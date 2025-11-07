'अरे ये तो मंजुलिका है...', ऑफिस में इस अवतार में पहुंची महिला, सोशल मीडिया पर होने लगी कमेंट की बौछार

Viral News: सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ न कुछ ऐसे वायरल होता है जिसे देखकर लोग दंग हो जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला ऑफिस हैलोवीन सेलिब्रेशन में फिल्म भूल भुलैया की मंजुलिका के वेश में पहुंची. उसका ये वेश देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए, इतना ही नहीं उसने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसे 10 लाख से ज्यादा बार देखा चुका है, इस पर लोग खूब कमेंट भी कर रहे हैं.

क्लिप में महिला को पूरी तरह से मंजुलिका के वेश में ऑफिस में प्रवेश करते हुए देखा जा सकता है. वह सहजता से उस किरदार के विशिष्ट हाव-भावों को दोहरा रही है. वह संयमित भाव से आगे बढ़ रही थी, जिससे उसके सहकर्मियों में खुशी और हंसी दोनों चीजें देखने को मिल रही है. इसमें से कई ने ने अपनी हैलोवीन पोशाकें भी पहन रखी थीं.

इस पोशाक में उनकी एक्टिविटी ने हर किसी को अपनी ओर आकर्षित किया. महिला के हावभाव से भी काफी ज्यादा लोग प्रभावित हुए और उन्होंने इस समारोह को और ज्यादा आकर्षण बना दिया. जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ इस पर कमेंट की बाढ़ आ गई. एक यूजर्स ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि यह अब तक का सबसे प्रामाणिक मंजुलिका लुक है जो मैंने देखा है.

एक अन्य ने लिखा कि वह ऐसे चलीं जैसे पूरे गलियारे की मालिक हों. एक यूजर्स ने लिखा कि यह हैलोवीन की भावना के प्रति सच्चा समर्पण है. अगर वह इस तरह मेरी ओर आतीं, तो मैं विपरीत दिशा में भाग जाता. जबकि एक अन्य ने लिखा कि उनके हाव-भाव बिल्कुल सही हैं, यह शानदार है, इसमें कोई शक नहीं कि यह साल की सबसे बेहतरीन हैलोवीन पोशाक है. एक कमेंट में लिखा गया कि यह मुझे बचपन की यादें और साथ ही सिहरन पैदा कर रहा है.