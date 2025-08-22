वायरल होने की होड़ में महिला ने पार की हद, पुलिस वालों के सामने सड़क पर किया डांस, लोग बोले- आवारा कुत्तों को छोड़ो पहले इन्हें...

Woman dancing in front of Policemen viral video: हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी का साथ वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला पुलिस वालों की मौजूदगी में सड़क पर डांस करते हुए एक रील बना रही है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला सड़क के बीच में डांस कर रही है. वहीं सबसे हैरानी की बात तो ये है कि पीछे खड़े पुलिसकर्मी कुछ कह भी नहीं रहे हैं. फिलहाल यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा को विषय बना हुआ है. लोग वीडियो पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. वहीं कई लोग इसको हंसी-मजाक का हिस्सा भी मान रहे हैं.

पुलिस वालों के सामने महिला के डांस का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि सड़क पर पुलिसवालों की गाड़ी खड़ी हुई है. जहां गाड़ी के पीछे पुलिस लिखा हुआ है और दो पुलिसवाले भी खड़े हुए हैं. वहीं एक साड़ी पहने हुए एक महिला डांस करती दिख रही है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला बिना किसी हिचक के डांस कर रही है और पुलिस वाले भी महिला को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. दोनों पुलिसकर्मी महिला का डांस देखते दिख रहे हैं, लेकिन एक भी बार उसे रोकते नहीं हैं.

लोगों ने दी प्रतिक्रिया

महिला के डांस को वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Vtxt21 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. जहां वायरल वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'आवारा कुत्तों को छोड़ो, इन रीलर्स को गिरफ्तार करो'. वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं. वहीं लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया भी दी है. एक यूजर ने वीडियो पर लिखा- पीछे पुलिस क्या कर रही है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- न तो कुत्तों को और न ही इनको बख्शा जाना चाहिए. वीडियो पर कई लोगों ने हंसने वाले इमोजी भी रिएक्ट किए हैं. फिलहाल यह काफी चर्चाओं में है.