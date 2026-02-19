अस्पताल पहुंची थी एक्सीडेंट का इलाज कराने, डॉक्टर बोले- बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं!

Advertisement
Viral News: 2400 किमी की ट्रेकिंग, फिर कार एक्सीडेंट और अस्पताल में चौंकाने वाला खुलासा. चीन की एक महिला को पता ही नहीं था कि वह 9 महीने की गर्भवती है और कुछ घंटों बाद उसने बच्चे को जन्म दे दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 19, 2026, 11:22 AM IST
Weird Pregnancy Case: यह हैरान कर देने वाला मामला चीन की एक महिला डोंग का है. उनकी कहानी ने दुनिया भर के लोगों को चौंका दिया है. डोंग ने उत्तरी चीन के हामी से हेनान प्रांत के लुओयांग तक करीब 1500 मील यानी लगभग 2400 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी की. उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस सफर के दौरान उनकी जिंदगी में क्या बड़ा बदलाव होने वाला है.

139 दिन की ट्रेकिंग क्यों खास थी?

डोंग ने यह लंबा सफर 139 दिनों में पूरा किया. इस दौरान उन्होंने ऊंचे पहाड़, तपते रेगिस्तान, ठंडी हवाएं, भारी बारिश और तेज धूप सब झेला. इतना लंबा और कठिन सफर किसी के लिए भी बड़ी चुनौती है. ट्रेक खत्म होने के बाद उन्हें थकान और शरीर में भारीपन महसूस हुआ, जिसे उन्होंने लंबी यात्रा का असर समझा. डोंग को लगा कि उन्हें सर्दी-जुकाम हो गया है, इसलिए वह दवा लेने अस्पताल जा रही थीं. रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया. सौभाग्य से एयरबैग खुल गए और उन्हें गंभीर चोट नहीं आई. लेकिन असली झटका तो अस्पताल पहुंचने के बाद मिला.

डॉक्टरों ने क्या चौंकाने वाली बात बताई?

जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि डोंग सिर्फ बीमार नहीं थीं, बल्कि 9 महीने की गर्भवती थीं और लेबर में थीं. उनका पानी की थैली फट चुकी थी और सर्विक्स 6 सेंटीमीटर तक खुल चुका था. यानी वह किसी भी समय बच्चे को जन्म दे सकती थीं. यह खबर डोंग और उनके पति दोनों के लिए पूरी तरह अप्रत्याशित थी. डोंग का मामला मेडिकल भाषा में ‘क्रिप्टिक प्रेग्नेंसी’ कहलाता है. इसमें महिला को गर्भावस्था का पता बहुत देर से या लेबर के समय चलता है.

डोंग को PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी है, जिससे हार्मोन असंतुलन और अनियमित पीरियड्स होते हैं. उन्हें मॉर्निंग सिकनेस जैसे सामान्य लक्षण भी नहीं हुए. वजन बढ़ने को उन्होंने खानपान और लाइफस्टाइल का असर समझा.

बच्चे का जन्म कैसे हुआ?

अस्पताल पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद डोंग ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया. बच्चे का वजन करीब 2.5 किलोग्राम था. हालांकि वह लगभग एक महीने पहले पैदा हुआ, लेकिन मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं. डोंग के पति ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी अचानक पिता बन जाएंगे. कार एक्सीडेंट से बचने और सुरक्षित डिलीवरी के बाद डोंग और उनके पति ने अपने बेटे का नाम ‘लकी बेबी’ रखा. यह नाम उन घटनाओं की याद दिलाता है, जिनके बीच उनका बच्चा सुरक्षित दुनिया में आया.

