिबेट के बीच कांग्रेस के भीतर उठा सवाल, 'गलत हाथों में है पार्टी'
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
Weather
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
DNA
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
PM Modi
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
sharad pawar
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
no snow
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
Gaza peace plan
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
Punjab news in hindi
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Parliament Winter Session 2025
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!