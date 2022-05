गोबर के उपले बनाने के लिए महिला का देसी जुगाड़, हवा में उड़ा-उड़ाकर दीवार पर चिपकाए

Viral Video: भारतीयों जैसा हुनरमंद शायद ही कोई होता होगा. भारतीय लोग दुनियाभर में अपने टैलंट का जलवा दिखाते हैं. सोशल मीडिया (Social Media) पर आपको हमेशा ही किसी भारतीय के टैलेंट को दिखाता हुआ वीडियो देखने को मिल जाता होगा. इन दिनों एक भारतीय महिला के हुनर का वीडियो जबरदस्त वायरल (Viral Video) हो रहा है. इस वीडियो में महिला गोबर से अपना टैलेंट दिखाती नजर आ रही है.

वीडियो में एक भारतीय महिला दीवार पर उपले लगाती नजर आ रही है. जिस तरह से वह दीवार पर गोबर को फेंक-फेंककर उपले लगा रही है. उसका निशाना देखकर आपको भी हैरानी होगी. आप देख सकते हैं कि महिला एकदम सटीक तरीके से किसी बॉस्केट बॉल प्लेयर की तरह उपलों को सही जगह पर लगा रही है. महिला का निशाना एकदम अचूक नजर आ रहा है. महिला का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. देखें वीडियो-

Done it like a pro... pic.twitter.com/l2aNWvmqwR

— Dipanshu Kabra (@ipskabra) March 3, 2021