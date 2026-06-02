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Hindi Newsजरा हटकेगन्ने का जूस बेचने वाला निकला 125K फॉलोअर्स वाला इंफ्लुएंसर, लड़की ने देखा अकाउंट तो उड़े होश

गन्ने का जूस बेचने वाला निकला 125K फॉलोअर्स वाला इंफ्लुएंसर, लड़की ने देखा अकाउंट तो उड़े होश

सोशल मीडिया पर एक बेहद दिलचस्प कहानी वायरल हो रही है, जहां एक महिला को पता चला कि गन्ने का जूस बेचने वाले शख्स के इंस्टाग्राम पर 1.25 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं. इस कहानी ने लोगों का दिल जीत लिया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jun 02, 2026, 10:21 AM IST
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गन्ने का जूस बेचने वाला निकला 125K फॉलोअर्स वाला इंफ्लुएंसर, लड़की ने देखा अकाउंट तो उड़े होश

Sugarcane Vendor Influencer: डिजिटल दुनिया ने हर किसी को अपना हुनर दिखाने का एक बराबर प्लेटफॉर्म दिया है, चाहे वह कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो या फिर सड़क किनारे दुकान लगाने वाला कोई आम इंसान. आजकल इंटरनेट पर एक ऐसी ही चौंकाने वाली और दिल छू लेने वाली कहानी वायरल हो रही है. एक महिला जब सड़क किनारे एक ठेले पर गन्ने का जूस पीने गई, तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि जूस बेचने वाला यह साधारण सा दिखने वाला शख्स असल में एक बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जिसके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं. इस घटना ने इंटरनेट पर एक नई चर्चा छेड़ दी है.

जूस पीने गई महिला रह गई दंग

यह दिलचस्प मामला तब सामने आया जब एक महिला ग्राहक गन्ने का जूस पीने के लिए एक स्टॉल पर रुकी. बातचीत के दौरान जब सोशल मीडिया का जिक्र आया, तो जूस बेचने वाले शख्स ने बेहद सादगी से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में बताया. महिला ने जब उसका अकाउंट चेक किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं. उस साधारण से दिखने वाले गन्ने के रस बेचने वाले भाई के अकाउंट पर 1.25 लाख (125K) से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे. महिला इस बात से इतनी प्रभावित हुई कि उसने इस पूरे वाकये को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया.

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कोई भी मेहनती इंसान छोटा नहीं होता

इस पूरी घटना ने महिला को एक बहुत बड़ा और खूबसूरत लाइफ लेसन सिखाया. सोशल मीडिया पर इस कहानी को शेयर करते हुए लिखा गया कि इस दुनिया में मेहनत करने वाला कोई भी इंसान छोटा नहीं होता है. लोग अक्सर बाहरी काम और पहनावे को देखकर किसी की क्षमता का अंदाजा लगाने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है. आज के दौर में कुछ लोग हाथ में महंगा कैमरा पकड़कर कंटेंट बनाते हैं, तो कुछ लोग गन्ने की मशीन चलाते हुए भी लाखों लोगों का दिल जीत रहे हैं. असल मायने में हुनर और मेहनत ही किसी की असली पहचान होती है.

सोशल मीडिया पर जमकर मिल रही तारीफ

जैसे ही यह अनोखी कहानी इंटरनेट पर आई, लोगों ने जूस वाले भाई पर प्यार बरसाना शुरू कर दे दिया. कमेंट सेक्शन में लोग इस शख्स की मेहनत और उसके जज्बे को सलाम कर रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि यह कहानी साबित करती है कि अगर आपके अंदर पैशन है, तो आप अपने काम के साथ-साथ अपने सपनों को भी जी सकते हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "यह देखकर बहुत खुशी होती है कि सोशल मीडिया अब सिर्फ अमीर या खास लोगों तक सीमित नहीं रह गया है." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "मेहनत की कमाई सबसे बड़ी होती है, भाई को बहुत-बहुत बधाई."

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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