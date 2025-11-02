वह किस... महिला ने खोली अपनी रोमांटिक कहानी, Redditors ने सलमान खान के डायलॉग से दिया जवाब

Viral News: तलाक की प्रक्रिया में चल रही महिला ने Reddit पर आर्मी मैन संग अपने “बहुत लंबे किस” की कहानी शेयर की. पोस्ट वायरल हुई तो यूजर्स ने उसे सलाह दी और सलमान खान का डायलॉग दोहराते हुए बोले , “लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते.”
तलाक की प्रक्रिया से गुजर रही एक महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर अपनी एक अनोखी रोमांटिक घटना साझा की. उसने लिखा कि वह दो साल से अपने पति से अलग रह रही है और अब डिवोर्स की प्रक्रिया में है. नए शहर में बसने के बाद वह अपनी एक करीबी दोस्त से दोबारा मिली, जिसके पति का सबसे अच्छा दोस्त एक आर्मी अफसर था. उसी के साथ उसकी यह कहानी शुरू हुई.
नशे भरी पार्टी में हुआ अप्रत्याशित ‘किस’
महिला ने बताया कि एक रात पार्टी के दौरान सभी दोस्त नशे में थे और डांस कर रहे थे. जब बाकी लोग सो गए तो सिर्फ वह और आर्मी मैन डांस फ्लोर पर रह गए. तभी उसने किस किया. शुरुआत में महिला झिझकी, लेकिन धीरे-धीरे वह भी बहाव में बह गई. हालांकि एक दोस्त के आ जाने से वह पल अधूरा रह गया. अगले दिन आर्मी अफसर ने माफी मांगी, लेकिन महिला ने माना कि उसे वो पल बेहद अच्छा लगा.
बालकनी में हुआ ‘वह बहुत लंबा किस’
कुछ दिन बाद महिला ने अपने घर पर फिर से दोस्तों को बुलाया. पार्टी खत्म होने पर उसने आर्मी मैन को बालकनी में बुलाया और कहा कि वह उस किस को भूल नहीं पा रही. फिर उसने खुद उसे “बहुत लंबा किस” किया और कान में कहा, “मैं खुश हूं कि हमने उस किस को पूरा किया.” उसने लिखा, “वो पल जादुई था.” हालांकि दोनों ने इसके बाद उस बात को दोबारा नहीं छेड़ा.
Reddit पर छिड़ी बहस
महिला ने बताया कि वह दिसंबर में एक सोलो ट्रिप पर उसी जगह जाने वाली है, जहां वह तैनात है, लेकिन अब उसे डर है कि अगर रिश्ता बिगड़ा तो दोस्ती भी टूट जाएगी. उसकी पोस्ट पर Reddit यूजर्स ने खूब कमेंट किए. किसी ने कहा, “दिल की सुनो.” तो किसी ने लिखा, “अगर बॉयफ्रेंड बन गया तो दोस्ती खोने में बुरा क्या है?” वहीं एक यूजर ने सलमान खान का मशहूर डायलॉग दोहराया — “लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते.”