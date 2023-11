उड़ते प्लेन के अंदर चिल्लाने लगी महिला, सीट पर चढ़ गई, रोने लगी; जानें क्यों मचाया ऐसा बवाल

Shocking Incident In Plane: ह्यूस्टन से डेनवर जा रही फ्रंटियर एयरलाइंस की उड़ान के दौरान एक महिला यात्री के हंगामा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला रो रही है, चिल्ला रही है और फ्लाइट क्रू और अन्य यात्रियों के साथ बहस कर रही है. वह अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है और केबिन में कई सीटों पर चढ़ते हुए दिखाई देती है. महिला चिल्लाती है, "मेरे हाथ पर खींचना बंद करो. मुझे रोकना बंद करो!" वह फिर से चीखती है जब वह एक एयरलाइन कर्मचारी को मारती है और कहती है- मेरा अपहरण कर लिया गया है! अफरा-तफरी के बीच, एक अन्य महिला जो खुद को 'पास्टर' बताती है, यात्रियों को समझाने की कोशिश करती है कि वे सभी एक शैतानी कब्जे को देख रहे हैं.

प्लेन के अंदर महिला ने मचाई अफरा-तफरी

वह महिला कहती है- "एक असली शैतान है जो आप सभी को मारना चाहता है, जिसमें आपके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं. वह खुद वह नहीं है, वह पासवती है, उसे मदद चाहिए." फिर वह यीशु मसीह के महत्व के बारे में प्रचार करने लगती है और गॉस्पेल संगीत गाना शुरू कर देती है. वह आगे कहती है- "अगर आपका यीशु मसीह के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो मैं आपको सुझाव देती हूं कि आप एक रिश्ता पा लें." एक तीसरी महिला को भी बेकाबू महिला को शांत करने के प्रयास में उसे गले लगाते हुए देखा गया. इस बीच, एयरलाइन स्टाफ महिला को कंट्रोल में रखने का प्रयास करता है और अन्य यात्रियों से अपनी सीटों पर वापस जाने का अनुरोध करता है.

NEW: “Possessed” woman starts screaming and climbing over seats on a Frontier Airlines flight, claiming she was kidnapped.

After the situation briefly calmed down, one woman got up and declared that the woman was “possessed” and started singing gospel music.

“Stop blocking me!… pic.twitter.com/5yfo95h69h

— Collin Rugg (@CollinRugg) November 21, 2023