ट्रेन में बैठा बुजुर्ग चुपके से खींचने लगा मॉडल की फोटो, लड़की ने हिम्मत दिखाई और किया ऐसा काम
Advertisement
trendingNow12933049
Hindi Newsजरा हटके

ट्रेन में बैठा बुजुर्ग चुपके से खींचने लगा मॉडल की फोटो, लड़की ने हिम्मत दिखाई और किया ऐसा काम

अमेरिका की मॉडल गैबी मोस्टामैंड के साथ ऐसा ही हुआ. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक शख्स चुपके-चुपके उनकी तस्वीरें ले रहा था. गैबी ने हिम्मत दिखाते हुए न केवल उस आदमी का सामना किया, बल्कि पूरी घटना को सोशल मीडिया पर साझा भी किया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 23, 2025, 06:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रेन में बैठा बुजुर्ग चुपके से खींचने लगा मॉडल की फोटो, लड़की ने हिम्मत दिखाई और किया ऐसा काम

Train Harassment: ट्रेन यात्रा अक्सर लोगों के लिए आराम और सफर का आनंद लेने का समय होता है, लेकिन जब कोई अनजाने में आपकी प्राइवेसी तोड़ दे तो यह डरावना अनुभव बन सकता है. हाल ही में अमेरिका की मॉडल गैबी मोस्टामैंड के साथ ऐसा ही हुआ. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक शख्स चुपके-चुपके उनकी तस्वीरें ले रहा था. गैबी ने हिम्मत दिखाते हुए न केवल उस आदमी का सामना किया, बल्कि पूरी घटना को सोशल मीडिया पर साझा भी किया.

महिला ने आखिर कैसे पकड़ा आरोपी?

गैबी ने नोटिस किया कि एक यात्री बार-बार उनकी तस्वीरें मोबाइल में खींच रहा है. शुरुआत में उन्होंने नजरअंदाज किया, लेकिन जब यह बार-बार हुआ तो वे सीधे उस शख्स के पास गईं. उन्होंने सवाल किया, “माफ कीजिये, क्या आपको कोई समस्या है? क्योंकि आप बार-बार मेरी फोटो ले रहे हैं और मैं बहुत असहज महसूस कर रही हूं.”

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ChatGPT से पूछा लॉटरी का नंबर, जवाब पाते ही झट से महिला बन गई करोड़पति लेकिन फिर...

आरोपी का जवाब सुनकर क्यों बढ़ा गुस्सा?

उस आदमी ने माफी मांगने की बजाय कहा, “अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो मुझे खेद है.” यानी उसने अपने गलत काम को स्वीकार ही नहीं किया. गैबी ने उसे साफ शब्दों में कहा, “आपको यह बंद कर देना चाहिए. यह ठीक नहीं है.” इसके बाद वह वापस अपनी सीट पर चली गईं.

गैबी ने सोशल मीडिया पर क्यों शेयर किया वीडियो?

गैबी ने बताया कि उन्होंने यह वीडियो सिर्फ इसलिए पोस्ट किया ताकि लोग समझें कि ऐसी घटनाएं आम हैं. कई बार महिलाएं जब अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठाती हैं तो उन्हें “रूड” कहा जाता है. गैबी के मुताबिक, यह समाज की सच्चाई है कि महिलाओं को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by gabby mostamand (@gabby.mn)

 

हिम्मत दिखाने के बाद गैबी कैसा महसूस कर रही थीं?

उन्होंने लिखा कि इस घटना के बाद वह कांप रही थीं और रोने के कगार पर थीं. सीट पर लौटते ही वह टूट गईं, लेकिन आसपास के यात्रियों ने उन्हें सहारा दिया. गैबी कहती हैं कि भले ही वह शर्मिंदा महसूस कर रही थीं, लेकिन वास्तव में उन्हें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए था.

यह भी पढ़ें: कपड़ों की गठरी देखते-देखते तीसरी मंजिल से नीचे आ गिरा बिजनेसमैन, लेकिन फिर भी बच गई जान- कैसे?

सोशल मीडिया पर कैसी रही प्रतिक्रिया?

वीडियो वायरल होने के बाद लोग गैबी की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि गलत व्यवहार का सामना करना जरूरी है, वरना ऐसे लोग और बढ़ जाते हैं. कुछ लोगों ने अपने अनुभव भी साझा किए कि पब्लिक प्लेस पर महिलाओं और बच्चों की तस्वीरें चोरी-छिपे लेना कितना खतरनाक हो सकता है. गैबी ने अपनी पोस्ट में लिखा, “यानी सुरक्षित रहें और खुद के लिए आवाज उठाने से कभी मत डरें.”

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

viraltrending

Trending news

विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
weather update
विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
jammu kashmir news
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
DNA
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
DNA Analysis
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
DNA
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
weather update
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
Supreme Court
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
Shashi Tharoor
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
Assam News in hindi
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
Air India Plane crash
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
;