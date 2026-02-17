Advertisement
स्वर्ग देखकर वापस आई महिला! 27 मिनट की मौत के बाद ईसा मसीह का वो संदेश, जिसे सुनकर आप भी रो पड़ेंगे

स्वर्ग देखकर वापस आई महिला! 27 मिनट की 'मौत' के बाद ईसा मसीह का वो संदेश, जिसे सुनकर आप भी रो पड़ेंगे

Near Death Experience: 27 मिनट तक क्लिनिकली मृत रहने के बाद टीना हाइन्स ने दावा किया कि उन्होंने स्वर्ग और यीशु को देखा और होश में आते ही 'ये असली दुनिया थी' लिखकर पूरी दुनिया को चौंका दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 17, 2026, 11:38 AM IST
स्वर्ग देखकर वापस आई महिला! 27 मिनट की 'मौत' के बाद ईसा मसीह का वो संदेश, जिसे सुनकर आप भी रो पड़ेंगे

Viral Story: क्या होगा अगर आपकी सांसें रुक जाएं, दिल धड़कना बंद कर दे और 27 मिनट तक आप चिकित्सकीय रूप से 'मृत' घोषित कर दिए जाएं? ज्यादातर लोग इसे अंत मानेंगे, लेकिन एक महिला के लिए यह एक ऐसी यात्रा की शुरुआत थी जिसने मौत के बाद के रहस्यों से पर्दा उठा दिया. एम्बुलेंस में जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए, जब वह होश में आई तो बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसने जो लिखकर दुनिया को बताया, उसने स्वर्ग और ईश्वर के अस्तित्व पर चल रही सदियों पुरानी बहस को एक नया मोड़ दे दिया है. जानिए उस 'कयामत' के आधे घंटे की पूरी कहानी.

अमेरिका की टीना हाइन्स अपने पति ब्रायन के साथ हाइक पर जाने की तैयारी कर रही थीं, तभी उन्हें अचानक दिल का जबरदस्त दौरा पड़ा. उनका दिल धड़कना बंद कर चुका था और पल्स भी नहीं मिल रही थी. तकनीकी रूप से वह 27 मिनट तक मृत जैसी स्थिति में रहीं. घबराए हुए पति ब्रायन ने तुरंत सीपीआर देना शुरू किया और इमरजेंसी टीम की मदद से किसी तरह उनकी जान बचाई गई.

एम्बुलेंस में क्या हाल था?

अस्पताल ले जाते वक्त भी टीना बार-बार बेहोश हो रही थीं. डॉक्टरों ने काफी देर बाद उन्हें स्थिर हालत में लाया. जब उन्हें होश आया तो वह बोल नहीं पा रही थीं. ऐसे में उन्होंने कांपते हाथों से पेन और कागज उठाया और सिर्फ दो शब्द लिखे- यह सबकुछ असली था. यह देखकर उनके पति और परिवार पूरी तरह हैरान रह गए. पहले तो ब्रायन को समझ नहीं आया कि उनकी पत्नी क्या कहना चाहती हैं. क्या वह दर्द की बात कर रही थीं या अस्पताल की? लेकिन जब उनकी बेटी ने स्वर्ग का जिक्र किया तो टीना ने तुरंत हां में सिर हिलाया. सबको एहसास हुआ कि यह संदेश किसी और ही अनुभव से जुड़ा है, जो टीना ने उस वक्त महसूस किया था जब वह मौत के करीब थीं.

टीना ने क्या देखा होने का दावा किया?

पूरी तरह ठीक होने के बाद टीना ने बताया कि उस दौरान उन्होंने अद्भुत शांति और सुकून महसूस किया. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक चमक के बीच यीशु को खड़े देखा, जिनके हाथ खुले हुए थे. उनके मुताबिक रंग इतने जीवंत थे कि वह सब कुछ बिल्कुल असली जैसा लग रहा था. यह अनुभव उनकी जिंदगी की सोच को पूरी तरह बदल देने वाला था.

इस पर क्या कहते हैं डॉक्टर?

हालांकि हर कोई इस दावे से सहमत नहीं है. कई डॉक्टरों का मानना है कि जब शरीर बंद होने लगता है तो दिमाग में अचानक गतिविधि बढ़ जाती है, जिससे भ्रम या कल्पनाएं पैदा हो सकती हैं. इंसान पहले से ही स्वर्ग और मौत के बाद की जिंदगी की कल्पनाएं करता है, जो ऐसे अनुभवों को और गहरा बना देती हैं. इन तमाम वैज्ञानिक तर्कों के बावजूद टीना अपने अनुभव को पूरी सच्चाई मानती हैं. उन्होंने इस पर एक किताब भी लिखी, जिसमें बताया कि इस घटना ने डर, जिंदगी और मौत को लेकर उनकी सोच बदल दी. उनका साफ कहना है कि यीशु और स्वर्ग दोनों वास्तविक हैं और उन्होंने सच में दूसरी दुनिया की झलक देखी थी.

