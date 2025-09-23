ट्रेन में बैठा बुजुर्ग चुपके से खींचने लगा मॉडल की फोटो, लड़की ने हिम्मत दिखाई और किया ऐसा काम

Trending Photos
Train Harassment: ट्रेन यात्रा अक्सर लोगों के लिए आराम और सफर का आनंद लेने का समय होता है, लेकिन जब कोई अनजाने में आपकी प्राइवेसी तोड़ दे तो यह डरावना अनुभव बन सकता है. हाल ही में अमेरिका की मॉडल गैबी मोस्टामैंड के साथ ऐसा ही हुआ. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक शख्स चुपके-चुपके उनकी तस्वीरें ले रहा था. गैबी ने हिम्मत दिखाते हुए न केवल उस आदमी का सामना किया, बल्कि पूरी घटना को सोशल मीडिया पर साझा भी किया.
महिला ने आखिर कैसे पकड़ा आरोपी?
गैबी ने नोटिस किया कि एक यात्री बार-बार उनकी तस्वीरें मोबाइल में खींच रहा है. शुरुआत में उन्होंने नजरअंदाज किया, लेकिन जब यह बार-बार हुआ तो वे सीधे उस शख्स के पास गईं. उन्होंने सवाल किया, “माफ कीजिये, क्या आपको कोई समस्या है? क्योंकि आप बार-बार मेरी फोटो ले रहे हैं और मैं बहुत असहज महसूस कर रही हूं.”
आरोपी का जवाब सुनकर क्यों बढ़ा गुस्सा?
उस आदमी ने माफी मांगने की बजाय कहा, “अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो मुझे खेद है.” यानी उसने अपने गलत काम को स्वीकार ही नहीं किया. गैबी ने उसे साफ शब्दों में कहा, “आपको यह बंद कर देना चाहिए. यह ठीक नहीं है.” इसके बाद वह वापस अपनी सीट पर चली गईं.
गैबी ने सोशल मीडिया पर क्यों शेयर किया वीडियो?
गैबी ने बताया कि उन्होंने यह वीडियो सिर्फ इसलिए पोस्ट किया ताकि लोग समझें कि ऐसी घटनाएं आम हैं. कई बार महिलाएं जब अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठाती हैं तो उन्हें “रूड” कहा जाता है. गैबी के मुताबिक, यह समाज की सच्चाई है कि महिलाओं को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है.
हिम्मत दिखाने के बाद गैबी कैसा महसूस कर रही थीं?
उन्होंने लिखा कि इस घटना के बाद वह कांप रही थीं और रोने के कगार पर थीं. सीट पर लौटते ही वह टूट गईं, लेकिन आसपास के यात्रियों ने उन्हें सहारा दिया. गैबी कहती हैं कि भले ही वह शर्मिंदा महसूस कर रही थीं, लेकिन वास्तव में उन्हें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए था.
सोशल मीडिया पर कैसी रही प्रतिक्रिया?
वीडियो वायरल होने के बाद लोग गैबी की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि गलत व्यवहार का सामना करना जरूरी है, वरना ऐसे लोग और बढ़ जाते हैं. कुछ लोगों ने अपने अनुभव भी साझा किए कि पब्लिक प्लेस पर महिलाओं और बच्चों की तस्वीरें चोरी-छिपे लेना कितना खतरनाक हो सकता है. गैबी ने अपनी पोस्ट में लिखा, “यानी सुरक्षित रहें और खुद के लिए आवाज उठाने से कभी मत डरें.”