लेबर पेन बर्दाश्त से हुआ बाहर तो गर्भवती महिला ने खुद ही ब्लेड से फाड़ लिया पेट! बच्चा सहित अंतड़िया भी बाहर

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में प्रसव पीड़ा से बेहाल एक गर्भवती महिला ने अकेलेपन में खतरनाक कदम उठा लिया. गंभीर हालत में उसे लखनऊ रेफर किया गया, जबकि नवजात बच्ची सुरक्षित बताई जा रही है.

 

Feb 21, 2026, 09:10 AM IST
उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के बौंडी थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रसव के दौरान एक 32 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. बताया जा रहा है कि महिला घर पर अकेली थी और अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. आसपास तत्काल मदद उपलब्ध न होने से स्थिति बेहद चिंताजनक बन गई. परिजनों के अनुसार, महिला लंबे समय से पति की मृत्यु के बाद बच्चों के साथ रह रही थी. घटना के समय घर में कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं था. दर्द असहनीय होने पर उसने घबराहट में धारदार औजार से अपने पेट पर वार कर लिया. यह कदम उसकी जान के लिए बेहद खतरनाक साबित हुआ और वह बुरी तरह घायल हो गई.

कैसे बची मां और बच्ची?

शोर सुनकर पड़ोसी घर पहुंचे और महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र से उसे पहले जिला अस्पताल और फिर गंभीर हालत में किंग जॉर्ज्स मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमसी) लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला ने बच्ची को जन्म दे दिया था. नवजात फिलहाल सुरक्षित बताई जा रही है, जबकि मां की हालत नाजुक बनी हुई है.

डॉक्टरों ने क्या कहा?

चिकित्सकों का कहना है कि महिला के पेट पर गहरा घाव था और अंदरूनी चोटें गंभीर थीं. प्राथमिक उपचार के बाद विशेषज्ञ देखरेख के लिए उसे लखनऊ भेजा गया. डॉक्टरों ने यह भी माना कि समय पर चिकित्सकीय सहायता मिलती तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती. फिलहाल ट्रॉमा टीम उसकी सर्जरी और निगरानी में जुटी है. कई गांवों में प्रसव के समय प्रशिक्षित दाई या मेडिकल सहायता तुरंत उपलब्ध नहीं हो पाती. जागरूकता, एंबुलेंस सुविधा और समय पर अस्पताल पहुंचना आज भी बड़ी चुनौती बना हुआ है. विशेषज्ञों का मानना है कि गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच और सुरक्षित प्रसव की तैयारी बेहद जरूरी है.

परिवार की स्थिति कैसी है?

महिला पहले से पांच बच्चों की मां है और परिवार आर्थिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है. पति की मृत्यु के बाद वह बच्चों की जिम्मेदारी अकेले संभाल रही थी. ग्रामीणों का कहना है कि भय, दर्द और अकेलेपन ने उसे मानसिक रूप से विचलित कर दिया, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया. फिलहाल बच्ची स्वस्थ है और मां का इलाज लखनऊ में जारी है. प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मामले पर नजर बनाए हुए हैं. 

