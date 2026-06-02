गन्ने का जूस बेचने वाला निकला 125K फॉलोअर्स वाला इंफ्लुएंसर, लड़की ने देखा अकाउंट तो उड़े होश

Sugarcane Vendor Influencer: डिजिटल दुनिया ने हर किसी को अपना हुनर दिखाने का एक बराबर प्लेटफॉर्म दिया है, चाहे वह कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो या फिर सड़क किनारे दुकान लगाने वाला कोई आम इंसान. आजकल इंटरनेट पर एक ऐसी ही चौंकाने वाली और दिल छू लेने वाली कहानी वायरल हो रही है. एक महिला जब सड़क किनारे एक ठेले पर गन्ने का जूस पीने गई, तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि जूस बेचने वाला यह साधारण सा दिखने वाला शख्स असल में एक बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जिसके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं. इस घटना ने इंटरनेट पर एक नई चर्चा छेड़ दी है.

जूस पीने गई महिला रह गई दंग

यह दिलचस्प मामला तब सामने आया जब एक महिला ग्राहक गन्ने का जूस पीने के लिए एक स्टॉल पर रुकी. बातचीत के दौरान जब सोशल मीडिया का जिक्र आया, तो जूस बेचने वाले शख्स ने बेहद सादगी से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में बताया. महिला ने जब उसका अकाउंट चेक किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं. उस साधारण से दिखने वाले गन्ने के रस बेचने वाले भाई के अकाउंट पर 1.25 लाख (125K) से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे. महिला इस बात से इतनी प्रभावित हुई कि उसने इस पूरे वाकये को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया.

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Yesterday, I stopped at a sugarcane juice stall in the market, and my eyes suddenly got stuck on the Insta ID written on the stall. I thought it was just there for fun, then I saw the followers 125K I instantly said,

Bro, you are a huge influencer." He smiled a little and… pic.twitter.com/xQQ2oBI0vd — Pooja (@poojaofficial5) June 1, 2026

कोई भी मेहनती इंसान छोटा नहीं होता

इस पूरी घटना ने महिला को एक बहुत बड़ा और खूबसूरत लाइफ लेसन सिखाया. सोशल मीडिया पर इस कहानी को शेयर करते हुए लिखा गया कि इस दुनिया में मेहनत करने वाला कोई भी इंसान छोटा नहीं होता है. लोग अक्सर बाहरी काम और पहनावे को देखकर किसी की क्षमता का अंदाजा लगाने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है. आज के दौर में कुछ लोग हाथ में महंगा कैमरा पकड़कर कंटेंट बनाते हैं, तो कुछ लोग गन्ने की मशीन चलाते हुए भी लाखों लोगों का दिल जीत रहे हैं. असल मायने में हुनर और मेहनत ही किसी की असली पहचान होती है.

सोशल मीडिया पर जमकर मिल रही तारीफ

जैसे ही यह अनोखी कहानी इंटरनेट पर आई, लोगों ने जूस वाले भाई पर प्यार बरसाना शुरू कर दे दिया. कमेंट सेक्शन में लोग इस शख्स की मेहनत और उसके जज्बे को सलाम कर रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि यह कहानी साबित करती है कि अगर आपके अंदर पैशन है, तो आप अपने काम के साथ-साथ अपने सपनों को भी जी सकते हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "यह देखकर बहुत खुशी होती है कि सोशल मीडिया अब सिर्फ अमीर या खास लोगों तक सीमित नहीं रह गया है." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "मेहनत की कमाई सबसे बड़ी होती है, भाई को बहुत-बहुत बधाई."