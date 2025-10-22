Advertisement
बड़ा अजीब शौक है! मरे हुए लोगों के बाल इकट्ठा करती है ये महिला, खुद बताया कारण

Viral News: दुनिया में बहुत से लोग अपने अजीब शौक के लिए जाने जाते हैं. इस महिला को 'मरे हुए लोगों के बाल' और सामान को इकट्ठा करने का शौक है. महिला ने खुद इसके बारे में बताया, जिसे सुनकर लोग हैरान रह गए.

 

Oct 22, 2025
Viral News: दुनिया में कई लोगों को अजीब तरह के शौक होते हैं. आपने भी देखा या सुना होगा कि कुछ लोगों को माचिस के कवर, टूटे हुए कांच के टुकड़े, स्टैंप या पुराने सिक्के इकट्ठा करना अच्छा लगता है. आज हम जिस महिला के बारे में बात कर रहे हैं, उसका शौक जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. इस अमेरिकी महिला को मरे हुए लोगों के बाल इकट्ठा करने का शौक है. जानकारी के अनुसार अमेरिका के कनेक्टिकट(Connecticut) राज्य में रहने वाली बैकी-एन गैलेंटाइन (Beckie-Ann Galentine) मृत आत्माओं और बीते युग की वस्तुओं से गहरा जुड़ाव रखती है.

बैकी के घर में मौजूद ये रहस्यमयी चीजें
अमेरिका में रहने वाली 35 वर्षीय बैकी-एन गैलेंटाइन को मरे हुए लोगों के बाल जुटाने का अजीब शौक है. इनका घर किसी सामान्य घर की तरह नहीं है, बल्कि भूतिया चीजों से भरा हुआ है. ये महिला इसको इकट्ठा करना नहीं बल्कि संरक्षित करना कहती है. उनका मानना है कि वे इन चीजों की देखभाल कर रही हैं जो कभी किसी की लाइफ का अहम हिस्सा हुआ करती थीं. उनके घर में बाकी घरों की तरह टीवी, फ्रिज, पंखा नहीं बल्कि हर कमरे में भूतिया, पुरानी या ऐतिहासिक वस्तुएं मौजूद हैं. इसमें सबसे अनोखी चीज है इंसानों के बाल. इस महिला के पास लगभग 180 साल पुराने मानव बाल हैं. इन बालों को फ्रेम्स में सजाकर रखा गया है. महिला के पास इंसानी बालों से बने हार के अलावा बच्चों के घुंघराले बाल और दूध के दांतों भी सुरक्षित हैं.
इस महिला ने क्या बताया?
बैकी का कहना है, "मुझे ये बुरा या गंदा नहीं लगता है, बालों में केराटिन होता है इसलिए वे सड़ते नहीं हैं. अगर उसको फेंक दिया जाए तो भी ये जमीन पर सदियों तक यूं ही पड़े रहेंगे. इसलिए इन्हें सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी है." बैकी बचपन से ही इन चीजों की शौकीन हैं उन्हें रहस्यमयी और भूतिया चीजों में दिलचस्पी है. बैकी ने कॉलेज टाइम से ही कब्रिस्तानों, पुराने स्कूलों और वीरान डरावरी जगहों पर जाना शुरू कर दिया था. बैकी बचपन में उन घरों में जाया करती थी जहां हाल ही में किसी की मौत हुई हो.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

