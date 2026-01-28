ChatGPT Dating Story: सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस कहानी ने लोगों को हैरान कर दिया है. न्यूयॉर्क की 27 वर्षीय एक महिला एक फाइनेंस प्रोफेशनल के साथ डेट पर गई थी, जिसकी उम्र 40 के पार बताई गई. शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे-जैसे डिनर आगे बढ़ा, महिला ने नोटिस किया कि उसका डेट बार-बार अपने फोन पर ChatGPT का इस्तेमाल कर रहा था.

क्या बातचीत भी AI के भरोसे चल रही थी?

डेट के दौरान वह शख्स ChatGPT से न सिर्फ जवाब बनवा रहा था, बल्कि ड्रिंक्स के इतिहास तक पूछकर उन्हें जोर-जोर से पढ़कर सुना रहा था. बातचीत, प्लानिंग और रिएक्शन तक AI पर निर्भरता देखकर महिला को यह अजीब लगने लगा. उसे महसूस हुआ कि सामने बैठा इंसान अपनी पर्सनैलिटी भी जैसे ChatGPT के सहारे चला रहा है. शाम के अंत में महिला ने हल्के-फुल्के अंदाज में उससे पूछ ही लिया कि क्या वह ChatGPT का जरूरत से ज्यादा दीवाना है. उसे लगा कि शायद सामने वाला मजाक में बात को टाल देगा, लेकिन यहां कहानी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया.

ChatGPT को ‘बेस्ट फ्रेंड’ बताने पर क्या हुआ?

उस शख्स ने हंसते हुए कहा कि ChatGPT उसका सबसे अच्छा दोस्त है और महिला से कहा कि वह AI से उसके बारे में कुछ भी पूछ सकती है. इतना कहकर उसने अपना फोन महिला को दे दिया. यहीं से वह पल शुरू हुआ, जिसने पूरी डेट की दिशा बदल दी. महिला ने ChatGPT में टाइप किया, “मेरे बारे में कोई ऐसी बात बताओ जो तुम किसी और से शेयर नहीं करते हो.” जवाब पढ़ते ही महिला सन्न रह गई. ChatGPT ने लिखा, “मुझे यह पसंद है कि तुम अपनी पत्नी के प्रति एक केयरिंग पति और अपने बच्चों के प्रति एक अच्छे पिता हो.” यही वो लाइन थी, जिसने सब कुछ उजागर कर दिया.

इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर क्या हुआ?

यह पोस्ट एक्स पर वायरल हो गई और लोगों ने जमकर रिएक्शन दिए. कई यूजर्स ने कहा कि असली डर AI नहीं बल्कि उस शख्स की लापरवाही है, जिसने अपने राज एक मशीन के भरोसे छोड़ दिए. कुछ ने इसे टेक्नोलॉजी और निजी जिंदगी की सीमाएं न समझ पाने का उदाहरण बताया. कई लोगों का मानना है कि AI कितना भी स्मार्ट क्यों न हो, उसे इंसानी समझ और गोपनीयता का विकल्प नहीं बनाया जा सकता. डेटिंग जैसे निजी पलों में टेक्नोलॉजी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न सिर्फ अजीब हालात पैदा कर सकता है, बल्कि जिंदगी के बड़े राज भी खोल सकता है.